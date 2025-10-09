„Veřejné rozpočty po přijetí konsolidačního balíčku nastoupily na udržitelnou cestu,“ řekl v úvodu čtvrteční konference předseda Národní rozpočtové rady (NRR) Mojmír Hampl.
Rada ve své Zprávě o plnění pravidel hodnotí tři pravidla rozpočtové odpovědnosti: dluh sektoru veřejných institucí, které bylo splněné, dále pravidlo strukturálního salda. Toto pravidlo ryze technicky vláda dodržela: Strukturální deficit, který ukazuje, zda jsou veřejné finance na udržitelné cestě, loni dosáhl hodnoty blízko dvou procent HDP. Obdobná by situace měla být i letos. Což je podle NRR velmi dobrý výsledek. Hampl ale upozornil, že to bylo za cenu ne zcela legálních manévrů.
„Došlo k neopodstatněnému navýšení výdajového rámce o nové příjmy bez nové makroekonomické predikce. To by se dít nemělo. Dále jde o prostředky na povodňové škody, které ale byly z velké části použity na jiné účely. To by podle pravidel utraceno být nemělo. Z hlediska zákona byly tyto peníze utraceny nelegálně,“ upozornil Hampl.
Třetí pravidlo se týká obcí a krajů. „Tam pravidlo maximálního dluhu překročilo 540 obcí, většinou to jsou menší obce,“ dodal Hampl.
Musí přijít další konsolidační balíček
Celkově NRR uvedla, že rozpočtový výsledek loňského roku byl nejlepší od roku 2019. „Musíme ovšem zdůraznit, že bez udržení již prosazených změn a bez dalších konsolidačních opatření, která bude nutné představit nejpozději v návrhu státního rozpočtu na rok 2027, nebude možný návrat k udržitelné dráze veřejných financí zachovat,“ upozornil Mojmír Hampl.
NRR dlouhodobě upozorňuje, že ve světě i v Česku se hromadí nové fiskální a velmi drahé priority. „Zároveň nikdo nechce dělat něco pro ty současné, což prohlubuje rozpočtová napětí,“ upozornil dále Hampl.
Vláda si dala závazek zlepšovat strukturální saldo o půl procenta ročně do roku 2027. O zdravých financích lze podle něj mluvit, když je saldo maximálně minus jedno procento HDP.
„Od přípravy rozpočtu 2024 vidíme, že napětí mezi příjmy a výdaji je takové, že nedovoluje pokračovat ve zmenšování salda nejpozději od roku 2027. I ministerstvo financí přiznává, že bez dalších opatření bude strukturální saldo mimo vládou stanovenou trajektorii. Musíme si půjčovat i na běžný provoz,“ shrnul Hampl.
Riziko do budoucna? Stárnutí populace!
Z dlouhodobého pohledu bude veřejné finance velmi ovlivňovat stárnutí populace. Český důchodový systém totiž funguje tak, že pracující platí důchody současným penzistům. Počet nově narozených lidí ale klesá, zatímco stárnou silné ročníky. To do budoucna znamená velkou rozpočtovou zátěž.
Pokud by se se systémem už nic nedělalo, v důchodovém systému bude změna struktury populace vytvářet velký tlak. „Důchodový systém by měl generovat přebytky, to ale skončí kolem roku 2040 vlivem demografické proměny. Nejhorší to bude kolem roku 2060, kde bude deficit 1,5 procenta HDP. To je ale veliký pokrok od toho, jak naše projekce vypadaly před malou důchodovou reformou, úpravou věku odchodu do důchodu a změnou náhradového poměru,“ shrnul Jan Pavel, člen NRR.
Porostou výdaje na zdravotnictví. Dále pak také výdaje na dlouhodobou péči.
Rada nicméně upozornila, že veřejné finance by nezachránila ani výrazně větší porodnost. Více dětí by totiž mimo jiné na druhé straně zvýšilo výdaje na školky a podobně.
Co bude s novou vládou?
Vítězné hnutí ANO už dříve avizovalo, že chce změny v důchodovém systému zrušit. „Jakmile se změny začnou vracet, celý vývoj se bude otáčet. Veřejné finance se budou dostávat do nerovnováhy, a čím více budeme čekat, tím více bude muset být populace do budoucna daňově zatížena,“ vysvětlil Pavel.
Zrušení změn nevykompenzuje ani větší růst ekonomiky či mezd. „To vše už v hlavním scénáři je. Nezachrání nás ani technologický pokrok, ani masivní prorodinná politika,“ varoval člen NRR Petr Musil.
Předseda hnutí ANO a adept na příštího premiéra Andrej Babiš uvedl na tiskové konferenci po ustavující schůzi poslaneckého klubu jeho hnutí, že chce rozvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti. „Je podle nás nešťastná debata. Vidíme to obráceně, jakákoli politická elita by měla dělat vše pro to, abychom zákon o rozpočtové odpovědnosti důsledně dodržovali. Jen to zajistí zdravé veřejné finance. Toto není moudré ani zdravé,“ apeloval Hampl.
„Když fiskální pravidla nejsou, dluhy rostou a stále víc peněz odsávají úroky. Následně vám nezbývá na další výdaje,“ uzavřel člen Národní rozpočtové rady Jan Pavel.