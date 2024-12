Zákazníci propadli slevovým kartám a aplikacím. Vedou potraviny, říká průzkum

Průzkum také ukázal, že šest procent nejaktivnějších respondentů se zaregistrovalo dokonce do třiceti nebo i více věrnostních programů, většinou jde v těchto případech o ženy. Na druhé straně tři procenta spotřebitelů věrnostní programy zcela odmítají.

V průměru jsou zákazníci osobně zaregistrováni do čtrnácti věrnostních programů, přičemž čtyři z toho jsou u rychloobrátkových obchodních řetězců. K tomu ale často využívají i kartičky registrované na jiného člena rodiny.

„Po započtení dalších šesti programů využívaných v průměru pod registrací některého z rodinných příslušníků se průměrný počet využívaných programů vyšplhal na úctyhodných dvacet“, říká František Trunec ze společnosti Incomind.

Nejvíce jsou využívány výhody věrnostního programu u nákupů potravin (75 procent), léků (62 procent) a drogerie (62 procent).

Nejkladnější postoj k věrnostním programům mají mladí do 30 let, ženy jsou jim nakloněny více než muži. Současně ovšem pouze dvě pětiny Čechů uvádějí, že mají dobrý přehled o výhodách věrnostních programů, naopak pětina připouští, že prakticky vůbec netuší, co věrnostní programy nabízejí.

Kolik využíváte slevových programů? celkem hlasů: 40 1 až 3 25 %(10 hlasů) 4 až 8 30 %(12 hlasů) Více než devět 12 %(5 hlasů) žádný 32 %(13 hlasů)

Nejznámější z nich

Nejsilněji si s věrnostními systémy Češi spojují společnosti Lidl a jeho věrnostní program Lidl Plus, Tesco s Clubcard a Kaufland s programem Kaufland Card.

„Nejvyužívanějším věrnostním systémem v Česku je nicméně Karta výhod Dr. Max, kterou používají hned tři ze čtyř dospělých Čechů,“ komentuje data z průzkumu Trunec. Jen s malým odstupem následují Lidl Plus a Tesco Clubcard.

Podle průzkumu pak v případě klientských portálů vede ve znalosti Lidl, u segmentu utilit ČEZ, jehož zákazníci vykazují i nejvyšší ochotu tento portál doporučit. U internet a mobile bankingu jsou na špičce ve využívání Česká spořitelna, Raiffeisenbank a ČSOB, nejvyšší míru doporučení dosáhla Air Bank.

Pro správu věrnostních karet lze využít i speciální aplikace, které pomáhají zákazníkům kartičky přehledně uchovat v mobilním telefonu. K nejvyužívanějším patří Portmonka. „Jde o aplikaci vytvořenou s ohledem na potřeby českých uživatelů. Zatímco globální aplikace se snaží vyhovět různým trhům, Portmonka nabízí podporu a služby přizpůsobené českému prostředí,“ vysvětluje ředitel projektu Robert Hell.