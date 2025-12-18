Podvodníci to mají před Vánocemi snazší. Na co si dát pozor a jak se jim bránit?

Veronika Doskočilová
V předvánočním čase jsou lidé kvůli stresu a shonu často nepozornější. S tím počítají i podvodníci, kteří své triky navíc neustále zdokonalují. Podvedení dokonce někdy věří více podvodníkům než vlastní bance.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Pro předvánoční týdny je typický velký shon, velký pohyb lidí, zvýšená míra nakupování online i fyzicky a na druhé straně větší rozptýlení pozornosti a menší obezřetnost,“ říká Veronika Benešová, vedoucí oddělení půjček a pojištění Air Bank a Zonky.

Těch, kteří objednávají vánoční dárky on-line, je naprostá většina. Často i několik balíčků naráz. Podvodníci proto v předvánočním čase spouští kobercový nálet podvodných SMS či e-mailů od různých dopravců. „Přijde SMS nebo e-mail napodobující Českou poštu či kurýrní službu s výzvou zaplatit malý poplatek, například 52 korun, kliknutím na odkaz. Po zadání údajů o kartě podvodníci vybírají i desítky tisíc korun,“ popisuje podvod Aleš Černý, vedoucí oddělení Řízení retailových rizik v Air Bank.

Speciálně v předvánočním čase jsou lidé často nepozorní a nepamatují si, kolik balíčků a z jakých e-shopů či jakou dopravou vlastně jde.

Kontrolujte zásilky

Ochrana před takovým podvodem je přitom jednoduchá. „Vždy si ověřte stav zásilky přímo na oficiálním webu dopravce zadáním sledovacího čísla. V případě emailu si zkontrolujte znění emailu, ze kterého zpráva přišla,“ radí Aleš Černý. To vše samozřejmě ještě před kliknutím na zmíněný odkaz.

Každoročně se také množí zkušenosti s podvodnými e-shopy a s bazarovými podvody. „S falešnými e-shopy se setkáváme celoročně, avšak v období Vánoc počet stížností a dotazů na tyto e-shopy narůstá,“ říká Martin Pitron z právního oddělení dTestu a koordinátor služby VašeStížnosti.cz.

Zvýšenou kriminální aktivitu potvrzuje i Policie ČR. „Trestná činnost v online prostředí je obdobím před Vánoci samozřejmě ovlivněna. V tomto čase zaznamenáváme zpravidla podvodná jednání s prodejem, nákupem nebo přepravou zboží,“ říká Jakub Vinčálek, vrchní komisař Policejního prezidia České republiky. V porovnání prvních deseti měsíců letošního roku se stejným obdobím roku loňského eviduje policie o dva tisíce trestných činů více.

Advent jako ráj pro podvodníky. Nejnovějším trikem je „červí díra“

U e-shopů přitom v rámci prevence mnohdy stačí dohledat provozovatele. Pokud se to nepodaří, je bezpečnější nakoupit zboží jinde. Leccos napoví i ceny. Když má e-shop výrazně nižší ceny než konkurence a navíc nenabízí možnost rychlého doručení, je to varovný signál.

„Vánoční podvody často směřují na typické dárky – mobily, PlayStation, Xbox, Lego a tak dále. Doporučujeme nakupovat z renomovaných obchodů,“ říká Aleš Černý.

Tady je ochrana před podvodem časově náročnější. Například zkontrolovat e-shop, zda se nenachází na seznamu rizikových e-shopů, které eviduje Česká obchodní inspekce. Recenze na portálu Heureka také leccos napoví.

Dalším důležitým ukazatelem je sídlo prodávajícího. Pokud je sídlo mimo EU, nejedná se o podvod, ale takový nákup znamená větší riziko. „Následná vymahatelnost práv, například reklamace zboží či odstoupení od smlouvy, je podstatně ztížena,“ vysvětluje Martin Pitron.

Virtuální karta

V neposlední řadě je dobré chránit si platební údaje. „Ideální je – pokud někde nakupujete poprvé a není to velká, globální značka - vygenerovat si jednorázovou virtuální platební kartu,“ radí Aleš Černý.

Pokud se lidé stanou obětí podvodu, je potřeba jednat hned. „Pokud se kdokoliv stane obětí takového podvodu, je nejlepší cestou provést elektronickou zálohu komunikace a učinit oznámení na nejbližším policejním oddělení,“ doporučuje Jakub Vinčálek.

Ne vždy je však vrácení peněz úspěšné. A pokud je e-shop zahraniční, šance ještě klesají. „Vyšetřování je časově i administrativně náročnější a zpravidla má mezinárodní prvek. Peníze, o které byly oběti obrány, mizí velmi často za hranicemi Česka i EU a je spíše výjimkou jejich navrácení,“ říká Jakub Vinčálek.

Založ účet, dostaneš pětistovku. Nový trik podvodníků, jak vám vyluxují peníze z účtu

Dalším typickým „vánočním“ trikem jsou také reklamy na sociálních sítích. Ty se vydávají za známé firmy s oblečením nebo kosmetikou. „Je to vždy inzerováno jako velký výprodej, kde vše stojí minimální částky, klienti tam ve velkém nakoupí a pak zjistí, že šlo o podvod. Žádné zboží nikdy nedostanou,“ informuje Aleš Černý.

V souvislosti s tím zaznamenala banka i jeden kuriozní případ. Šlo o příslib otevření nové parfumerie a lidé si předpláceli možnost nákupu v nově otevřené prodejně za startovací ceny. „Na stránkách e-shopu se několik týdnů odpočítávalo, kolik chybí do otevření pobočky,“ popisuje Aleš Černý. Postupně se tak chytali další a další zájemci, kteří si předplatili zmíněnou možnost a sledovali odpočet. „Nakonec z toho bylo akorát mrzení a škody za statisíce. Nic neotevřelo a celé to byl podvod,“ uzavírá Černý.

Zapomenutá investice

Kromě toho se začala objevovat i nová varianta investičního podvodu. „Klientovi zavolá někdo s tím, že klient někde investoval dva roky zpět a má teď na nějaké investiční platformě výdělek 10 tisíc dolarů či něco takového,“ popisuje mechaniku podvodu Aleš Černý. Podvodník se následně doptá, jestli si chce „klient“ peníze vybrat. V případě, že ano, navede ho podvodník ke stažení aplikace s tím, že peníze mu budou načteny na platební kartu.

„Klient potom přikládá debetní kartu ke svému telefonu, naťuká do aplikace PIN a v tu chvíli má proběhnout připsání peněz. V realitě se děje to, že podvodník vybírá někde na druhém konci republiky z bankomatu za klienta pomocí NFC tunelu a toho, že zná PIN klienta,“ dodává Aleš Černý.

Problematické bývají také takzvané mikropůjčky. V takovém případě nejde o podvod, ale často jde o finanční past, která se nemusí vyplatit. „Takzvané rychlé půjčky nebo mikropůjčky od nebankovních společností slibují peníze do hodiny bez prověření. Právě poplatky za zpoždění u těchto půjček můžou znásobit původní dluh ve výši pár tisíc korun až na statisíce,“ říká Veronika Benešová

Trojciferný úrok a malé prověření dlužníka. Žebříček srovnává výhodnost půjčky

Přestože mají poskytovatelé půjček povinnost jasně uvádět RPSN a výslednou sazbu a ve smlouvě je i finální částka, kterou člověk nakonec zaplatí, lidé se tím často vůbec nezabývají a podvědomě počítají s placením jen částky, kterou si skutečně půjčují.

Nejen před Vánoci se proto vyplatí být obezřetný, a to jak co se týče nakupování, tak i půjčování peněz. Jedna malá chyba může přijít i na statisíce korun.

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

18. prosince 2025

17. prosince 2025

