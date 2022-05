Snažíme se, aby udržitelnost prostupovala všemi našimi aktivitami, říká zakladatel Vasky

K udržitelnosti napomáhá i chování samotných zákazníků. „Zelenější“ jsou třeba platby kartou. Ty dnes podle obchodníků převládají. Potvrzuje to i zakladatel obuvnické firmy Vasky Václav Staněk, jehož pražský obchod se nedávno umístil v soutěži Visa Czech Top Shop na finálových příčkách.

Právě společnost Visa jde cestou udržitelnosti a držitele svých karet, banky i obchodníky edukuje v oblasti udržitelného chování a svými moderními technologiemi a inovativními službami jim k tomu dává i potřebné nástroje, jejichž prostřednictvím mohou přispět k ochraně planety.

Jak byste zhodnotil loňský rok 2021 a co byl pro vás osobně nejvýznamnější milník v rozvoji firmy Vasky?

Stalo se toho opravdu hodně, ale největší výzvou v roce 2021 bylo ustát opětovný růst, který s sebou nesl přesun do nového, pětkrát většího logistického centra, rozjezd nové výroby ve Zlíně a expanze na Slovensko. Díky tomu se nám podařilo snížit dodací lhůtu u většiny našich modelů. Mnoho z nich odesíláme již do druhého dne. Povedlo se nám rozšířit portfolio o slip-ony, letní i kotníkové boty a nějaké doplňky. Překonali jsme hranici 130 tisíc zákazníků, kteří teď mohou kráčet za svými cíli ve Vaskách, a zejména jsme ten rok všichni ve zdraví zvládli.

Navzdory koronavirové pandemii jste v závěru roku 2020 otevřeli novou prodejnu v lukrativní pražské ulici Na Příkopě, kde sídlíte vedle světově známých značek. Jak to zpětně hodnotíte, nebyl to risk?

Pandemie zapříčinila velký rozvoj e-commerce a i když jsme měli zavřené prodejny, nedotklo se nás to ekonomicky tolik, jako některých jiných firem. Když byly zavřené prodejny, samozřejmě jsem přemýšlel, zda otevření prodejny na Příkopech byl ten správný krok. Teď se ale ukazuje, že byl. Díky pražské prodejně vzrostl podíl retailu na obratu o deset procent a v rámci tržeb se retail zvýšil o 300 procent. I přes to, že je doba náročná, zejména svou nevyzpytatelností, stále máme v plánu růst. Jen jsme se rozhodli trochu zpomalit a více se zaměřit na stabilizaci celé firmy. Když jeden rok prodáváte 500 párů a o pět let později je to 500 párů denně, dokážete si představit, že se vše musí neustále měnit, zvětšovat, přizpůsobovat, a to skoro v reálném čase...

Čím vaši zákazníci nejčastěji platí? Liší se nějak zvolená platební metoda v závislosti na množství nebo ceně kupovaného zboží?

Vzhledem k tomu, že většina produktů má vyšší hodnotu, platí zákazníci spíše platební kartou.

Jaké platební metody aktuálně nabízíte na e-shopu? Plánujete zavedení nějakých inovací?

Všechny klasické metody. Platební kartou on-line, bezhotovostně převodem na účet, platbu na dobírku, v hotovosti či prostřednictvím platební karty při odběru na prodejnách. Plánujeme určitě zavést Apple Pay a Google Pay, protože spousta našich zákazníků na e-shopu nakupuje přes mobilní telefon.

Myslíte v rámci firemní strategie na udržitelnost? Co pro vás tato oblast znamená?

Udržitelnost je ve Vaskách od začátku zakořeněná. Jsme lokální, klademe důraz na kvalitní materiály a výrobu, aby boty vydržely opravdu co nejdéle. Ze zbytků kůže vyrábíme klíčenky, peněženky nebo vizitkovníky. Dáváme botám, které se vyrobí a vrátí, druhou šanci a zákazníci si je u nás mohou se slevou koupit. Náš packaging je recyklovatelný a ve výrobě využíváme zejména staré stroje z baťovské éry. Snažíme se, aby udržitelnost prostupovala veškerými našimi aktivitami, vyvíjíme nové modely a připravujeme další kroky, díky kterým budeme o trochu zelenější. Chceme být zodpovědnou firmou.

Kolik lidí je zapotřebí pro výrobu jednoho páru bot?

Na výrobě každého páru Vasek se podílí přibližně dvanáct lidí. Záleží na modelu boty, ale je to poměrně náročný proces. Každý má na starosti určitý úkon, někdo vysekává dílce, někdo sešívá svršek, razí iniciály a podobně. V tomhle ohledu je ševcovina opravdu umění.

Co chcete, aby si od vás zákazník kromě nových bot odnesl?

Dobrý pocit, že si koupili boty, u kterých ví, kdo je vyrobil, podpořili lokální výrobu, samozřejmě příjemný zážitek z nákupu a hlavně touhu boty hned provětrat a vyrazit v nich někam na cestu. Snažíme se neustále naše služby zlepšovat a naslouchat jejich přáním, ať už se jedná o nové produkty, zlepšení dodacích služeb nebo zákaznického servisu. Přidali jsme například jako možnost doručení přes Zásilkovnu nebo posílili zákaznickou linku. Jsou to možná malé kroky, ale věřím, že i díky nim se k nám budou zákazníci rádi vracet.

Liší se Češi v něčem od jiných národů, pokud jde o výběr obuvi?

Nemáme zatím se zahraničím srovnání, jen se Slovenskem, a tam rozdíl zas takový nevidíme. Ale přijde mi, že pro české zákazníky je stále důležitý osobní kontakt a lidskost značky. Dají více na osobní zkušenost a vztah, který ke značce mají. Chtějí si stále boty osahat, vyzkoušet a popovídat si s prodavači. Proto určitě do budoucna plánujeme rozšiřovat kromě služeb na e-shopu i množství prodejen, abychom jim mohli být nablízku a udělali vše pro to, aby si vybrali své Vasky správně.