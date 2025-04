Do Českého Těšína přijel dnešní právník a podnikatel Viet Do Pham v šesti letech, aniž by uměl slovo česky. Pokračoval na gymnázium a nakonec vystudoval práva. A protože nechtěl, aby ho manželka převyšovala, když má zrovna podpatky, rozjel i podnik s obuví, která mužům umí přidat pár centimetrů navíc. „Mladí Vietnamci chtějí podnikat, ale svůj byznys budují úplně jinak než rodiče,“ říká.