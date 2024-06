Nejvíc elektřiny z větru vyrobili na Karlovarsku. Je to málo, říkají odborníci

Tuzemské větrné elektrárny stále pokrývají pouze jedno procento spotřebované elektřiny, upozorňují Česká společnost pro větrnou energii a Komora obnovitelných zdrojů energie.

Důvodem je podle oborových asociací nízké povědomí veřejnosti o tom, jak větrné elektrárny fungují a příliš dlouhé a složité povolování jejich stavby. Rychlejšímu schvalování větrníků by měl pomoci návrh zákona, který má dokončit zjednodušení povolování jejich výstavby. Pracují na něm společně ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo životního prostředí a ministerstvo pro místní rozvoj.

„V sousedním Polsku, které má pověst uhelné energetiky, mají podíl větrné elektřiny v síti třináctkrát vyšší než u nás,“ zdůrazňuje Michal Janeček, předseda České společnosti pro větrnou energii.

V Česku je momentálně více než 200 větrných elektráren rozprostřených na území přibližně stovky obcí. Letos je to třicet let od začátku využívání větrné elektřiny v ČR. Podle Janečka fungují větrníky hladce a bez problémů.

„Staly se přirozenou součástí krajiny, lidé si na ně zvykli. Obyvatelé i obce navíc mohou z rozvoje větrných elektráren těžit,“ dodává předseda České společnosti pro větrnou energii.

Zjednodušení jen pro část území

Získání všech povolení pro stavbu větrné elektrárny v Česku dosud trvá běžně deset a více let. Je to jedna z nejkomplikovanějších praxí v Evropě. Změnit to má nový Zákon o zrychlení využívání obnovitelných zdrojů. Nový předpis má doplnit již provedené, rozsáhlé legislativní změny a dokončit tak zrychlení povolovacího procesu právě pro obnovitelné zdroje.

Podle Komory OZE se však zbrusu nový zákon v předloženém návrhu zaměřuje převážně na vymezení takzvaných akceleračních oblastí a zjednodušení pravidel pouze v nich. Podle odborníků je sice dobře, že takový zákon vůbec vzniká, nicméně fakt, že se nezabývá zjednodušením postupů i mimo tyto specifické oblasti považují za promarněnou příležitost. I v nich je podle Komory OZE potřeba doplnit stávající legislativu a zajistit zjednodušení a zrychlení přípravy obnovitelných zdrojů. Týká se to i repoweringu aneb nahrazování starších větrníků moderními.

„Celý proces uvnitř i mimo akcelerační zóny je provázaný a pamatuje na to také evropská legislativa,“ připomíná Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE. Současný neúplný návrh tak může výrazně zbrzdit přechod na domácí, čisté zdroje energie, upozorňují obě asociace.

Zjednodušit povolování pro větrné elektrárny jen v akceleračních oblastech by byla podle Chalupy velká škoda. Podle něj Česko potřebuje kompletní a jasná pravidla pro jednoduché a rychlé povolování větrníků na celém svém území.

„Jde o zefektivnění procesu pro stát i stavebníky, nikoliv zúžení. Nevidíme důvod, proč by na zbytku území měla příprava větrných elektráren trvat dál deset a více let namísto maximálně dvou,“ argumentuje předseda Komory OZE.

O tom, jak větrníky fungují, se mohou lidé přesvědčit 15. června. Při příležitosti světového Dne větru otevřou pro veřejnost větrné elektrárny a větrné mlýny na více než 20 místech po celém Česku.

Žebříček krajů podle množství větrných elektráren v provozu (data za 2023)

Elektřina vyrobená ve VtE (kWh) Instalovaný výkon VtE (MW) Rozloha km2 MW / km2 pořadí Karlovarský kraj 148 297 224 67,6 3 310 0,0204 1 Ústecký kraj 175 314 304 86,8 5 339 0,0163 2 Liberecký kraj 110 766 430 48,6 3 163 0,0154 3 Olomoucký kraj 96 249 696 45,9 5 272 0,0087 4 Moravskoslezský kraj 77 979 993 28,4 5 431 0,0052 5 Pardubický kraj 16 359 591 23,0 4 519 0,0051 6 Královéhradecký kraj 20 588 368 10,2 4 759 0,0021 7 Kraj Vysočina 23 469 312 11,9 6 796 0,0018 8 Jihomoravský kraj 13 811 124 8,3 7 188 0,0012 9 Plzeňský kraj 10 612 703 5,3 7 649 0,0007 10 Středočeský kraj 7 475 569 6,0 11 929 0,0005 11 Zlínský kraj 260 638 0,2 3 963 0,0001 12 Jihočeský kraj 0 0,0 10 058 0,0000 13/14 Hlavní město Praha 0 0,0 496 0,0000 13/14 ČR 701 184 952 342,2 79 871 0,0043

Zdroj: ERÚ, ČSVE, Komora OZE