„Mám zimnici, jsem v šoku.“ Soutěž portálu iDNES.cz zná vítěze milionového diamantu

„Jsem z toho úplně hotový, vůbec si to nedokážu ani představit. Mám z toho úplně zimnici. Jsem fakt v šoku,“ nemohl uvěřit, že hlavní výhru získal právě on.
Tou se tentokrát stala luxusní na míru vyrobená trofej ve tvaru diamantu osázená přírodními diamanty značky Arete Diamond, předního prodejce diamantů v Česku, v hodnotě 1 000 000 korun.
Co s výhrou Pišan udělá, zatím neví. „Vůbec netuším, ani jsem nad tím nepřemýšlel. To jste mi úplně vyrazili dech,“ nenacházel vítěz slova.
Nikdy předtím totiž nic podobně velkého nevyhrál. „To je poprvé v mém životě,“ řekl s tím, že štěstí zkoušel i v předchozích hrách portálu iDNES.cz. V nich se mu ovšem nepodařilo získat ani jednu z denních výher.
Přesnou strategii na sbírání bodů v nynější soutěži neměl. „Když jsem měl čas, sedl jsem si k tomu. Měl jsem ale rozpočítané, aby mi to vyšlo a nasbíral jsem požadovaný počet,“ popsal.
Na iDNES.cz ho zajímá zejména sport. Čte ale také o ekonomice i domácím a zahraničním dění. „Mám také iDNES Premium,“ dodal.
Týdenní výhra
Kromě hlavní výhry se losovala i pravidelná týdenní prémie. Deset tisíc korun si tentokrát odnesl čtenář Jakub Šulc. Ani on neví, co s penězi udělá.
„Hodně čtu vědu, vědecká témata,“ popisuje své oblíbené články. Také on má účet iDNES Premium.
Rovněž se účastnil předchozích soutěží, které portál iDNES.cz pořádal, štěstí v nich ovšem neměl. Nyní se z výhry raduje poprvé.
Soutěž trofej s diamanty začala 20. října a končila 30. listopadu, celkem bylo tedy ve hře 41 denních výher a šest týdenních. Vrcholem celé soutěže bylo losování hlavní ceny.
21. listopadu 2024