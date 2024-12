Slučují se ústavy, vzniká největší centrum aplikovaného výzkumu v zemědělství

Důvodem slučování je ale mimo jiné šetření, po sloučení začala dvouletá konsolidační fáze, kdy se mimo jiné rozhodne o možném prodeji budov v centru Prahy.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) uvedl, že všechny výzkumné týmy ze všech tří ústavů dostaly možnost se přesunout do nového působiště. Kolik jich to nakonec využilo, ještě není jasné, podle nového ředitele centra, bývalého šéfa VÚRV Mikuláše Madarase, by ale měl zmizet jenom zlomek výzkumníků.

Mimo jiné skončí nejspíš bývalý ředitel Výzkumného ústavu zemědělské techniky Josef Šimon, do vedení nové instituce míří jeho náměstek Jiří Souček. „Jsme ve fázi, kdy národní centrum vznikne 1. lednu 2025, a teprve tehdy se ukáže, kolik lidí nabídku nevyužije,“ řekl Madaras. Do sloučené instituce by mělo přejít zhruba 50 lidí, bude tak mít nově kolem 330 zaměstnanců.

Podle Výborného neohrozí sloučení žádný vědecký výzkum. „Pro výzkumné týmy z menších ústavů bude nyní snazší zapojovat se do mezinárodních projektů a dosáhnout na evropskou dotační podporu, protože je podpoří silnější výzkumná infrastruktur. Propojení odborníků z dosavadních institucí a sdílení poznatků a zkušeností napomůže vyšší efektivitě výzkumných aktivit a přenosu výsledků do praxe,“ dodal ministr.

Konsolidaci ústavů nyní povede ministrův náměstek Miroslav Skřivánek (KDU-ČSL). Ministr ale už naznačil, že ani v současnosti nejsou budovy v Rádiové ulici, kde sídlil potravinářský výzkumný ústav, zcela využité pro potřeby výzkumu.

Možnost rušit a slučovat vědecké výzkumné instituce bez souhlasu rady dané instituce dal vládě přílepek ke konsolidačnímu balíčku v podobě novely vysokoškolského zákona. Resort si od změny slibuje, že po čase dojde k úspoře několika milionů korun ročně. Ministerstvo zemědělství je zatím první, kdo o větším slučování informovalo.

Pod ministerstvo patří ještě Výzkumný ústav monitoringu (dříve meliorací) a ochrany půdy, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Výzkumný ústav živočišné výroby a Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti.