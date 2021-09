Přes 1,7 milionu Britů přišlo o dodavatele energií, zkrachovali tři další

Ve středu oznámily svůj krach společnosti Igloo Energy Supply Ltd., Enstroga Ltd. a Symbio Energy Ltd., které zásobují celkem asi 233 000 domácností. Těmto zákazníkům bude regulátorem Ofgem přidělen jiný dodavatel, ovšem energetických společností ve Velké Británii za poslední měsíce výrazně ubývá. Jen od začátku srpna zaniklo v zemi 10 energetických společností.



Nejnovější krachy dalších firem naznačují, že bude nutný zásah vlády. Energetická krize se totiž bude stupňovat před začátkem zimy, kdy ceny elektřiny a plynu obvykle rostou kvůli poptávce po vytápění, informuje agentura Bloomberg.

Září bylo nejdražším měsícem pro ceny elektřiny v zemi v záznamech od roku 2010. Referenční ceny zemního plynu ve Velké Británii ve středu vzrostly o 10 % na nový rekord.



„Současný extrémní cenový šok, který zažíváme, očekával jen málokdo, pokud vůbec někdo,“ uvádí se v prohlášení společnosti Igloo, která má asi 179 000 zákazníků. Uvedlo, že „neuvěřitelně vysoké ceny plynu“ vytvořily na trhu prostředí, které je pro společnosti nadále neudržitelné.

Všichni tři poskytovatelé, kteří oznámili svůj krach, doporučili zákazníkům, aby se neobávali, s tím, že dodávky jsou zajištěny a že nový dodavatel jjim bude brzy přidělen. Britský energetický regulátor Ofgem i britský ministr obchodu Kwasi Kwarteng však varovali, že očekávají, že tuto zimu zkrachuje ještě více dodavatelů.