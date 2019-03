Velikonoce u moře. Češi jezdí o svátcích do Kataru nebo na Kapverdy

Kromě tradičních destinací vhodných na krátký jarní výlet, jako jsou Paříž, Řím nebo wellness v maďarských termálech, poletí letos řada Čechů na pomlázku do Kataru, Spojených arabských emirátů, tradičního Egypta nebo na Kapverdské ostrovy.



„Největší skok jsme zaznamenali v roce 2017, kdy si Češi začali pomalu, ale jistě zvykat na prodloužení víkendu o Velký pátek. O Velikonocích tenkrát vycestovalo o 40 procent více Čechů než v roce 2016,“ řekl MF DNES ředitel online prodejce letenek Letuška.cz Josef Trejbal.

Delší volno kromě přílivu většího počtu turistů otevřelo cestovním kancelářím možnost nabízet vzdálenější destinace. Zatímco do roku 2015 tvořily většinu velikonočních zájezdů takzvané eurovíkendy, delší volno zatraktivnilo cesty do vzdálenějších míst, jakými jsou Čína, Vietnam, Maroko či Malta.

Velkou oblibu si získaly i tematické zájezdy pro děti směřující do pařížského Disneylandu či do Londýna za Harry Potterem, dodal obchodní ředitel Čedoku Radek Matějček.

Velikonoční výlet k moři si letos vybrala zhruba polovina klientů cestovního portálu Dovolena.cz patřící do skupiny Student Agency. Podle jeho ředitelky Evy Sedlmajerové výběr destinace určuje i to, na který měsíc Velikonoce připadnou. Letošní svátky totiž vycházejí o dva týdny později než před rokem.

Loni tak podle ní klienti volili především zájezdy k moři, letos kvůli očekávanému teplejšímu počasí je mírně vyšší zájem o kratší pobyty v Maďarsku, Francii nebo na Slovensku.

Výběr ovlivňuje i terorismus

Podobný rozdíl mezi loňskými a letošními preferencemi klientů uvedla i cestovní kancelář Exim Tours. Podle jejího mluvčího Petra Kostky je letos citelně znát oživení zájmu například o zájezdy do Barcelony. Katalánská metropole se během loňského roku potýkala s nižším zájmem turistů v souvislosti s teroristickým útokem na třídě La Rambla, při kterém přišlo o život 13 lidí včetně zahraničních turistů.

Rostoucí počty českých turistů, kteří vyrážejí do ciziny i na kratší zájezdy, potvrzují i šetření Českého statistického úřadu. Zatímco v roce 2011 vyrazilo na zahraniční dovolenou maximálně se třemi noclehy jen něco přes milion Čechů, v roce 2017 to bylo již 1,3 milionu. Konečná čísla za loňský rok dosud statistici k dispozici nemají, ale jen za první tři kvartály loňského roku už Češi v počtu kratších cest do ciziny hranici roku 2017 překonali.

„Zájem o cestování zůstává velmi vysoký, lidem rostou platy, ekonomice se daří, což se v cestovním ruchu projevuje vždy pozitivně. Vidíme to i na tom, že dnes lidé vyrazí na dovolenou k moři klidně víckrát za rok třeba i na dobu kratší než týden,“ doplnil mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. Zájem o velikonoční víkend se promítá do cen letenek, které se na toto období prodávají dráže než na jiné termíny.

Ne všechny cestovní kanceláře však delší volno využívají k nárůstu počtu prodaných zájezdů. Například cestovní kancelář Delfín travel, která se specializuje zejména na zájezdy seniorů, během Velikonoc žádné zájezdy nepořádá.