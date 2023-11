Zákon dá ministrům nástroje k čistce výzkumných ústavů

Dosud musela dát rada na odvolání návrh a jmenování navrhnout. Zákon má také nově dát zřizovatelům možnost rušit nebo slučovat jednotlivé ústavy. Nyní mohl tuto možnost využít stát také pouze na návrh samotné rady ústavu či s jejím souhlasem.

Například ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) již nyní objíždí jednotlivé instituce, které pod jeho úřad patří, a řeší, zda by nebylo třeba fungování některých omezit.

Co jsou veřejné výzkumné instituce (VVI) VVI, tedy veřejné výzkumné instituce, jsou ústavy, které zřídil stát a jsou součástí vládních institucí. Hospodaří s penězi z vlastní činnosti, s dotacemi a část peněz můžou získat v rámci projektů od soukromých subjektů. Jenom pod ministerstvem zemědělství je jich sedm, kromě Výzkumného ústavu rostlinné výroby ještě například Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy nebo Výzkumný ústav veterinárního lékařství.

„Ministr Marek Výborný aktuálně osobně navštěvuje všechny VVI, aby se blíže seznámil s fungováním a zaměřením výzkumu jednotlivých veřejných výzkumných institucí resortu. Případná redukce počtu VVI je podmíněna analýzou jejich fungování a také vyhodnocením současného stavu,“ řekl MF DNES mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Šance pro developery

Podle informací MF DNES se ale již na jeho návštěvě hovořilo o možném zbavení se Výzkumné stanice vinařské na Karlštejně, která byla založena před více než sto lety a spadá pod Výzkumný ústav rostlinné výroby. Desítky hektarů pozemků pod samotným ústavem ležícím na kraji Prahy jsou v dlouhodobém hledáčku developerů. Taková rozhodnutí by ale přesto musely schválit vnitřní orgány ústavu.

„Platností novely zákona nevzniká pro zřizovatele kompetence zasahovat do vnitřní struktury organizace a například rušit pobočky nebo výzkumné týmy. Tyto kompetence zůstávají v rukou ředitele instituce, potažmo orgánů určujících směr výzkumu příslušné organizace,“ doplňuje mluvčí Bílý.

Právě ředitel ale bude moci být nově odvolán, pokud novelu zákona podepíše prezident, ministerstvem, a to bez návrhu odborné rady ústavu. Novelu předložila jako pozměňovací poslanecký návrh ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09).

V mnoha bodech je ale podobná návrhu, který podporoval už před lety ještě jako tehdejší ministr zemědělství současný vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL). Novela tak neprošla standardním připomínkovým řízením. Langšádlová už dříve uvedla, že zákon projednala se zřizovateli ústavů, tedy právě s ministerstvy, nikoliv se zástupci samotných ústavů. „Cílem novely je posílení navázání činnosti příslušné veřejné výzkumné instituce na výzkumné potřeby svého zřizovatele,“ uvedla k novele ministryně.

Akademici nesouhlasí

Proti těmto změnám, ale i menšímu financování vědy, vystoupil v létě spolek Fórum Věda žije!. Fyzik a předseda spolku Michael Komm nyní MF DNES sdělil, že v původním návrhu chtěl stát ještě více zasahovat i do fungování Akademie věd. „Osud ředitelů VVI bude záviset na podpisu někoho z ministerstva. Výrazně to poškodí jejich autonomii. Už teď jsme měli signály, že když VVI publikovaly výsledky, které nebyly politické reprezentaci po chuti, setkávaly se s nátlakem, aby k publikacím nedocházelo,“ dodal.

Potravinářská komora ČR uvádí, že je potřeba, aby byla činnost výzkumných ústavů co nejefektivnější. „Podporujeme přenášení vědeckých poznatků do praxe, zejména projekty spolupráce mezi výzkumníky a podnikateli. Případnou reorganizaci nebo slučování veřejných výzkumných institucí je však potřeba pečlivě rozmyslet. Pokud by došlo k neuváženému rušení ústavů či jejich organizačních složek, bude v budoucnu velmi obtížné jejich činnost obnovit nebo na ni navázat,“ sdělila MF DNES mluvčí komory Helena Kavanová.

Z toho obecně panují obavy. Podle argumentace vědců se návrh zákona neopírá o jakoukoliv analýzu činností a výsledků jednotlivých výzkumných ústavů. Řada z nich dosahuje podle platné metodiky nejlepších hodnocení a pokud se objevují názory na potřebu zrušení či sloučení některých organizací, jsou spíš hodnocením subjektivním.