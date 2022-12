Třetina Čechů letos šetří na dárcích. Nejvíce spoří rodiny s více dětmi

Na 61 procent lidí sice odpovědělo, že plánuje utratit za dárky stejně jako vloni, reálná hodnota peněz však mezitím klesla. Z důvodu vysokých cen a drahého zboží proto zbylých 39 procent spotřebitelů mění nákupní strategii. Z nich 30 procent hodlá na dárcích ušetřit, zbylých devět procent naopak hodlá utratit za dárky více, zjistil průzkum, ve kterém odpovídalo 1015 respondentů.

Podle loňského průzkumu UniCredit Bank nejčastěji Češi utratili za dárky v rozmezí 2501 až 5000 Kč, tento průměr zůstal zachován i letos. Změnil se však počet těch, kteří utratí za Vánoce minimum, i těch, kteří nakupují dárky v řádů tisíců korun.

Lidé, kteří utrácí nejvíce, bývají středního věku (54 až 65 let), což lze odůvodnit tím, že mají za sebou řadu let pracovních zkušeností a větší úspory než nejmladší skupina dospělých (18 až 26 let), která také za dárky vydá nejméně peněz. Dalším důvodem může být vyšší počet členů rodiny, ať už jde o děti či vnoučata.

Rodiny se čtyřmi a více členy letos mění nákupní strategii nejčastěji. Ze všech respondentů budou nejvíce utrácet vícečlenné domácnosti, také ale nejčastěji plánují šetřit. V obou případech se dá předpokládat, že důvodem je nutnost kupovat více dárků pro více členů domácnosti, což se může prodražit. Průměrně chtějí lidé ušetřit alespoň 2000 Kč.

Ačkoliv Češi často chtějí šetřit, jen minimum z nich, devět procent, uvažuje také o možnosti obdarovat své blízké finančním produktem. Důvodem může být nedostatečná znalost výhod termínovaných vkladů, spořicích účtů či investic. Panuje také obava, že investovat je riskantní a člověk může přijít o veškeré úspory, dodává průzkum.