Užívání elektronických cigaret, dnes už běžně označované souhrnně pod pojmem vapování, je ve srovnání s kouřením tabáku obecně považováno za méně škodlivé. I přes tento fakt chystá Ministerstvo zdravotnictví novelu vyhlášky, která chce tuto kategorii de facto zrušit. Poté, co přes odpor odborné adiktologické veřejnosti, výrobců i politiků byl na podzim stažen jeho návrh na zákaz ochucených příchutí e-cigaret, přichází nyní s ještě restriktivnějším opatřením, které prakticky zakáže celou kategorii.

Dle nejnovějšího ustanovení by totiž náplň do elektronických cigaret, ať už ochucená či neochucená, nesměla obsahovat látky, které jsou pro jejich výrobu naprosto nezbytné. Stejné látky jsou přitom podle kritiků i v potravinách nebo lécích.

„Ve vyhlášce mají souhrnné označení látky usnadňující vdechování a příjem nikotinu. Ty by měly být zakázány. Z podstaty ale u elektronických cigaret mají tuto funkci všechny látky vyjma nikotinu, neboť jejich zahřátím umožňují vznik aerosolu, a to v uživatelsky přijatelné podobě – protože samotný nikotin je hořký – tím tedy de facto usnadňují příjem nikotinu,“ řekl iDNES.cz zástupce firmy, která vapovací zařízení na českém trhu distribuuje.

Ve výsledku by to podle expertů mohlo znamenat návrat stovek tisíc uživatelů zpět k tradičním cigaretám nebo jejich přesun na ilegální černý trh, v horším případě k domácímu míchání liquidů pochybné kvality s nejasným původem.

Chystaná novela přitom může mít i výrazně negativní vliv na státní rozpočet. Z elektronických cigaret se od loňského roku odvádí spotřební daň, přičemž jen letos je výběr odhadován na 1,5 miliardy korun. Příští rok by to již měly být, kvůli nárůstu sazeb spotřební daně, více než dvě miliardy. Sazby spotřební daně přitom porotou i v roce 2027. Kvůli přesunu spotřebitelů do šedé ekonomiky by tak stát v příštích pěti letech mohl přijít až o deset miliard korun.