Dohodářů je v Česku víc než milion. Až dvě třetiny v tom jsou nedobrovolně

Úřad vede evidenci dohodářů od loňského července. Zaměstnavatelé musí nahlásit své pracovníky na dohodu i jejich příjmy. Údaje zasílají pak každý měsíc. U dohod se odvody platí od výdělku přes čtvrtinu průměrné mzdy, tedy letos nad 11 500 korun. Podle expertů tak často nahrazují běžné zaměstnání. Odborníci mluví o švarcsystému.

ČSSZ evidovala v prosinci přes 1,02 milionu dohodářů a dohodářek. Měli 1,27 milionu dohod o provedení práce. Pojistné se odvádělo u 25 346, kde výdělek překročil loňskou hranici 10 tisíc korun. Z více než 1,24 milionu dohod se nehradilo.

„Vychýlili jsme to tam, kde to nemá být“

Dohodáře mělo v prosinci skoro 190 700 zaměstnavatelů. Za práci na dohodu zaplatili v posledním měsíci loňského roku přes 6,5 miliardy korun, průměrně si člověk s dohodou vydělal 5122 korun. Sociální pojištění se platilo z 478,7 milionu korun, tedy asi ze sedmi procent vydělané částky.

Za druhé loňské pololetí eviduje sociální správa celkový příjem dohodářů ve výši 40,73 miliardy korun. Z toho 38,01 miliardy korun se odvody nedotkly, hradily se ze 2,72 miliardy korun.

Podle zástupce výkonného ředitele Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) a poradce ministra práce Filipa Pertolda v mezinárodních statistikách ČR vysokým počtem dohodářů vybočuje.

„Jsou to daňové optimalizace. Lidé jsou v dohodách z poloviny až dvou třetin nedobrovolně. Vychýlili jsme to tam, kde to nemá být. Je to náhražka pracovního poměru,“ uvedl Pertold nedávno na semináři IDEA k představení studie o částečných úvazcích.

Podotkl, že dohody mají sloužit pro krátké brigády. Stát podle ministrova poradce daňově pobízí ke krátkodobým kontraktům, které nemají perspektivu.

V nabídce je Česká republika pod průměrem

Dohodami se podle expertů nahrazují i částečné úvazky. V jejich nabídce je Česká republika pod průměrem EU. Má je desetina zaměstnaných. Z výdělku platí odvody. Zaměstnavatelé mají snížené pojistné pro některé skupiny, a to třeba pro rodiče malých dětí či lidi před penzí.

Agentura PAQ navrhuje úpravu daní ke snížení zátěže nízkých výdělků. „Česko nadměrně daní práci, hlavně nízkopříjmovou a částečné úvazky... Reforma by motivovala až 50 tisíc lidí, aby místo dohod, švarcsystému, šedé ekonomiky či neaktivity přecházeli na hlavní pracovní poměr,“ uvedli experti PAQ.

Doporučují zvýšit slevy na poplatníka a děti, čerpat je v daňovém bonusu a snížit danění kratších úvazků.

Analytický tým ministerstva práce chce podle analytičky Magdalény Klimešové údaje o dohodách prozkoumat. Chce mimo jiné zjistit, kde jsou bariéry pro případné rozšíření částečných úvazků.

Klimešová podotkla, že u dohod bez odvodů nemají lidé sociální zabezpečení a práce se jim nezapočítává na důchod. Důvodem velkého využívání dohod je i malá flexibilita trhu práce, míní analytička.