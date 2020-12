VIDEA ROKU: Reklamy budily kontroverze i v roce 2020

Hned v lednu narazila v Austrálii reklama řetězce KFC. Mladá dívka se ve spotu upravuje před zaparkovaným autem. Když si začne rovnat dekolt, vykoukne z vozu mladý kluk se svojí matkou. Aktivistická skupina Collective Shout bojující proti objektivizaci a sexualizaci reklamu označila za návrat k zastaralým stereotypům. Společnost se omluvila, ale reklamu vysílala dál.

Britské televizní diváky mohla v červnu překvapit reklama společnosti Swisse me, která vyrábí ovocné nápoje. Ovoce ve své reklamě přirovnala k erotickým symbolům a vysloužila si tak zákaz vysílání před devátou hodinou večerní.



Až 44 % žen nedokáže na lékařské ilustraci najít vagínu a dalších 60 % neví, kde má vulvu. Vyplynulo to z výzkumu britské charity Eve Appeal. S trendem se rozhodla bojovat i firma Ria, která vyrábí tampony. Ve své reklamě ženy a dívky vybízela, aby se podívaly mezi nohy a měly se rády.



Provokativní videa nabádající k veganství, jako je toto, nejsou v Izraeli na denním pořádku. V hlavním vysílacím čase se tam objevila reklama na veganství vůbec poprvé. Poté co pár nakupující v obchodě požádá o extra čerstvé jehněčí maso, přinese jí řezník živé jehně, což jí očividně hodně zaskočilo.

Diváky ale letos zaujaly i archivní reklamy. Třetí kanál Československé televize, který dostal název OK 3, začal vysílat 14. května 1990. Zpočátku jen zkušebně v čase od 16 hodin do půlnoci. Prvním pořadem byly krátké zprávy CNN, po nich následoval jazykový kurz. Kanál fungoval do konce roku 1992, pak ho nahradila ČT 3.