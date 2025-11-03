S iDNES.cz soutěžím často, říká vítězka týdenní prémie. Za výhru poletí na Tenerife

  12:47
Portál iDNES.cz vyhlásil ve své podzimní soutěži již druhého týdenního výherce. Díky sbírání diamantů v článcích si 10 000 korun odnáší čtenářka Romana Baborová. Výhru plánuje využít na dovolenou na španělském ostrově Tenerife.
Díky sbírání diamantů v článcích si 10 000 korun odnáší čtenářka Romana Baborová. (3. listopadu 2025) | foto: Archiv Romany Baborové

„Mám velkou radost, moc děkuji,“ směje se paní Baborová. Výhru plánuje použít na cestování. Přemýšlí o nějakých letenkách, chtěla by letět na Tenerife. „S iDNES.cz soutěžím docela často,“ dodala a podotkla, že nedávno na portálu soutěžila o večeři.

Doposud však paní Baborová na iDNES.cz nevyhrála. Jednou se jí ale poštěstilo v soutěži dopravní společnosti. „Podařilo se mi vyhrát jízdenky do Švýcarska,“ říká s úsměvem.

Do soutěže se může zapojit každý, stačí jen každý den číst články na iDNES.cz a sbírat symbolické diamanty. Princip soutěže je jednoduchý. V článcích a rubrikách na iDNES.cz a Lidovky.cz se od pondělí 20. října začaly objevovat symboly diamantu, které se dají kliknutím jednoduše sbírat. S každým nasbíraným symbolem pak roste šance na výhru.

Nejdražší soutěž iDNES.cz startuje: rozdáváme peníze i milion v diamantech

Každý den mají čtenáři možnost vyhrát 2 000 korun, pokud posbírají alespoň patnáct symbolů diamantů – tato výhra se losuje vždy v 9:00. Všichni, kteří za týden nasbírají 150 diamantů, pak postupují do týdenního slosování o 10 000 korun.

Soutěž začala 20. října a končí 30. listopadu, celkem je tedy ve hře 41 denních výher (poslední se losuje v neděli 30. 11.) a šest týdenních (poslední se losuje v pondělí 1. 12.).

Vrcholem celé soutěže je pak losování hlavní ceny. Tou je tentokrát luxusní, na míru vyrobená trofej ve tvaru diamantu osázená přírodními diamanty značky Arete Diamond, předního prodejce diamantů v Česku, v hodnotě 1 000 000 Kč.

Kompletní pravidla soutěže si můžete přečíst zde.

Výherci denní prémie

datum výhra jméno výherce
20. 10. 2 000 Kč Pavel Vojtíšek
21. 10. 2 000 Kč Martin Klogner
22. 10. 2 000 Kč Monika Němcová
23. 10. 2 000 Kč Michal Jureček
24. 10. 2 000 Kč Barbora Haftová
25. 10. 2 000 Kč Pavel Skula
26. 10. 2 000 Kč Josef Blažek
27. 10. 2 000 Kč Josef Tomášek
28. 10. 2 000 Kč Tibor Háčik
29. 10. 2 000 Kč Petra Matuška
30. 10. 2 000 Kč Jitka Synková
31. 10. 2 000 Kč Milan Havel
1. 11. 2 000 Kč Břetislav Jelen
2. 11. 2 000 Kč Roman Beneš
3. 11. 2 000 Kč losujeme 4. 11. v 9:00 hodin
4. 11. 2 000 Kč losujeme 5. 11. v 9:00 hodin
5. 11. 2 000 Kč losujeme 6. 11. v 9:00 hodin
6. 11. 2 000 Kč losujeme 7. 11. v 9:00 hodin
7. 11. 2 000 Kč losujeme 8. 11. v 9:00 hodin
8. 11. 2 000 Kč losujeme 9. 11. v 9:00 hodin
9. 11. 2 000 Kč losujeme 10. 11. v 9:00 hodin
10. 11. 2 000 Kč losujeme 11. 11. v 9:00 hodin
11. 11. 2 000 Kč losujeme 12. 11. v 9:00 hodin
12. 11. 2 000 Kč losujeme 13. 11. v 9:00 hodin
13. 11. 2 000 Kč losujeme 14. 11. v 9:00 hodin
14. 11. 2 000 Kč losujeme 15. 11. v 9:00 hodin
15. 11. 2 000 Kč losujeme 16. 11. v 9:00 hodin
16. 11. 2 000 Kč losujeme 17. 11. v 9:00 hodin
17. 11. 2 000 Kč losujeme 18. 11. v 9:00 hodin
18. 11. 2 000 Kč losujeme 19. 11. v 9:00 hodin
19. 11. 2 000 Kč losujeme 20. 11. v 9:00 hodin
20. 11. 2 000 Kč losujeme 21. 11. v 9:00 hodin
21. 11. 2 000 Kč losujeme 22. 11. v 9:00 hodin
22. 11. 2 000 Kč losujeme 23. 11. v 9:00 hodin
23. 11. 2 000 Kč losujeme 24. 11. v 9:00 hodin
24. 11. 2 000 Kč losujeme 25. 11. v 9:00 hodin
25. 11. 2 000 Kč losujeme 26. 11. v 9:00 hodin
26. 11. 2 000 Kč losujeme 27. 11. v 9:00 hodin
27. 11. 2 000 Kč losujeme 28. 11. v 9:00 hodin
28. 11. 2 000 Kč losujeme 29. 11. v 9:00 hodin
29. 11. 2 000 Kč losujeme 30. 11. v 9:00 hodin
30. 11. 2 000 Kč losujeme 1. 12. v 9:00 hodin

Výherci týdenní prémie

datum výhra jméno výherce
od 20. do 26. 10. 10 000 Kč Rostislav Žilka
od 27. 10. do 2. 11. 10 000 Kč Romana Baborová
od 3. do 9. 11. 10 000 Kč losujeme 10. 11. v 9:00 hodin
od 10. do 16. 11. 10 000 Kč losujeme 17. 11. v 9:00 hodin
od 17. do 23. 11. 10 000 Kč losujeme 24. 11. v 9:00 hodin
od 24. do 30. 11. 10 000 Kč losujeme 1. 12. v 9:00 hodin

Hlavní výhra

Hlavní výhrou v megahře je diamant v hodnotě 1 000 000 Kč.

Výherce hlavní výhry: losujeme 1. 12. v 9:00 hodin
Témata: diamant, Tenerife

