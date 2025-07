Ministerstvo zemědělství tak předložilo na evropském zasedání ministrů AGRIFISH návrh, že by se měly na unijní úrovni, podobně, jako je to třeba u mléka, ochránit názvy potravin živočišného původu, tedy z masa, medu, vajec, nebo z ryb. Zatímco v Česku chtěl stát přímo zakázat používání názvů jako houbový řízek nebo sójový párek, na evropské úrovni jenom žádá o větší ochranu výrobků z živočišných surovin.

Bude nyní na Evropské komisi, jaký legislativní návrh nakonec přichystá.

„Spotřebitele a spotřebitelky má údajně mást, když se tyto názvy používají i pro rostlinné potraviny. Pokud by návrh prošel, znamenal by zákaz označení jako květákový karbanátek, fazolový burger nebo sójový párek,“ kritizuje ministrovy kroky organizace ProVeg.

Organizace připomněla také ministrův tweet, ve kterém letos na začátku roku ohlašoval, že v ČR nakonec k přísnější regulaci názvů nesáhne. „Jak jsem opakovaně řekl, nechceme lidem kecat do života. Současně věřím výrobcům, že budou férově své produkty označovat tak, aby každý zákazník jasně věděl, co kupuje. A naopak, že zákazník je svéprávný a ví, co kupuje. Opravdu nemám ambici lidi vychovávat,“ napsal tehdy politik na sociální síť.

Nejde o nutriční alternativu

Naopak Potravinářská komora by jednotná pravidla pro rostlinné výrobky v EU uvítala. Argumentuje hlavně tím, že rostlinné alternativy nejsou ve skutečnosti nutričně alternativou.

„Skutečné alternativy by měly nabízet srovnatelné složení a výživovou hodnotu, například obsah bílkovin, mnoho rostlinných imitací tomu neodpovídá, a některé dokonce mají obsah bílkovin nulový. To je obzvláště znepokojující, protože lidé se mylně domnívají, že z hlediska nutričních hodnot jde o tytéž potraviny. Jsou tak klamáni a připravují sami sebe o důležité živiny, což může vést k nesprávným nutričním volbám,“ uvádí organizace.

Připomíná pak také verdikt Pařížského obchodního soudu, která nařídil odstranit „klamavé“ prvky z potravin. „Konkrétně nesmí používat slovo ‚maso‘ k označení svých rostlinných výrobků a z obalů bude muset zmizet i logo zelené krávy a další zavádějící symboly,“ dodala.

Naopak zastánci vegetariánských potravin tvrdí, že ministerský návrh je zbytečný. „Tvrdit, že názvy jako ‚květákový karbanátek‘ matou zákazníky, zatímco trh je plný rybích prstů, čajových klobás nebo čokoládových vajíček, je absurdní. Spotřebitelé rozumí jazyku, který denně používají. Přepisovat ho kvůli zájmům jednoho odvětví je neobhajitelné,“ říká Lucie Roškotová, vedoucí projektu Rostlinně.

Ministra pak také kritizuje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. „Je smutné, že pan ministr neustál tvrdý tlak české agrární lobby bez ohledu na své ještě nedávno jasné názory. Aby se zalíbil lidem, kteří ho stejně nikdy nebudou volit, raději bude ze zákazníků dělat hlupáky a bourat jednotný evropský trh, na kterém je česká ekonomika životně závislá,“ domnívá se.

Česká republika není jediná, kdo by si přísnější pravidla přál. Pod dokumentem je uvedeno, že návrh od Evropské komise požaduje také Rakousko, Francie, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Malta, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Španělsko.