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Referendum paralelně s volbami. V některých obcích se rozhodne i o osudu větrníků

Dáša Hyklová
  11:00
Elektrárenská společnost ČEZ provozuje větrné elektrárny pouze ve dvou...

Elektrárenská společnost ČEZ provozuje větrné elektrárny pouze ve dvou lokalitách. Dva větrníky stojí u Janova (na snímku) v Pardubickém kraji a dva ve Věžnici na Vysočině. | foto: ČEZ

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Vrch Stráž (717 m) s rozhlednou a větrníky
Ilustrační snímek
20 fotografií
S komunálními volbami se v Česku zároveň uskuteční také rekordních 20 místních referend o větrných elektrárnách. Konají se hned v sedmi krajích a týkají se výstavby 87 nových větrných turbín o výkonu zhruba 480 megawattů. Ve hře je více než zdvojnásobení dosavadní větrné kapacity v Česku, která by umožnila zásobovat elektřinou kolem 400 tisíc domácností, uvádí Svaz moderní energetiky.

Mezi lety 2006 a 2022 se v Česku ročně konalo v průměru jen jedno až dvě referenda, v nichž občané odpovídali na otázku, zda souhlasí s potenciální výstavbou větrné elektrárny na katastrálním území jejich obce. Tento rok se jich uskuteční celkem 31, což představuje nový rekord.

Vyšší počet větrných referend souvisí podle odborníků s přípravou tzv. akceleračních zón. To jsou státem vymezovaná území určená pro zrychlenou a jednodušší výstavbu obnovitelných zdrojů energie, především větrných a fotovoltaických elektráren. Jejich cílem je mimo jiné zkrátit zdlouhavé schvalovací procesy z dosavadních až deseti let na přibližně jeden rok.

Podle Michala Janečka, předsedy České společnosti pro větrnou energii tyto plány mohou v lidech vyvolávat mylnou představu, že kolem jejich obce vznikne kvůli tomu velké množství větrných elektráren, které je obestaví ze všech stran.

Otevřená komunikace a vysvětlování se vyplácí

„Akcelerační oblasti jsou ale něco úplně jiného než konkrétní projekt, o němž se skutečně rozhoduje. Obava z teoretického rozsahu budoucí výstavby může občany dané obce vylekat a oni pak hlasují proti elektrárnám,“ uvádí.

Odborníci však zdůrazňují, že akcelerační oblast sama o sobě není konkrétním projektem. Její vymezení neznamená, že v daném místě automaticky vznikne určitý počet větrných elektráren, ani že už existuje konkrétní investor, umístění a projekt.

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„Pokud se odvede poctivá práce v komunikaci s místními obyvateli, kteří dostanou ověřené informace a opakovaně se s nimi mluví, pak s akceptací nebývá problém. Ta se navíc prohlubuje po výstavbě větrné elektrárny. To platí dnes stejně jako před dvaceti lety,“ zdůrazňuje Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

Stejného názoru je i Martin Ander ze Svazu moderní energetiky a zástupce iniciativy Nová energie Česka. „Zkušenosti z obcí potvrzují, že základem úspěšného referenda je otevřená komunikace investora s občany od prvního dne. Lidé potřebují přesně vědět počet a výšku elektráren a co projekt přinese obci. Pokud investor nabídne garantovaný roční příspěvek do rozpočtu obce na investice a levnější elektřinu, vnímání projektu se výrazně mění,“ vysvětluje Ander, expert na energetiku.

Daniela Veselská, místostarostka středočeské Kačice popsala vývoj, který vyhlášení letošního referenda předcházel. „V Kačici jsme měli veřejná projednávání, pak se konala oficiální anketa, kde se většina hlasujících rozhodla pro výstavbu. Podepsali jsme s investorem smlouvu a projekt se začal plánovat. Nakonec část obyvatel vytvořila petici a chtěli vyhlásit referendum,“ uvádí. Jak potvrdila, zastupitelstvo obce tomuto požadavku vyhovělo. „Osobně vnímám, že větrné elektrárny mohou přinést finance do naší obce a zároveň posílit její energetickou soběstačnost,“ dodává.

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Seznam obcí pro větrná referenda se podle Svazu moderní energetiky měnil ještě v posledních dnech. Dva týdny před volbami nově přibyly Kožlany na severním Plzeňsku, kde je ve hře až šest větrníků. Naopak v Maršově u Úpice v Královéhradeckém kraji, kde investor prověřoval stavbu dvou elektráren, se referendum souběžně s nynějšími volbami nakonec konat nebude. Obec nestihla zákonné lhůty pro vyhlášení a hlasování proběhne v náhradním termínu.

Napětí panuje také v Úpici na Trutnovsku, kde odpůrci větrníků sesbírali podpisy pro vyhlášení referenda. Požadovali, aby se uskutečnilo souběžně s podzimními volbami. Vedení města však po vyřazení části podpisů plánovalo hlasování začátkem roku 2027 s odůvodněním, že projekt je v počáteční fázi. Místní opozice s petičním výborem proto iniciovaly mimořádné zastupitelstvo, na kterém prosadily referendum na konec října, potvrzuje Svaz moderní energetiky.

Lidé hlasují jinak o tom, co znají

V Česku je v současnosti v provozu zhruba 220 větrných elektráren s celkovým výkonem necelých 380 megawattů. „Pokud by obyvatelé ve všech 20 obcích souhlasili, otevřela by se cesta k výstavbě až 87 nových větrných elektráren o celkovém výkonu dosahujícím až 480 megawattů,“ zdůrazňuje energetický expert Ander.

Sociální geograf Bohumil Frantál z Ústavu geoniky Akademie věd ČR zkoumal výsledky 71 místních referend o větrných elektrárnách, která se v Česku konala v letech 2006 až 2025. Z analýzy vyplývá, že v obcích, kde v době konání referenda už větrné elektrárny v okolí stály, hlasovalo pro jejich další rozvoj průměrně 67 procent voličů, zatímco proti bylo 33 procent. V obcích bez této zkušenosti byl poměr opačný – pro 20 procent a proti 80 procent.

„Projevuje se efekt familiarizace a habituace. V obcích, kde už v okolí větrné elektrárny stojí, mají s nimi lidé bližší osobní zkušenost, nemají takový strach z negativních dopadů a vnímají spíše pozitivní přínosy,“ potvrzuje vědec Frantál.

Obměna větrníků začala i v Česku. Nové turbíny jsou vyšší, zato výkonnější

Podobná souvislost se objevovala také u toho, jak konkrétně bylo referendum formulováno. U otázek uvádějících přesný počet větrných elektráren, případně další doplňující informace, byl v dosavadních referendech poměr výsledků přibližně 70 ku 30 ve prospěch elektráren. U obecných otázek o možné výstavbě větrných elektráren byl poměr opačný, přibližně 30 ku 70.

Předseda České společnosti pro větrnou energii Janeček zdůrazňuje, že něco jiného je rozhodovat o konkrétním projektu, jeho umístění a počtu elektráren a něco jiného o obecné představě, že „někde v okolí“ mohou tyto elektrárny vzniknout. „Když lidé konkrétní projekt neznají, neměli možnost ho vidět a zažít jeho provoz, přirozeně si nemohou vytvořit vlastní zkušenost,“ popisuje.

Podle Andera referenda o projektech větrných elektráren v Česku často provázejí obavy z hluku, narušení krajinného rázu nebo poklesu cen nemovitostí v dané oblasti. V debatách a peticích někteří místní obyvatelé argumentují také dopady na okolní ekosystémy, například rušením dravců nebo likvidací chráněných mravenišť.

„Větrné elektrárny stojí v Česku už přes dvacet let a jejich reálný provoz ukazuje, že s nimi lze bez problémů existovat. Vidíme to právě v obcích, kde už elektrárny fungují. Lidé tam nemají obavy z hluku, neovlivnilo to ani zdraví tamních zvířat,“ uzavírá Ander.

V kterých obcích se 9.–10. října hlasuje o větrných elektrárnách:

  • Plzeňský kraj: Kožlany, Kralovice, Žihle (vše Plzeň-sever), Měčín (Klatovsko)
  • Pardubický kraj (Svitavsko): Dětřichov, Kamenná Horka, Mikuleč, Sklené (pozn.: ve Skleném se zároveň hlasuje i o zákazu FVE)
  • Středočeský kraj: Kačice (Kladensko), Petrovice (Rakovnicko), Petroupim, Soběhrdy, Teplýšovice (Benešovsko)
  • Moravskoslezský kraj (Bruntálsko): Horní Benešov, Staré Heřminovy, Zátor
  • Jihočeský kraj (Táborsko): Radenín, Šebířov
  • Ústecký kraj: Cítoliby (Lounsko)
  • Liberecký kraj: Bystrá nad Jizerou (Semilsko)

Zdroj: Svaz moderní energetiky

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