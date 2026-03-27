Nejsložitější rok, říkají obchodníci s vejci. Přesto jich bude dost, slibují

Jan Drahorád
  10:13
Obchodníci zvládnou mít na Velikonoce dostatečné zásoby vajec, přestože v EU zuří ptačí chřipka a v ČR se rekonstruují chovy na bezklecové varianty. Oznámil to na páteční tiskové konferenci prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Jejich cena ale roste. Už nyní jenom v akcích stojí pět korun za kus.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Už nyní jsou ceny vajec mimo jiné i kvůli ptačí chřipce, která se nadále po českém území šíří, prakticky na svých maximech. V únoru šlo podle posledních dat od Českého statistického úřadu jsou proti loňsku zhruba o čtvrtinu dražší, kus stál v průměru 6,1 koruny.

Obchody očekávají, že pokles české produkce vykryjí ze zahraničních zdrojů. Většina supermarketů už od letošního roku přijala dobrovolný závazek, že budou prodávat jenom bezklecové varianty vajec. Původně mnoho z nich hovořilo o tom, že povinnost zavede již dříve, nakonec se to nestihlo. Nyní podle drůbežářů se dováží zhruba 50 vajec z Polska, poté ze severní Evropy, Rumunska, Slovenska, Německa nebo Nizozemska.

Před Velikonocemi je pak většinou největší tlak na producenty i obchodníky, lidé si kupují před svátky víc vajec ve srovnání se zbytkem sezony. „Letošní Velikonoce patřily z pohledu zajišťování dostatku vajec za přijatelné ceny mezi ty nejsložitější v historii. Především díky dobré spolupráci s domácími dodavateli se ale podařilo zajistit dostatek vajec a obchodníci tak jsou připraveni uspokojit tradičně zvýšenou předvelikonoční poptávku,“ doplnil.

Domácnosti mají podle něj klasicky zájem o bílé vejce, ale roste pak zájem i o křepelčí. Podle něj je pak stále větší zájem o kvalitu, která se od tuzemských producentů rovná třeba Německu.

Propad soběstačnosti

Kvůli rekonstrukcím ale klesne soběstačnost republiky v produkci. Zatímco nyní se pohybuje ve více než 80 procentech, přechodně by měla spadnout i o 20 procentních bodů. Pokles by ale měl být jenom přechodný, protože drůbežáři nestihnou rekonstruovat všechny všechny své chovy tak, aby měli od příštího roku jenom bezklecové varianty, jak jim přikazuje zákon. Obchody tak očekávají nejtěžší rok.

Nyní je zrekonstruováno 63 procent stávajících provozů, tedy zhruba 3,3 milionu ustajovacích míst, sdělila na páteční tiskové konferenci předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá. Do konce letošního roku se stihne předělat ještě milion míst, zbytek pak bude rekonstruovat celý rok 2027 a v první polovině roku 2028.

I přes možné dotování od obchodníků ceny vajec příští rok porostou, tvrdí odborníci

„Hlavním důvodem zpoždění u některých provozů je především nedostatek kapacit u stavebních a technologických firem,“ řekla Dlouhá. Podle ní je ale cena vajec nyní tak dobrá, že by nakonec mohly na trh vstoupit i nové společnosti, které tak soběstačnost vyrovnají.

Příspěvky i zpětně?

Podle ministra zemědělství Martina Šebestyána se začíná na úrovni EU počítat s tím, že klecové chovy nosnic by se omezily v celé Evropě. „Pan eurokomisař (Olivér) Varhélyi mi slíbil, že do konce roku bude připravena legislativa pro nosnice a samostatně schvalována,“ popsal ministr.

Pokud by se pak ze strany komise přispívalo na přestavby, které v ČR budou stát podle starších odhadů až šest miliard korun, chtěl by ministr o peníze komisi také žádat. „Pokud by existovala podpora ze strany Evropské komise na přizpůsobení těch chovů podle nových podmínek, tak jsem velice zdůrazňoval. že ČR si bude ty peníze bude nárokovat – i když u nás proběhla ta restrukturalizace dříve. Myslím si, že je to naše právo,“ dodal na dotaz iDNES.cz.

Velikonoce zdraží hlavně vejce a mouka. A na čem Češi letos naopak ušetří

To, že v ČR bude zákaz klecových chovů dříve než v EU, kritizoval v minulosti prezident Prouza. „Tuzemští chovatelé tak musejí ve velmi krátkém čase investovat do nákladné přestavby technologií, což zvyšuje jejich náklady a současně výrazně snižuje produkční kapacity. Stalo se tak i po velkém lobbistickém tlaku aktivistických skupin, kdy politická reprezentace nedokázala správně vyhodnotit důsledky nové regulace. Výsledek bohužel ve vyšší ceně vajec zaplatí čeští spotřebitelé,“ uzavřel prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Vstoupit do diskuse

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Nejčtenější

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Vysíláme
Ve spolupráci
Premium
Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.