Lidé letos pořídí vánoční stromky zhruba o pět procent dráž ve srovnání s loňskem, třeba kavkazská jedle o výšce od 150 do 200 centimetrů vyjde na 750 až 1 100 korun. Vyplývá to z dat Sdružení pěstitelů vánočních stromků. Zdražení podle pěstitelů způsobily květnové mrazy, které poškodily čerstvé výhony jedlí.
Sdružení přesto očekává, že na předvánočním trhu bude dostatek kvalitních českých vánočních stromků všech druhů. Stejně jako v minulých letech se ale podle něho objeví i méně kvalitní stromy z Dánska a Polska. Letos navíc sdružení varuje, že se obchodníci budou snažit zahraniční stromky poškozené mrazy dostat na vánoční trh za dumpingové ceny.

„Lidé vyžadují stále vyšší kvalitu vánočních stromků, a proto v současné době všechny prodávané stromky pocházejí ze speciálních plantáží. Jejich kvalita neustále roste,“ uvedli pěstitelé.

Vánoční stromky podraží. Na vině je změna sazby daně i vyšší náklady pěstitelů

Stejně tak podle sdružení pravidelně stoupá i domácí produkce vánočních stromků. Plocha plantáží členů sdružení, kterých je 64, aktuálně dosahuje 719,4 hektaru.

Sdružení u standardní kvality stromků v nejprodávanějších kategoriích velikostí od 150 do 200 centimetrů předpokládá cenu smrku pichlavého od 400 do 600 korun, u smrku ztepilého od 400 do 500 korun a u borovice od 400 do 600 korun. Maloobchodní ceny se mohou regionálně lišit.

Vánoce v kontejneru

Prodej stromků začne letos tradičně začátkem prosince, těžit je pěstitelé začnou v listopadu. V Česku se ročně spotřebuje až 1,3 milionu vánočních stromků, z toho 90 procent tvoří jedle kavkazská a pět procent smrk pichlavý. Podíl smrku a borovice poklesl pod pět procent, v roce 2020 byl podíl deset procent.

Statistiky, kolik lidí v Česku používá stromek přírodní a kolik umělý, neexistují, například v Německu má ale umělý stromek pořád méně lidí a podle pěstitelů podíl brzy klesne na pět procent. Pokles prodeje umělých stromků sdružení vysvětluje rostoucím zájmem o kvalitu životního prostředí a tím, že přírodní vánoční stromky zatěžují životní prostředí výrazně méně.

„Samostatnou kapitolou jsou vánoční stromky v kontejnerech. Mnoho lidí takové vánoční stromky nakupuje s myšlenkou, že si později tento stromek vysadí například na zahradě. Udržet vánoční stromek v kontejneru do jara je ale velmi náročné a pouze malé procento takto vysazených stromků na jaře zakoření a ujmou se,“ upozornili pěstitelé.

Stromky se pěstují dva až čtyři roky ve školkách, následně se přesouvají na plantáže. Například nejoblíbenější jedle se ve výšce kolem 180 centimetrů prodávají i po 15 letech růstu ze semene.

