Přes 600 balení kojenecké výživy může obsahovat bakterie, varují veterináři

Do maloobchodních prodejen v ČR se dostalo 616 balení kojenecké výživy, která může obsahovat bakterii cronobacter. Napadá hlavně jedince s oslabenou imunitou, rizikovou skupinou jsou předčasně narozené děti ve věku od tří dnů do čtyř let.