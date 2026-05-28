Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Victoria’s Secret v Česku otevírá další obchod. Značka se vrací k růstu

Veronika Bělohlávková
  20:00
Oblíbená značka spodního prádla Victoria’s Secret otevře v pátek 29. května svou druhou pobočku v Praze. Nový butik bude v obchodním centru Palladium, sortiment nové prodejny zahrnuje spodní prádlo, oblečení, vůně a kolekci PINK. První pobočku v Česku značka otevřela v květnu 2023 v pražském Westfield Chodov.
Hailey Bieber ve valentýnské kampani pro značku Victoria´s Secret (2026)

Hailey Bieber ve valentýnské kampani pro značku Victoria´s Secret (2026) | foto: Instagram @victoriassecret

Módní přehlídka Victoria’s Secret 2025 (28. května 2026)
Victoria's Secret Fashion Show 2025 (28. května 2026)
Victoria's Secret Fashion Show 2025 (28. května 2026)
Victoria's Secret Fashion Show 2025 (28. května 2026)
114 fotografií

„Vstup Victoria’s Secret do Palladia poukazuje na pokračující zájem mezinárodních retailových značek o nejkvalitnější nákupní destinace v centru Prahy. Prodejna bude otevřena mezi zavedenými prémiovými módními značkami, což ideálně doplňuje stávající nájemní mix centra,“ uvedl Zdeněk Zádrapa, vedoucí High Street & Tenant Representation.

Lima, Kurková, Klum. Tito Andílci vynesli své křivky pro Victoria’s Secret

Palladium podle něj patří mezi klíčová retailová centra se stabilní návštěvností a silným turistickým segmentem. „Propojení dlouhodobé návštěvnosti a reprezentativního prostředí je pro značku tohoto typu klíčový faktor a tato volba umístění odpovídá její pozici na trhu. Zároveň jde o koncept, který v centru Prahy dosud nebyl zastoupen, čímž se zvyšuje jeho komerční potenciál,“ doplnil Zádrapa.

Druhá pražská prodejna se nachází v patře +1 a má rozlohu něco málo přes 400 metrů čtverečních. Zákaznicím nabídne signature podprsenky, kalhotky, lingerie, sleepwear i beauty produkty včetně oblíbených vůní, tělové péče a mistů. Součástí služby budou také bezplatné one-on-one bra fitting konzultace, které jsou pro značku typické a pomáhají zákaznicím najít správný střih i velikost bez nutnosti předchozí rezervace.

„Palladium je dlouhodobě jednou z nejsilnějších retailových adres v centru Prahy. Díky své poloze na náměstí Republiky, vysoké návštěvnosti, kombinaci lokálních zákazníků i turistů a široké skladbě značek je pro mezinárodní módní a beauty značky velmi atraktivním místem,“ uvedl marketingový ředitel Palladia Milan Rumler.

Pád a vzestup značky

Victoria’s Secret patří mezi největší americké prodejce spodního prádla. Po světě má více než tisíc obchodů. V posledních měsících se jí navíc daří i na burze. Od začátku června se její akcie na newyorské burze začnou obchodovat pod novým symbolem.

Značka spodního prádla Victoria’s Secret otevře v pátek 29. května svou druhou pobočku v Praze. (15. května 2026)

Firma má ovšem za sebou složité roky. Zavřela některé ze svých poboček, zájem mladších zákaznic o její produkty poklesl. Vždy sázela na ideál krásy reprezentovaný „andílky“, vedení firmy tak čelilo opakované kritice, že odmítá větší inkluzivitu a do kampaní a přehlídek nezapojuje plus size ani transgender modelky. Značka se podle kritiků části klientely vzdálila.

Značka Victoria’s Secret upadá. Letos uzavře desítky obchodů

Problémy se promítly i do hospodaření. Kvůli poškozené pověsti a pomalé reakci na společenské změny začaly značce klesat prodeje. Část trhu mezitím převzaly značky jako Aerie nebo Savage X Fenty.

V roce 2020 tehdejší mateřská společnost L Brands oznámila trvalé uzavření zhruba 250 poboček Victoria’s Secret a divize PINK v USA a Kanadě. Situaci následně zhoršila pandemie covidu. Firma navíc ukončila i svou přehlídku Victoria’s Secret Fashion Show, jejíž sledovanost výrazně klesala.

Konec andílků

Pod tlakem tehdy odstoupil Les Wexner z čela firmy i z pozice předsedy představenstva. Victoria’s Secret pak změnila směr. Opustila koncept „andílků“ a nahradila jej širší skupinou ambasadorek z řad sportovkyň a aktivistek. Chtěla tak obnovit důvěru zákaznic a přiblížit se současnému pojetí trhu.

Potvrzeno. Letošek bude bez přehlídky sexy andílků Victoria’s Secret

Později ale strategii znovu změnila. Do kampaní se vrátil glamour i známé topmodelky, nově ale v širším pojetí. První známky obratu přišly v letech 2024 a 2025. Firma rostla, zvyšovala zisk a zákaznice na změny reagovaly příznivě. Výsledky za předchozí čtvrtletí ukázaly, že úprava strategie zabrala. Tržby meziročně vzrostly o 7,8 procenta na 2,27 miliardy dolarů (přibližně 47,24 miliardy korun). Zisk činil 2,77 dolaru na akcii (přibližně 57,75 Kč). Firma tak překonala odhady analytiků,

Investoři nyní čekají na výsledky za první letošní čtvrtletí, které společnost zveřejní 2. června. Analytici očekávají tržby kolem 1,52 miliardy dolarů (přibližně 34,67 miliardy korun) a zisk 29 centů na akcii (přibližně 6,61 koruny).

Znáte značku Victoria’s Secret a už jste si v Česku nějaké její produkty koupili?

celkem hlasů: 0
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Padl rekordní jackpot. Šťastlivec si odnáší téměř tři miliardy, raduje se i český stát

Eurojackpot spadající pod mezinárodní loterijní skupinu Allwyn funguje i v...

V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal v úterý večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliardy korun. Informace z tabulky výher na webu loterijní společnosti redakci iDNES.cz a agentuře ČTK...

KFC v Česku dočasně zavřelo všechny své pobočky. Zavádí nová opatření

Řetězec KFC po problémech s kvalitou zavádí řetězec digitální systém kontroly...

Řetězec KFC v úterý dočasně uzavřel všech svých 140 restaurací. Pobočky zůstaly mimo provoz do 11 hodin. Po problémech s kvalitou zavádí řetězec digitální systém kontroly bezpečnosti potravin a...

Konec levných balíčků z čínských e-shopů. Jak se změní cena s novým clem

Premium
ilustrační snímek

Levné nákupy z Temu, Sheinu nebo AliExpressu čeká konec dosavadního režimu. Od 1. července 2026 se nově clo bude vztahovat i na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur. Tedy i na...

Dvě a půl miliardy nejde uložit na spořicí účet. Experti radí, jak naložit s výhrou

výhra tiket peníze výherce

Zhruba dvě a půl miliardy korun po zdanění přinesou úternímu výherci Eurojackpotu dosud nepoznané starosti. Jak se má ve světě velkých peněz zorientovat čerstvý miliardář, vysvětlují přední odborníci...

Vůbec žádné palivo. Na obyčejné Rusy se už nedostává, trh zachvacuje panika

V Rusku se po ukrajinských útocích se potýkají s nedostatkem paliva. Na...

Rusku vinou útoků ukrajinských dronů dochází benzín, píše ruský nezávislý zpravodajský server Novaja gazeta Europe. Ruský trh podle serveru přišel o třetinu možností rafinace ropy. Píše o panice mezi...

Victoria’s Secret v Česku otevírá další obchod. Značka se vrací k růstu

Hailey Bieber ve valentýnské kampani pro značku Victoria´s Secret (2026)

Oblíbená značka spodního prádla Victoria’s Secret otevře v pátek 29. května svou druhou pobočku v Praze. Nový butik bude v obchodním centru Palladium, sortiment nové prodejny zahrnuje spodní prádlo,...

28. května 2026

Jen sankce nestačí. Íránská stínová flotila nadále zásobuje Čínu ropou

Americké síly provádějí kontrolu ropného tankeru plujícího pod íránskou vlajkou...

Íránu se navzdory dlouholetým americkým sankcím nadále daří vydělávat na prodeji ropy. Tankery totiž produkt překládají nedaleko malajsijského pobřeží, odkud následně míří do Číny. Díky tomu se...

28. května 2026

Ovoce a zelenina z Arménie nesmí do Ruska. To náhle zjistilo sanitární problémy

Trh. Ilustrační foto.

Omezení dovozu čerstvých rajčat, okurek, paprik, jahod a listové zeleniny z Arménie dočasně nařídila ruská veterinární a fytosanitární služba Rosselchoznadzor. Nařízení začne platit od konce tohoto...

28. května 2026  17:24

Brusel pokutuje Temu za rizikové zboží obří částkou. Zakročme taky, zní v Česku

temu logo počítač tržiště čína prodej EU Evropa zákazníci

Evropská komise ve čtvrtek uložila čínské společnosti Temu pokutu 200 milionů eur (asi 4,9 miliardy korun) za porušení nařízení o digitálních službách (DSA). Důkazy, které má komise k dispozici,...

28. května 2026  17:03

V Praze otevřel Biskup. Restaurace s obchodem servíruje česká jídla po japonsku

V centru Prahy, na rohu ulic Dlouhá a Hradební, otevřel nový podnik Biskup....

V centru Prahy na rohu ulic Dlouhá a Hradební otevřel nový podnik jménem Biskup. Spojuje restauraci s obchodem a místo klasických hlavních jídel sází na menu složené z několika menších porcí. Hosté...

28. května 2026  16:04

Češi už vydělávají sami na sebe. Stát je letos „stál“ téměř sto padesát dní práce

ilustrační snímek

Den daňové svobody letos v Česku připadl na 29. května, nastal tedy o den dříve než loni. Znamená to, že Češi podle výpočtu Liberálního institutu pomyslně pracovali na stát 149 dní v roce. Od pátku...

28. května 2026  13:56

Philip Morris uvádí na trh nové zařízení na nahřívání tabáku

Společnost Philip Morris ČR uvádí na český trh nové zařízení na nahřívaný tabák...

Společnost Philip Morris ČR uvádí na český trh nové zařízení na nahřívaný tabák BONDS 2 by IQOS. Firma tím rozšiřuje své portfolio bezdýmných alternativ v segmentu nahřívaného tabáku, kam přesouvá...

28. května 2026  13:53

Termín zaplacení daně z nemovitosti 2026 se blíží. Kdy se platí a jak zjistit výši

Ilustrační foto

Daň z nemovitosti letos musí být zaplacena nejpozději v pondělí 1. června. O tom, kolik letos majitelé státu zaplatí, informovala vlastníky Finanční správa. Přesnou částku měli dostat do datové...

28. května 2026  13:30

Skupina DRFG investuje v Maďarsku, koupila obchodní centrum Korzó

Obchodní centrum Korzó ve městě Nyíregyháza

Investiční skupina DRFG rozšiřuje své realitní portfolio v Maďarsku. Nově kupuje obchodní centrum Korzó v Nyíregyháze s téměř 19 tisíci metry čtverečními pronajímatelných prostor. Zahrnuje přibližně...

28. května 2026  13:20

Island předstihl Švýcarsko a je nejdražší zemí na světě. Mohou za to i turisté

Islandská koruna

Nejdražší zemí světa je Island, ukázaly výpočty tamního odborového svazu. „Cenová hladina v zemi ohně a ledu nyní převyšuje tu švýcarskou o tři procentní body,“ uvedl Vilhjalmur Hilmarsson, ekonom z...

28. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Byznys plán se nemá vymýšlet podle dotačních titulů, říká Dvořák z Hospodářské komory

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Filip Dvořák, viceprezident Hospodářské komory ČR....

Největším problémem českého hospodářství je podle Filipa Dvořáka, znovuzvoleného viceprezidenta Hospodářské komory České republiky, nepředvídatelnost vývoje, přebujelá byrokracie a systém dotací,...

28. května 2026

Pražské betonárny nabízejí řešení městské logistiky: Lodě místo kamionů

Advertorial
V Praze využívají nákladní lodní dopravu pravidelně jen dva provozy_betonárna...

Prahu čeká stavební dekáda, jakou nepamatuje. Metro D, pokračování tunelu Blanka, vnější okruh 511, rychlodráha na letiště, Vltavská filharmonie, rekonstrukce Libeňského a Hlávkova mostu, nové čtvrti...

28. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.