Svaz danění hobby odmítá, souhlasil by se snížením počtu včelstev bez daně

V současnosti nemusí včelaři, kteří se starají do 60 včelstev, respektive do příjmu 30 tisíc korun odvádět daně z příjmu z prodeje medu, ani možné příjmy evidovat. To by se ale mělo brzy změnit, podle vládního návrhu konsolidačního balíčku by se měl určit příjmový limit 50.000 korun za rok, který se danit nebude, od této výše už ano.