Bez Becherovky, olejů a bavlněných kalhotek. Jak by vypadal obchod bez včel

Jak by vypadal obchod bez potravin, na kterých se podílejí včely, předvedl v pražské Uhříněvsi Penny Market, který nechal tyto výrobky odebrat z nabídky. Výsledkem byly mnohdy prázdné regály, ve kterých ale například zbyly pomerančové džusy, které používají syntetická barviva.

V prodejně zbyla většina tvrdého alkoholu, zmizela by ale například Becherovka nebo slivovice. Dále pak výrobky z kávy, majonézy nebo hořčice.

„Ze začátku jsem nevěřil tomu, jak vysoké procento výrobků odsuneme. Tradičně šlo o výrobky s medem, voskem, mateří kašičkou, atd. Ale to, co tam nejvíce chybí, je práce těch včel. Pokud mají rostliny plody a semena – musí se dostat pyl z otcovské rostliny na mateřskou a včela je třetím sexuálním partnerem rostliny,“ popsal Dalibor Titěra z Výzkumného ústavu včelařského.

Z obchodu tak zmizely všechny výrobky, v jejichž složení bylo něco, co včely opylují. Například u makové housky by šlo o mák i pšenici. Na regálech tak u pečiva zůstal prakticky jenom žitný chléb. Podobně se odstraňovaly všechny výrobky s čokoládou nebo bylinkami.

„Nejde jen o ovoce nebo zeleninu či produkty obsahující med, ale i oleje, pečivo, koření, cukrovinky, ochucené mléčné výrobky, džemy, džusy, a spoustu dalších produktů,“ popisuje přípravu akce vedoucí oddělení kvality obchodního řetězce Petr Baudyš.

Naopak na regálech zůstalo maso, i cizosprašná krmiva pro zvířata se do metodiky nepočítala. Pokud však nešlo o masa marinovaná v bylinkách, v takovém případě z obchodu zmizelo.

Podle Titěry by do jisté míry mohli za včely zaskočit čmeláci, které například používají na opylování někteří čeští producenti jahod. Na řadu květů by se však nehodili.

Včelaři dostanou více peněz z EU

Na akci se objevil také ministr zemědělství a vášnivý včelař Zdeněk Nekula, který pečuje o 61 včelstev. „Jako včelař si velmi dobře uvědomuji přínos včel pro přírodu i ostatní druhy zvířat i rostlin. Jde to vyjádřit i čísly – 84 % druhů rostlin a 76 % potravinové výroby je závislé na opylování včelami,“ řekl.

Stát podle něj přispívá na včelaře z národních zdrojů, loni šlo o 104 milionů korun. Sumy z evropské unie by se pak podle něj měly do budoucna zdvojnásobit, od příštího roku by mělo jít o 110 milionů korun. V Česku chová 660 tisíc včelstev u zhruba 60 tisíc včelařů.