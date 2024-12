VIDEA ROKU 2024: Hemsworth v reklamě na Abú Zabí nebo nový střih Leoše Mareše

Vánoční reklama, která chytí za srdce

Velký zájem vzbudila také vánoční reklama společnosti Deutsche Telekom. Ta vypráví příběh dvou dívek z odlišných světů, jejichž přátelství překoná i zdánlivě nepřekonatelnou bariéru. Náměstí v Žatci kvůli ní pokryl umělý sníh už podruhé.

Odhalení sestřihu Leoše Mareše

Na začátku roku mnohé fanoušky Leoše Mareše překvapilo, že si moderátor nechal ostříhat vlasy. Dlouho nosil účes s patkou, o který se mu staral kadeřník Marty Tyl. V březnu Mareš na sociálních sítích prozradil, že sestřih si nechal udělat kvůli reklamě na čokoládovou tyčinku.

Šokující woke reklama na Jaguar

Ne, není to reklama na kosmetiku, módu ani na nějaký nový sci-fi film. Androgynní bytosti v duhových barvách mají přitáhnout pozornost k nové éře tradiční britské automobilky. Jaguar teď frčí na růžové vlně. V listopadu se to propsalo také do nové reklamy této automobilky.

Billboard, nebo přechod?

V lednu se u jednoho z přechodů v ulici Československé armády v Zábřehu na Moravě objevil masivní reklamní poutač. Developer ho postavil v rozporu se stavebním povolením na chodník přímo ke středu přechodu. A žádal o jeho zpětnou legalizaci.