Věrnost nadevše. Programy pro zákazníky stále více ovlivňují jejich volbu obchodu

Podle průzkumu využívají nakupující zhruba dvě desítky věrnostních programů. Do 15,6 z nich jsou lidé zaregistrováni osobně. Další využívají prostřednictvím rodinných příslušníků.
Ještě před dvěma lety přitom lidé aktivně využívali v průměru jen 12,4 programů. Nejaktivnější jsou ženy s průměrem 16,8 programů, muži mírně zaostávají s 14,4, ale rozdíl se postupně smazává. U rodin s více dětmi se počet využívaných programů vyšplhal dokonce na 18,3. Pokles nastává až ve vyšším věku, konkrétně po šedesátce.
Spolu s rostoucím počtem členství se posiluje také vztah Čechů k jednotlivým programům. Třetina lidí (30 procent) si v dnešní době o nich aktivně vyhledává informace, zatímco v roce 2021 to bylo jen 20 procent. Až tři čtvrtiny zákazníků přiznávají, že členství v programu nějakým způsobem ovlivňuje, kde nakoupí. Výrazně rozhoduje u 23 procent lidí a jde tedy o nárůst oproti 16 procentům z roku 2021.
„Hlavním důvodem, proč se lidé do programů zapojují, jsou očekávané finanční benefity. U zboží preferují odměny za frekvenci či objem nákupů. U finančních služeb a utilit zase oceňují výhody spojené s délkou členství,“ říká k výsledkům výzkumu Tomáš Drtina z agentury Incomind.
Zároveň ale existuje několik bariér, které lidem brání programy využívat naplno. Patří mezi ně zejména příliš vysoká hranice pro uplatnění bodů, slevy na neatraktivní sortiment, složitá či nepřehledná aplikace, nízká výše slev. V průměru 18 až 24 procent, přičemž nejvyšší očekávání mají lidé u potravin, nábytku, domácích potřeb, oblečení, obuvi a sportovního sortimentu.
Nejznámější Clubcard, nejčastějí karta Dr. Maxe
V povědomí zákazníků stále vedou Tesco Clubcard a Lidl Plus, nejvyužívanějším programem v praxi je ale Karta výhod Dr. Max, kterou aktivně používá již 82 procent Čechů. V první desítce nejvyužívanějších programů je hned šest potravinářských řetězců. Doplňují je dvě drogerie a dvě lékárenské sítě.
S rostoucím počtem členství roste i konkurence. „Zostřuje se soupeření mezi programy i zákaznickými portály, což motivuje jejich provozovatele k pravidelnému sledování potřeb zákazníků, zvyšování atraktivity nabízených výhod a zlepšování uživatelského komfortu,“ říká k výsledkům výzkumu Tomáš Drtina z agentury Incomind.
Letos lidé nejčastěji doporučují věrnostní programy od Alzy, a to konkrétně Plus+ a Premium. V oblasti internetového bankovnictví bodovaly Česká spořitelna a Air Bank.
U energetických společností využívá zákaznický portál bezmála tři pětiny Čechů. Nejdoporučovanějším klientským portálem je letos Innogy.
Virtuální peněženka
Mít všechny karty pohromadě je pro uživatele přehledné a navíc je mají vždy po ruce. Jednou z takových možností je mobilní aplikace Portmonka, která v současnosti zprostředkovává přibližně 2,5 milionu nákupů měsíčně a její růst tempo se každoročně pohybuje v desítkách procent.
„Aktuálně spravujeme přes 12 milionů věrnostních karet,“ uvedl David Belžík z Portmonky. Růst aplikace podporuje především současná ekonomická situace, rostoucí potřeba digitalizace a také ukončení provozu konkurenční aplikace Stocard.

Podle Belžíka zůstávají nejvíce využívané věrnostní karty z oblasti FMCG, například Billa, Kaufland, Penny nebo Tesco. V první desítce se dlouhodobě drží také Dr.Max, dm drogerie a Teta drogerie.
„Do aplikace jsme nedávno postupně přidali nové funkce, například prohlížení akčních letáků a akčního zboží. Sekci zboží jsme spustili letos v červnu a bez větší propagace ji začalo využívat již více než 29 tisíc uživatelů měsíčně,“ doplnil Belžík.
Na trhu existují také nástroje, které umožňují snadno vytvořit digitální karty. Tyto systémy podporují personalizaci, automatické aktualizace, cílené notifikace a zároveň poskytují analytická data o chování zákazníků.
Věrnostní programy i digitální karty
Jedním z takových nástrojů je platforma PassMachine, která dnes poskytuje digitální karty v mnoha formátech a má stovky klientů ve více než 30 zemích, potvrzuje výrazný nárůst zájmu o digitalizaci věrnostních programů.
Mezi ostatními formáty digitálních karet jednoznačně vede zájem o věrnostní karty a nově také digitální razítkovací karty pro restaurace, salony či kavárny. Zájem o toto moderní řešení roste i díky tomu, jak pohodlné je pro zákazníka. Zatímco dříve lidé nosili v peněžence hromady plastových a papírových kartiček, nyní digitální karty jednoduše uloží do Apple Wallet nebo Google Wallet, kde jsou vždy po ruce vedle platební karty. Nezabírají žádné místo, není potřeba instalovat další aplikaci a fungují i bez připojení k internetu. Digitální karta navíc zobrazuje okamžité změny například počet bodů, kredit, slevu nebo nové razítko.

Díky notifikacím navíc slouží jako nový kanál komunikace, který se neztrácí v záplavě newsletterů. Navíc je přímo na displeji zákazníka. Digitální karty využívají i známé značky, například Notino, kde jsou součástí věrnostního programu v osmi zemích, nebo PetCenter, které díky nim nahradilo svou mobilní aplikaci pro Česko i Slovensko. Zákazníci klientů PassMachine mají ve svých telefonech miliony digitálních karet, což potvrzuje, že digitalizace věrnostních programů se stává novým standardem.
„Digitální karty jsou jednoznačný trend a stále častěji je nasazují i firmy, které mají vlastní mobilní aplikaci. Vědí, že digitální karta dokáže aplikaci podpořit a zároveň vyřeší situace, kdy zákazníci kvůli výpadkům internetu nemohou aplikaci použít. Pro zákazníky jsou karty pohodlné a vždy dostupné. Jako globální dodavatel digitálních karet poskytuje PassMachine jedno z technologicky nejvyspělejších řešení na trhu,“ říká David Holubek, Business Development Director PassMachine.