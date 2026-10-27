Při mírně zvýšených hodnotách peroxidového čísla obvykle nepředstavuje jednorázová konzumace významné zdravotní riziko, uvedli veterináři.
Dlouhodobá konzumace oxidovaných tuků ale může přispívat k oxidačnímu stresu v organismu a k udržování chronického zánětu nebo mít nepříznivý vliv na cévy a lipidy v krvi.
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Nemáte je v mrazáku? Inspekce našla v kuřecích paličkách z Lidlu salmonelu
Zhruba čtvrtinu z více než 10 tisíc balení se podařilo inspektorům pozastavit ve skladu, zbytek byl distribuován do prodejen.
Spotřebitelé, kteří mají výrobek doma, mohou sádlo vrátit v místě nákupu. Jde o vepřové sádlo o hmotnosti 250 gramů s datem minimální trvanlivosti 21. února 2027.