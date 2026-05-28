„Vstup Victoria’s Secret do Palladia poukazuje na pokračující zájem mezinárodních retailových značek o nejkvalitnější nákupní destinace v centru Prahy. Prodejna bude otevřena mezi zavedenými prémiovými módními značkami, což ideálně doplňuje stávající nájemní mix centra,“ uvedl Zdeněk Zádrapa, vedoucí High Street & Tenant Representation.
Palladium podle něj patří mezi klíčová retailová centra se stabilní návštěvností a silným turistickým segmentem. „Propojení dlouhodobé návštěvnosti a reprezentativního prostředí je pro značku tohoto typu klíčový faktor a tato volba umístění odpovídá její pozici na trhu. Zároveň jde o koncept, který v centru Prahy dosud nebyl zastoupen, čímž se zvyšuje jeho komerční potenciál,“ doplnil Zádrapa.
Druhá pražská prodejna se nachází v patře +1 a má rozlohu něco málo přes 400 metrů čtverečních. Zákaznicím nabídne signature podprsenky, kalhotky, lingerie, sleepwear i beauty produkty včetně oblíbených vůní, tělové péče a mistů. Součástí služby budou také bezplatné one-on-one bra fitting konzultace, které jsou pro značku typické a pomáhají zákaznicím najít správný střih i velikost bez nutnosti předchozí rezervace.
„Palladium je dlouhodobě jednou z nejsilnějších retailových adres v centru Prahy. Díky své poloze na náměstí Republiky, vysoké návštěvnosti, kombinaci lokálních zákazníků i turistů a široké skladbě značek je pro mezinárodní módní a beauty značky velmi atraktivním místem,“ uvedl marketingový ředitel Palladia Milan Rumler.
Pád a vzestup značky
Victoria’s Secret patří mezi největší americké prodejce spodního prádla. Po světě má více než tisíc obchodů. V posledních měsících se jí navíc daří i na burze. Od začátku června se její akcie na newyorské burze začnou obchodovat pod novým symbolem.
Firma má ovšem za sebou složité roky. Zavřela některé ze svých poboček, zájem mladších zákaznic o její produkty poklesl. Vždy sázela na ideál krásy reprezentovaný „andílky“, vedení firmy tak čelilo opakované kritice, že odmítá větší inkluzivitu a do kampaní a přehlídek nezapojuje plus size ani transgender modelky. Značka se podle kritiků části klientely vzdálila.
Problémy se promítly i do hospodaření. Kvůli poškozené pověsti a pomalé reakci na společenské změny začaly značce klesat prodeje. Část trhu mezitím převzaly značky jako Aerie nebo Savage X Fenty.
V roce 2020 tehdejší mateřská společnost L Brands oznámila trvalé uzavření zhruba 250 poboček Victoria’s Secret a divize PINK v USA a Kanadě. Situaci následně zhoršila pandemie covidu. Firma navíc ukončila i svou přehlídku Victoria’s Secret Fashion Show, jejíž sledovanost výrazně klesala.
Konec andílků
Pod tlakem tehdy odstoupil Les Wexner z čela firmy i z pozice předsedy představenstva. Victoria’s Secret pak změnila směr. Opustila koncept „andílků“ a nahradila jej širší skupinou ambasadorek z řad sportovkyň a aktivistek. Chtěla tak obnovit důvěru zákaznic a přiblížit se současnému pojetí trhu.
Později ale strategii znovu změnila. Do kampaní se vrátil glamour i známé topmodelky, nově ale v širším pojetí. První známky obratu přišly v letech 2024 a 2025. Firma rostla, zvyšovala zisk a zákaznice na změny reagovaly příznivě. Výsledky za předchozí čtvrtletí ukázaly, že úprava strategie zabrala. Tržby meziročně vzrostly o 7,8 procenta na 2,27 miliardy dolarů (přibližně 47,24 miliardy korun). Zisk činil 2,77 dolaru na akcii (přibližně 57,75 Kč). Firma tak překonala odhady analytiků,
Investoři nyní čekají na výsledky za první letošní čtvrtletí, které společnost zveřejní 2. června. Analytici očekávají tržby kolem 1,52 miliardy dolarů (přibližně 34,67 miliardy korun) a zisk 29 centů na akcii (přibližně 6,61 koruny).