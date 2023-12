Některé obchody nyní prodlužují otvírací dobu. Na Štědrý den zavřou v poledne

Znovu se obchody nad 200 metrů čtverečních zákazníkům po Vánocích otevřou ve středu 27. prosince. Do soboty 30. prosince bude platit běžná otevírací doba. I když se zákon o prodejní době nevztahuje na 31. prosince, na silvestra prodejny s potravinami zavřou dříve, a to většinou v 17:00 až 19:00. Zavřeno pak podle zákona musí mít na Nový rok. Výjimku mají čerpací stanice, lékárny, prodejny na letištích a nádražích.

O hodinu delší otevírací doba

Vrchol předvánočních nákupů očekávají řetězce i online supermarkety zpravidla v pátek 22. a v sobotu 23. prosince. Tyto dny hypermarkety Globus nabídnou o hodinu delší otevírací dobu. Kromě prodejny v obchodním centru Černý most, která zavře ve 23:00, budou pobočky Globus otevřeny do 22:00, sdělila mluvčí Aneta Turnovská.

Část obchodů Penny Market má prodlouženou otevírací dobu od čtvrtku 14. prosince do 23. prosince. „U prodejen, které po zbytek roku běžně zavírají ve 20:00, prodlužuje Penny před letošními Vánoci otevírací dobu do 21:00. Na prodejnách, které běžně zavírají ve 21:00 nebo 22:00 hodin, zůstává otevírací doba beze změny,“ řekl mluvčí Tomáš Kubík. Doplnil, že na Štědrý den budou obchody Penny zavřené.

Online supermarket Rohlík.cz nákupy od pondělí 18. prosince do 23. prosince mimořádně doručuje mezi 05:00 a půlnocí. „Na Štědrý den budou kurýři rozvážet od 06:00 do 14:00, další den mají volno,“ řekla mluvčí Denisa Morgensteinová. Konkurenční služba Košík.cz vozí objednávky v Praze a ve středních Čechách do 23. prosince mezi 06:00 a půlnocí, v regionech mezi 07:00 a 22:00.

„V Praze a středních Čechách budeme na Štědrý den rozvážet nákupy s potravinami i posledními dárky až do 14:00, v regionech pak do 12:00,“ uvedl mluvčí František Brož. Na Silvestra mohou zákazníci obou supermarketů nákupy obdržet do 18:00.

„Zásobovací nákupy jsou až o polovinu větší,“ uvedl Brož. Před Štědrým dnem Rohlík podle Morgensteinové pozoruje nárůst poptávky až o 40 procent. S náporem zákazníků souvisí také posílení personálu, například v Tesku počet zaměstnanců před Vánoci roste o několik desítek procent. „Navíc chodí pomáhat již tradičně kolegové z kanceláří,“ uvedla mluvčí Iva Pavlousková.

Dalším prodejním vrcholem jsou podle obchodníků oslavy nového roku, kdy zákazníci poptávají zejména alkohol a čerstvé potraviny. Například prodejny Albert budou v neděli 31. prosince až na výjimky otevřené do 18:00. Obchody Billa na frekventovaných místech, jako například na hlavním nádraží v Praze a Brně, budou mít prodlouženou otevírací dobu do 19:00. Prodejny Penny zavřou v 17:00 a Kauflandu v 18:00.