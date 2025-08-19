Lidé se s větrníky sžili a těží z jejich přínosů, říká expertka na energetiku

Když se ve Věžnici a jejím okolí objevily plány na výstavbu větrných elektráren, část obyvatel se obávala hluku, zásahu do krajiny nebo poklesu cen nemovitostí. Dnes mnozí obyvatelé z obce na Vysočině přiznávají, že je turbíny nijak neomezují, spíše naopak vítají finanční i ekologické výhody, které jim přinesly. „Nejčastěji od lidí slýcháme, že si na turbíny rychle zvykli a po nějakém čase už je vůbec nevnímají, říká Tereza Sotonová, expertka na projekty větrných elektráren z Pražské energetiky (PRE).

Tereza Sotonová, expertka na projekty větrných elektráren z Pražské energetiky (PRE). | foto: PRE

Jak obyvatelé nejčastěji reagují na výstavbu větrných elektráren?
Po prvním seznámení s projektem větrných elektráren často panuje mezi místními obyvateli nejistota. Obavy jsou různé, od možné hlučnosti přes zásah do krajinného rázu až po vliv na zdraví. Je to pochopitelné, ohledně tématu větrných elektráren koluje spousta mýtů a lží.

Když lidé zjistí, jaké mohou mít větrné elektrárny přínosy pro obec i jednotlivce, a že obavy z hlučnosti nebo narušení prostředí se v praxi nepotvrzují, mění se i jejich pohled. Přesto v debatách obvykle převládá hlas odpůrců. Ti jsou nejaktivnější – organizují petice, vystupují na veřejných jednáních, často mají silnou motivaci být slyšet. Naopak lidé, kterým projekt nevadí, se většinou veřejně nevyjadřují.

Větrníky mezi stromy. Státní lesy nabízejí energetikům pozemky pro zelenou energii

Jak se tedy s těmito obavami, jako je hluk a narušení rázu krajiny, při plánování počítá?
Moderní turbíny jsou konstruovány tak, aby splňovaly hygienické limity, které jsou v Česku velmi přísné. Hlučnost měřená ve venkovních prostorech nejbližšího domu nesmí překročit 40 decibelů. Z toho pro naše záměry vyplývá, že turbín umísťujeme zpravidla minimálně 800 metrů od zástavby. Snažíme se přitom, aby byly z obce co nejméně vidět. Často zůstávají skryté za horizontem nebo stromy.

Zvyknou si lidé na větrné turbíny?
Nejčastěji od lidí slýcháme, že si na turbíny rychle zvykli a po nějakém čase už je vůbec nevnímají. Naopak si více a více uvědomují, co díky nim nejen oni, ale celá obec získává. Podobné zkušenosti mi potvrdil i starosta Habartova v Karlovarském kraji, kde naše větrné elektrárny provozujeme. Tamní lidé už větrníky po letech berou jako běžnou součást krajiny a soužití s nimi nepovažují za problém.

Stává se, že by větrné elektrárny snížily cenu nemovitostí?
Zkušenosti z obcí, kde větrné elektrárny stojí, ukazují, že ceny nemovitostí nijak neklesají. Když projekt funguje dobře a přináší obci výhody, lidé větrníky časem začnou brát jako výhodu a normální součást krajiny. Ve Věžnici například v roce 2019 prodávali třináct stavebních parcel, odkud je na větrníky vidět. Podle starosty to kupující nijak neřešili. O zájem nebyla nouze a žádné negativní reakce nepřišly.

Kraj má potenciál na 90 větrných elektráren, kvůli odporu lidí zatím nestojí žádná

Měli by se lidé obávat infrazvuku nebo nízkofrekvenčního hluku z větrných elektráren?
Obavy z infrazvuku nebo nízkofrekvenčního hluku se objevují poměrně často, ale podle odborníků nejsou u moderních větrných elektráren na místě. Infrazvuk má frekvenci pod 20 Hz, tedy pod hranicí lidského slyšení. Nízkofrekvenční hluk je sice slyšitelný, ale jde o hlubší, méně výrazné tóny, které běžně vnímáme i z jiných zdrojů – třeba z domácích spotřebičů nebo dopravy. Jak nám potvrdil odborník na akustiku a měření hluku Ing. Aleš Jiráska, u správně provozovaných elektráren tyto jevy nepředstavují zdravotní riziko.

Zohledňuje se při výstavbě větrných elektráren ochrana přírody a dopad na místní živočichy?
Samozřejmě. Každý projekt prochází procesem EIA, při kterém odborníci dlouhodobě sledují ptáky, netopýry i další chráněné druhy. Cílem je minimalizovat negativní dopad na místní faunu a umístit turbíny tam, kde přínos převýší případná rizika.

Jsou větrné elektrárny opravdu tak ekologické, jak se říká? A jak je to s materiály, ze kterých jsou vyrobené?
Větrné elektrárny patří mezi jedny z nejšetrnějších zdrojů energie k životnímu prostředí. Na rozdíl od fosilních paliv neprodukují žádné emise skleníkových plynů během svého provozu. Turbíny jsou převážně složeny z recyklovatelných materiálů, jako jsou ocel, měď, beton, a stále častěji i recyklovatelné kompozity.

Odmítají čekat. Obce chtějí větrníky co nejdřív, začaly podepisovat smlouvy

Často se mluví o ekologických přínosech větrné energie, ale jaké jsou ty ekonomické?
Pokud bude například v Polné postaveno sedm větrných elektráren, město získá každoročně 4,5 milionu korun po dobu dvaceti let. Za tyto prostředky mohou financovat například školy, opravy silnic nebo sociální služby. Obyvatelé dotčených částí navíc dostanou 5 MWh elektřiny ročně zdarma, což při současných cenách znamená úsporu zhruba 17 tisíc korun na domácnost.

Jak vypadá celý proces, než se může větrná elektrárna vůbec postavit?
Plánování větrné elektrárny je složitý proces, který trvá několik let a zahrnuje celou řadu posudků a odborných studií. Každá lokalita se posuzuje individuálně, bere se v úvahu proudění větru, vzdálenost od domů, viditelnost v krajině i možné dopady na zdraví a přírodu. Velmi důležité je dodržení hlukových limitů, pokud by mohl být překročen, projekt se vůbec nepovolí. Dále se provádí takzvaná EIA – posouzení vlivu na životní prostředí. Podobně jako u jiných infrastrukturních projektů většího rozsahu je posuzování větrníků velmi komplexní. Cílem je, aby výstavba dávala smysl technicky, ekologicky i společensky.

