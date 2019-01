Zdravě se mohou stravovat i psi. Firmy jim vyvařují z čerstvých surovin

Několikakilová balení masa v chladničce jsou označená jako „vepřové na guláš“. V lidských talířích však neskončí. Maso je určené pro psí mazlíčky. „Čerstvé ho kupujeme od českých dodavatelů, kteří ho jinak prodávají do restaurací a různých prodejen,“ vysvětluje Kateřina Schrammová, spoluzakladatelka společnosti Mixáno, která na trhu funguje od letošního února.

Svému psímu mazlíčkovi Schrammová od začátku sama vaří z osobního přesvědčení. „Člověk si sám rozhodne, co do směsi přidá,“ vysvětluje. Připravovat speciální jídelníček na každý den však bylo časově náročné.

„Nevěděli jsme o nikom, kdo by nám stravu připravil, proto jsme rozjeli tento projekt. Je určený páníčkům, kteří nemají čas vařit, nebo chtějí svého psa krmit kvalitně,“ vzpomíná na začátky Schrammová.

V zimě evidovala společnost jednu až dvě objednávky týdně. Teď jich vyřizuje zhruba dvacet.



„Globálně jde o trend humanizace zvířat. Lidé přenáší trendy zdravého stravování na nejbližší členy rodiny, mezi které zvířátka zkrátka patří,“ vysvětluje Markéta Táborská, zakladatelka firmy Hundebar, která se stejně jako Mixáno zabývá vařenou stravou pro mazlíčky.

Do Česka se trend dostává ze Spojených států amerických, kde je již několik let hitem. „Měli jsme tu průkopníky, kteří už ale zase nefungují. Český trh je specifický. Konzervativnost a svým způsobem i pohodlnost spotřebitelů je důležitý faktor,“ dodává Táborská.

Oproti granulím nemají balíčky s čerstvým masem tak dlouhou trvanlivost. Otevřený pytlíček by se měl spotřebovat do dvou dnů, vakuovaný vydrží v chladném prostředí pět dní. V objednávce si zákazníci Mixána mohou volit várku na 10, 20 a 30 dnů.

Jak tedy potravu skladovat? „Doporučujeme to dát do mrazáku. Když má člověk krmení pro malého psa na 30 dnů, vejde se mu to tam. S bernardýnem je to ale složitější,“ usmívá se spolumajitel Mixána Petr Holeček

Ceny krmiva se liší podle zvolených ingrediencí, váhy psa a především podle druhu masa. Měsíční zásoby pro malou čivavu, která žere dvakrát denně, vyjdou majitele minimálně na 400 korun.



Až šest tisíc měsíčně

Za potravu z masa ze zvěřiny, které je mezi nabízenými druhy nejdražší, zaplatí ovšem páníčci 50kilového psa až šest tisíc. „Někteří lidé si myslí, že je to drahé. Cenově se to však vyrovná některým prémiovým granulím. Jenže do granule člověk nevidí. Neví, co vše obsahuje,“ vysvětluje Schrammová.

Při pohledu na pracovní stůl v „kuchyni“ v pražské Michli to vypadá, že se člověk nachází v klasickém restauračním podniku. V miskách je vedle sebe nakrájená vařená mrkev, řepa, sladké brambory, bulgur a jáhly. Jednotlivé suroviny si mohou zákazníci navolit na internetu sami a podle váhy psa připraví zaměstnanci balíčky na míru. Ty pak vakuované míří k zákazníkům domů.



Holeček se Schrammovou vlastní kromě Mixána i firmu prodávající dveře a kování, která zatím tvoří gró jejich příjmů. „Mixáno je ale první práce, která mi dává smysl. Lidé se nás rozhodnou vyzkoušet a z 80 procent se z nich stanou naši stálí zákazníci, protože vidí, že to jejich psovi prospívá. V dnešní době je trend, že člověk řeší, co jí. Ti, co vedle sebe mají psa, pro něj pak často hledají také zdravou cestu,“ dodává Schrammová.