Veterináři poslali část problematického hovězího masa zpět do Polska

12:12 , aktualizováno 12:12

Polovina z dodávky problémového masa, které se dostalo do Česka, se už vrátila zpátky do Polska, nebo byla zadržena ve skladu obchodníka, řekl Petr Majer ze Státní veterinární správy. Do České republiky bylo podle ministerstva zemědělství exportováno celkem zhruba 300 kilogramů hovězího.