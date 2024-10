Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Vejce z klecových chovů by měla od začátku příštího roku zmizet z tuzemských řetězců. Většina velkých obchodníků se totiž k tomu před časem dobrovolně zavázala. Nyní to ale vypadá, že se šest let staré sliby řetězců přinejmenším o pár měsíců odkládají. Vajec z voliér a podlahových chovů – označených v prodejnách číslem 2 – je na trhu příliš málo na to, aby klecové „trojky“ nahradila.