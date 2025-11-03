„Mám velkou radost, moc děkuji,“ směje se paní Baborová. Výhru plánuje použít na cestování. Přemýšlí o nějakých letenkách, chtěla by letět na Tenerife. „S iDNES.cz soutěžím docela často,“ dodala a podotkla, že nedávno na portálu soutěžila o večeři.
Doposud však paní Baborová na iDNES.cz nevyhrála. Jednou se jí ale poštěstilo v soutěži dopravní společnosti. „Podařilo se mi vyhrát jízdenky do Švýcarska,“ říká s úsměvem.
Do soutěže se může zapojit každý, stačí jen každý den číst články na iDNES.cz a sbírat symbolické diamanty. Princip soutěže je jednoduchý. V článcích a rubrikách na iDNES.cz a Lidovky.cz se od pondělí 20. října začaly objevovat symboly diamantu, které se dají kliknutím jednoduše sbírat. S každým nasbíraným symbolem pak roste šance na výhru.
Každý den mají čtenáři možnost vyhrát 2 000 korun, pokud posbírají alespoň patnáct symbolů diamantů – tato výhra se losuje vždy v 9:00. Všichni, kteří za týden nasbírají 150 diamantů, pak postupují do týdenního slosování o 10 000 korun.
Soutěž začala 20. října a končí 30. listopadu, celkem je tedy ve hře 41 denních výher (poslední se losuje v neděli 30. 11.) a šest týdenních (poslední se losuje v pondělí 1. 12.).
Vrcholem celé soutěže je pak losování hlavní ceny. Tou je tentokrát luxusní, na míru vyrobená trofej ve tvaru diamantu osázená přírodními diamanty značky Arete Diamond, předního prodejce diamantů v Česku, v hodnotě 1 000 000 Kč.
Výherci denní prémie
|datum
|výhra
|jméno výherce
|20. 10.
|2 000 Kč
|Pavel Vojtíšek
|21. 10.
|2 000 Kč
|Martin Klogner
|22. 10.
|2 000 Kč
|Monika Němcová
|23. 10.
|2 000 Kč
|Michal Jureček
|24. 10.
|2 000 Kč
|Barbora Haftová
|25. 10.
|2 000 Kč
|Pavel Skula
|26. 10.
|2 000 Kč
|Josef Blažek
|27. 10.
|2 000 Kč
|Josef Tomášek
|28. 10.
|2 000 Kč
|Tibor Háčik
|29. 10.
|2 000 Kč
|Petra Matuška
|30. 10.
|2 000 Kč
|Jitka Synková
|31. 10.
|2 000 Kč
|Milan Havel
|1. 11.
|2 000 Kč
|Břetislav Jelen
|2. 11.
|2 000 Kč
|Roman Beneš
|3. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 4. 11. v 9:00 hodin
|4. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 5. 11. v 9:00 hodin
|5. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 6. 11. v 9:00 hodin
|6. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 7. 11. v 9:00 hodin
|7. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 8. 11. v 9:00 hodin
|8. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 9. 11. v 9:00 hodin
|9. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 10. 11. v 9:00 hodin
|10. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 11. 11. v 9:00 hodin
|11. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 12. 11. v 9:00 hodin
|12. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 13. 11. v 9:00 hodin
|13. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 14. 11. v 9:00 hodin
|14. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 15. 11. v 9:00 hodin
|15. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 16. 11. v 9:00 hodin
|16. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 17. 11. v 9:00 hodin
|17. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 18. 11. v 9:00 hodin
|18. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 19. 11. v 9:00 hodin
|19. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 20. 11. v 9:00 hodin
|20. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 21. 11. v 9:00 hodin
|21. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 22. 11. v 9:00 hodin
|22. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 23. 11. v 9:00 hodin
|23. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 24. 11. v 9:00 hodin
|24. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 25. 11. v 9:00 hodin
|25. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 26. 11. v 9:00 hodin
|26. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 27. 11. v 9:00 hodin
|27. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 28. 11. v 9:00 hodin
|28. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 29. 11. v 9:00 hodin
|29. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 30. 11. v 9:00 hodin
|30. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 1. 12. v 9:00 hodin
Výherci týdenní prémie
|datum
|výhra
|jméno výherce
|od 20. do 26. 10.
|10 000 Kč
|Rostislav Žilka
|od 27. 10. do 2. 11.
|10 000 Kč
|Romana Baborová
|od 3. do 9. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 10. 11. v 9:00 hodin
|od 10. do 16. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 17. 11. v 9:00 hodin
|od 17. do 23. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 24. 11. v 9:00 hodin
|od 24. do 30. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 1. 12. v 9:00 hodin
Hlavní výhra
Hlavní výhrou v megahře je diamant v hodnotě 1 000 000 Kč.