„Moc děkuju. Já nikdy nic nevyhrávám, tak je to pro mě velké překvapení,“ raduje se výherce, předplatitel iDNES Premium. Články na webu iDNES.cz čte podle svých slov pravidelně, má i předplatné. „Nejraději mám sportovní zpravodajství a také informace z domova i ze zahraničí,“ dodává výherce týdenní soutěže Jaroslav Filip.
S výhrou deset tisíc korun má před nadcházejícími svátky jasný úmysl. „Blíží se Vánoce, takže peníze využiji na nákup dárků pro rodinu,“ plánuje.
Jak vyhrát?
Do soutěže se může zapojit každý, stačí jen každý den číst články na iDNES.cz a sbírat symbolické diamanty. Princip soutěže je jednoduchý. V článcích a rubrikách na iDNES.cz a Lidovky.cz se od pondělí 20. října začaly objevovat symboly diamantu, které se dají kliknutím jednoduše sbírat. S každým nasbíraným symbolem pak roste šance na výhru.
Každý den mají čtenáři možnost vyhrát 2 000 korun, pokud posbírají alespoň patnáct symbolů diamantů – tato výhra se losuje vždy v 9:00. Všichni, kteří za týden nasbírají 150 diamantů, pak postupují do týdenního slosování o 10 000 korun.
|
Nejdražší soutěž iDNES.cz: rozdáváme peníze i milion v diamantech
Soutěž začala 20. října a končí 30. listopadu, celkem je tedy ve hře 41 denních výher (poslední se losuje v neděli 30. 11.) a šest týdenních (poslední se losuje v pondělí 1. 12.).
Vrcholem celé soutěže je pak losování hlavní ceny. Tou je tentokrát luxusní, na míru vyrobená trofej ve tvaru diamantu osázená přírodními diamanty značky Arete Diamond, předního prodejce diamantů v Česku, v hodnotě 1 000 000 Kč.
Kompletní pravidla soutěže si můžete přečíst zde.