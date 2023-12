Výdejní místa a boxy sotva stačí. Stihneme i středeční objednávky, ujišťují prodejci

„Navzdory nedostatku skladových prostor a brigádníků jsou sklady i dopravci na letošní vánoční sezonu velice dobře připraveni. Nahrává jim také fakt, že Štědrý den letos vyšel až na neděli. Dokážou nabízet zatím nejzazší data pro přijímání balíků určených pod stromeček,“ komentuje předvánoční situaci Petr Litavec, šéf společnosti Authentica Fulfillment.

Problémům ovšem čelí některá výdejní místa a boxy. Někteří zákazníci mají problém vybrat v blízkosti svého bydliště či pracoviště volné kapacity, kam by si vánoční balíčky mohli posílat.

„Nárazové zaplnění a tedy i teoretickou možnost přesměrování zásilek na jiné výdejní místo evidujeme u sdílených sítí samoobslužných boxů, kam doručuje více přepravců. Nicméně v takovém případě si vypomáháme druhou, večerní vlnou doručování. Pokud je box zaplněn, kurýr standardně zkouší druhý pokus o doručení a až v případě neúspěchu veze balíček do nejbližšího volného výdejního místa Pickup/Pickup Boxu,“ popisuje generální ředitel DPD Miloš Malaník.

Do půlnoci objednáš...

Doručení do AlzaBoxů patří mezi oblíbené způsoby dodání objednávek z Alza.cz, volí ho víc než polovina procent zákazníků, a to zejména díky husté síti a tím jejich blízkosti, možnosti vyzvednutí 24/7, expresně rychlosti dodání v režimu „Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš“ a jednoduchosti vyzvednutí pomocí Alza aplikace nebo s využití PIN kódu v esemesce.

Skutečnost je ovšem v posledních týdnech jiná, jak popisuje několik zákazníků. „Platím si účet Alza plus za 299 korun ročně, ale stále častěji dochází k několika problémům se zásilkami. Termíny pro doručení zboží se pravidelně protahují, uvedený čas doručení při nákupu se náhle v aplikaci posunuje o jeden až dva dny. Navíc AlzaBoxy na některých místech jsou trvale přeplněné a v posledních třech měsících se prakticky nedá do boxu nic objednat. Tedy služba, že mi to Alza doručí až pod nos, moc nefunguje. Otázka zní, jestli by to nevyřešilo zkrácení termínů pro vyzvednutí,“ zamýšlí se pan Matyáš z Prahy.

„Zásilku jsem si objednal 7. prosince a měla dorazit přesně za týden. Den před slibovaným doručením mi přišla esemeska, že mi oznámí nový termín. Na zásilku jsem nakonec čekal dlouhých jedenáct dní,“ stěžuje si další zákazník Alzy.

Vyzvedni a jdi

„Dá se obecně říct, že termíny doručení jsou kratší, pokud je objednávka jednoduchá na vychystání. Typicky nejprodávanější zboží, které je v objednávce samostatně. Dříve Alza posílala omluvné SMS, teď toto neregistrujeme. Nelze se ale ničemu divit, je zkrátka vrchol sezony a je nutné počítat s určitými prodlevami,“ popisuje situaci Litavec ze společnosti Authentica Fulfillment.

Plnost boxů je obecně problém, zvlášť když jsou sdílené mezi více dopravci. Provozovatelé boxů nyní více aplikují zkrácení doby pro vyzvednutí zásilky, aby si lidé co nejrychleji balík vyzvedli a box uvolnili.

„Můžeme diskutovat, jestli termín nezkrátit ještě více. Je otázkou, jak třeba Alza při sdílení boxu s více dopravci přerozděluje kapacity boxu, ale dalo by se očekávat, že bude více kapacity využívat pro své objednávky,“ říká Litavec a dodává, že například v Brně je v poslední době velmi složité najít volný box, takže zásilka může skončit na druhé straně města nebo ještě za ním.

„Může vzniknout menší zpoždění, ale větší problém je nespokojenost zákazníků, pro které výdejní boxy tímto ztrácí své výhody,“ doplňuje Litavec.

Zvolený způsob dopravy hraje roli

Podle mluvčí Alzy Elišky Čeřovské termín doručení objednávek závisí na zvoleném způsobu dopravy. „Na několika místech našeho e-shopu informujeme o rychlosti dodání zboží, aby si zákazníci mohli vybrat, kam chtějí objednávku doručit a měli jistotu, že své zboží dostanou včas. Předpokládanou dobu doručení pak všichni zákazníci vidí přímo na informační liště na webu e-shopu,“ dodává mluvčí.

Podle dat Alzy byly letos navýšené kapacity boxů o 35 procent, konkrétně bylo instalováno 346 nových AlzaBoxů a na 152 místech Česka bylo navýšena kapacita stávajících boxů.

„Díky tomu vnímáme situaci s doručováním ve srovnání s loňským rokem pozitivně. Aktuálně je většina našich zásilek doručována včas a v pořádku a ke zpožděním dochází v jednotkách procent, což představuje nízké stovky balíčků. V případě zpoždění doručení přesahujícího 24 hodin poskytujeme zákazníkům kompenzaci ve výši 100 korun nebo zdarma měsíční členství v programu AlzaPlus+, což zahrnuje bezplatnou dopravu do AlzaBoxů, na pobočky a odběrní místa na neomezený počet objednávek,“ říká Čeřovská.

Balíčky do tří dnů

Velký test logistiky, který provedla společnost Skladon ve spolupráci s firmou Shopsys a Retino těsně před Vánocemi, ukázala, kde se pohybuje český logistický standard. Podle průzkumu více než polovina obchodníků neavizuje garanci doručení do Vánoc, ale i přesto 91 procent e-shopů doručilo svou objednávku během prvních tří dnů a 48 procent e-shopů doručilo zboží do druhého dne.

„Aktuální výsledky Velkého testu logistiky nám v logistické části v mnoha sledovaných metrikách ukazují meziroční stagnaci, popřípadě pouze mírné odlišnosti. Z pohledu zákazníka však i nadále zůstává nejzásadnější rychlost a přesnost v doručování objednávek, obzvlášť v období před Vánoci. Nízká úroveň v těchto ukazatelích často negativně ovlivňuje jeho budoucí nákupní rozhodování,“ doplňuje Tomáš Kohút, marketingový manažer fulfillmentové společnosti Skladon.