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Obměna větrníků začala i v Česku. Nové turbíny jsou vyšší, zato výkonnější

Dáša Hyklová
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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Repowering, tedy výměna starých větrných turbín za modernější a výkonnější, je trendem evropské energetiky. Česko v tom zatím zaostává.

Srpnová havárie větrné elektrárny u Potštátu na Přerovsku je v české energetice výjimečná. Kvůli poruše byl větrník odpojen a mimo provoz již od začátku července. „Elektrárna měla závadu na motorovém táhlu, které ovládá natočení lopatek rotoru. Už byl objednán servis, který se měl původně dostavit den po nehodě. Při silném větru se lopatky stočí takzvaně do praporu, aby nedošlo k jejich poškození. Kvůli poruše na hydraulice to natočení nefungovalo a shodou náhod procházela na severu území silná větrná fronta a mohla nastat místní silná turbulence,“ vysvětluje Michal Janeček, předseda České společnosti pro větrnou energii (ČSVE), který převzal za majitele elektrárny komunikaci s médii.

Jedna nová větrná elektrárna nahradí pět starých, dokonce bude vyrábět 2,5krát tolik energie.

Jiří JanečekČSVE

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