Češi na dárcích nebudou šetřit. S výběrem letos pomáhá i umělá inteligence

„Umělá inteligence hraje letos hlavní roli. Až 50 procent českých zákazníků plánuje při nákupech využít generativní AI, zejména pro srovnání produktů. Význam AI pro online nákupy ve všech průzkumech setrvale roste. Zákazníci od ní očekávají podporu při výběru a stále častěji i inspiraci. Pětina respondentů navíc uvádí, že by ji chtěla využít ke zjednodušení samotného nákupního procesu,“ uvádí David Antoš z poradenské společnosti Boston Consulting Group.
Za letošním růstem tržeb je hlavně silnější poptávka a chuť domácností připravit se na svátky, nikoli slevy.