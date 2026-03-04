Nemovitost se nachází v rezidenční čtvrti Hodkovičky známé klidným prostředím a koncentrací luxusních vil. Dům je v nabídce realitní kanceláře The Estate Brokers od 8. ledna. Zájem o něj už podle makléřů je.
Jakubisko žil ve vile řadu let, o dům však v minulosti přišel kvůli finančním problémům. Nemovitost se dostala do exekuce kvůli dluhům dosahujícím přibližně 77 milionů korun. V následné dražbě byla se podle portálu e15.cz nabízena za 28 milionů korun, nakonec se ale prodala za 12,5 milionu.
Dům má tři podlaží: suterén, hlavní obytné patro a podkroví, které doplňuje také charakteristická věž.
Interiér má vysoké stropy, velká okna a obloukové průchody mezi místnostmi. Zachovala se také prostorná kuchyně, zatímco ostatní části domu jsou nyní převážně vyklizené.
„Nabídková cena aktuálně činí 29,9 milionu korun,“ uvedla makléřka Adéla Pohořelá z The Estate Brokers. Vila je podle realitní kanceláře ve slušném technickém stavu, zároveň však poskytuje prostor pro modernizaci. Díky obytné ploše přibližně 445 metrů čtverečních by navíc mohla sloužit i jako vícegenerační bydlení.
K nemovitosti patří i zahrada, která je momentálně částečně zarostlá. Součástí zázemí je rovněž krytý bazén a dvě samostatné garáže.
Lokalita má také zajímavou historickou souvislost. V této části Prahy žil například scenárista Jaroslav Dietl, autor seriálů jako Nemocnice na kraji města. Právě on měl podle dostupných informací kdysi doporučit pozemek v Hodkovičkách slovenskému režisérovi.
Výjimečný filmař
Slovenský režisér Juraj Jakubisko, autor filmů Bathory, Perinbaba či Ptáčkové, siroty a blázni, zemřel v roce 2023 ve věku 84 let. Jeho manželkou byla slovenská herečka a producentka Deana Horváthová-Jakubisková.
„Byl to úžasný filmař, nejen v českém, ale i v evropském kontextu. Strašně rád jsem četl jeho scénáře, to byly krásně výtvarně zpracované knihy. Měl jedinečný humor a pohled na svět,“ řekl o režisérovi herec Ondřej Pavelka.
„Juraj byl geniální. V mnoha směrech. Když píšu hudbu k filmům, pouštím si je pořád dokola, a když jsem se takhle opakovaně díval na jeho snímky, žasnul jsem, kolik je v nich detailů, které na jedno zhlédnutí nemáte šanci pobrat,“ uvedl skladatel Ondřej Soukup, který společně s Janem Jiráskem napsal hudbu k Jakubiskovým filmům Nejasná zpráva o konci světa a Perinbaba a dva světy.
„Vzpomínám na něj jako na takového génia z jiného světa,“ popsal Jakubiska herec, režisér a scenárista Jiří Mádl, který účinkoval ve snímku Bathory.