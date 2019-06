Embéčko a favorit jako investice. Ceny veteránů stoupají o desítky procent

6:00 , aktualizováno 6:00

Češi objevili kouzlo investování do veteránů a ceny vozidel – zejména automobilů našich otců – letí astronomicky nahoru. Za posledních deset let stouply ceny nejběžnějších veteránů pětinásobně, desetitisíce stojí už i Škody Favorit. Češi investují do starých automobilů a motocyklů zejména ze socialistické éry.