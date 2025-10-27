„Vůbec jsem to nečekal. Byl jsem zrovna v autě a řídil jsem do zoo. Jsme teď totiž s dětmi na prodlouženém víkendu ve Wroclawi,“ reagoval čtenář Rostislav Žilka po oznámení o vítězství v týdenní prémie, která činí 10 000 korun.
Peněžní cena tak padne právě na úhradu dovolené. „Akorát se to hodí, je to super využití,“ dodal. Do soutěží na portálu iDNES se zapojuje pravidelně, nikdy však doposud nevyhrál. „Občas se mi ale poštěstí v práci. Vyhrál jsem takhle třeba dvě vstupenky na mistrovství světa v hokeji,“ přiznal Žilka.
Body v podobě diamantů v článcích iDNES.cz podle svých slov sbíral průběžně. „Web iDNES.cz čtu pravidelně. Většinou mě nejvíce zajímá sport a technika. A jelikož pracuji v bance, čtu i nějakou tu ekonomiku,“ dodal. Rád si vyplňuje také vědomostní kvízy.
Nejdražší soutěž iDNES.cz startuje: rozdáváme peníze i milion v diamantech
Nyní plánuje soutěžit i o hlavní výhru, kterou je unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 milionu korun. Bude posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti Arete Diamond. „Snažím se, abych každý den i týden nasbíral počet bodů, který je potřeba do vstupu do soutěže,“ zakončil. Další týdenní slosování proběhne už v pondělí 3. listopadu.
Losování hlavní výhry se uskuteční 1. prosince a automaticky do něj postoupí všichni čtenáři, kteří během soutěže získají alespoň tisíc diamantových symbolů.
Jak vyhrát?
Do soutěže se může zapojit každý, stačí jen každý den číst články na iDNES.cz a sbírat symbolické diamanty. Princip soutěže je jednoduchý. V článcích a rubrikách na iDNES.cz a Lidovky.cz se od pondělí 20. října začaly objevovat symboly diamantu, které se dají kliknutím jednoduše sbírat. S každým nasbíraným symbolem pak roste šance na výhru.
Každý den mají čtenáři možnost vyhrát 2 000 korun, pokud posbírají alespoň patnáct symbolů diamantů – tato výhra se losuje vždy v 9:00. Všichni, kteří za týden nasbírají 150 diamantů, pak postupují do týdenního slosování o 10 000 korun. Kompletní pravidla soutěže si můžete přečíst zde.
Výherci denní prémie
|datum
|výhra
|jméno výherce
|20. 10.
|2 000 Kč
|Pavel Vojtíšek
|21. 10.
|2 000 Kč
|Martin Klogner
|22. 10.
|2 000 Kč
|Monika Němcová
|23. 10.
|2 000 Kč
|Michal Jureček
|24. 10.
|2 000 Kč
|Barbora Haftová
|25. 10.
|2 000 Kč
|Pavel Skula
|26. 10.
|2 000 Kč
|Josef Blažek
|27. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 28. 10. v 9:00 hodin
|28. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 29. 10. v 9:00 hodin
|29. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 30. 10. v 9:00 hodin
|30. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 31. 10. v 9:00 hodin
|31. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 1. 11. v 9:00 hodin
|1. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 2. 11. v 9:00 hodin
|2. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 3. 11. v 9:00 hodin
|3. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 4. 11. v 9:00 hodin
|4. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 5. 11. v 9:00 hodin
|5. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 6. 11. v 9:00 hodin
|6. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 7. 11. v 9:00 hodin
|7. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 8. 11. v 9:00 hodin
|8. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 9. 11. v 9:00 hodin
|9. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 10. 11. v 9:00 hodin
|10. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 11. 11. v 9:00 hodin
|11. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 12. 11. v 9:00 hodin
|12. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 13. 11. v 9:00 hodin
|13. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 14. 11. v 9:00 hodin
|14. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 15. 11. v 9:00 hodin
|15. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 16. 11. v 9:00 hodin
|16. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 17. 11. v 9:00 hodin
|17. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 18. 11. v 9:00 hodin
|18. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 19. 11. v 9:00 hodin
|19. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 20. 11. v 9:00 hodin
|20. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 21. 11. v 9:00 hodin
|21. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 22. 11. v 9:00 hodin
|22. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 23. 11. v 9:00 hodin
|23. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 24. 11. v 9:00 hodin
|24. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 25. 11. v 9:00 hodin
|25. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 26. 11. v 9:00 hodin
|26. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 27. 11. v 9:00 hodin
|27. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 28. 11. v 9:00 hodin
|28. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 29. 11. v 9:00 hodin
|29. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 30. 11. v 9:00 hodin
|30. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 1. 12. v 9:00 hodin
Výherci týdenní prémie
|datum
|výhra
|jméno výherce
|od 20. do 26. 10.
|10 000 Kč
|Rostislav Žilka
|od 27. 10. do 2. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 3. 11. v 9:00 hodin
|od 3. do 9. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 10. 11. v 9:00 hodin
|od 10. do 16. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 17. 11. v 9:00 hodin
|od 17. do 23. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 24. 11. v 9:00 hodin
|od 24. do 30. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 1. 12. v 9:00 hodin
Hlavní výhra
Hlavní výhrou v megahře je diamant v hodnotě 1 000 000 Kč.