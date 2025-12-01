Průzkum ukázal, kolik plánují Češi utratit za vánoční svátky. Někteří se zadluží

Autor: ,
  9:37
Průměrná česká domácnost plánuje v letošním roce utratit za vánoční svátky 12 600 korun, podobně jako loni. Největší část výdajů jde na dárky, nejčastěji mezi 5 000 až 10 000 korunami. Půjčku na Vánoce plánují dvě procenta Čechů, úvěr si zřizují nejčastěji u bank. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace a agentury Ipsos mezi tisícovkou respondentů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
120 fotografií

Od roku 2023 domácnosti pozvolna začínají za Vánoce více utrácet, tehdy byl průměrný výdaj 12 000 korun, letos vystoupal na 12 600 korun. Polovina lidí utratí za dárky do 5 000 korun, pětina mezi 5 000 až 10 000 korunami. Další výraznou položkou je jídlo a pití, 44 procent domácností se vejde do 3 000 korun, dalších 16 procent dá za jídlo a pití mezi 3 000 až 5 000 korunami. Výdaje na výzdobu tvoří zanedbatelnou část, u většiny do tisíce korun.

V centru Prahy začaly vánoční trhy. O polovinu levnější jak u nás, líbí se Norům

Půjčku na Vánoce a vánoční dárky si plánují lidé vzít nejčastěji do 5 000 korun. Peníze vydají zejména za hračky pro děti, spotřební elektroniku a bílé elektro. Hlavními důvody půjčky jsou to, že nechtějí čekat a šetřit či vybrané zboží bylo ve slevě.

To, že půjčka na vánoční dárky je dobrý nápad, si myslí tři procenta Čechů. Někdy si na vánoční dárky půjčilo sedm procent lidí. Na druhé straně si 95 procent populace myslí, že půjčka na dárky není dobrý nápad, přičemž 77 procent lidí by si nikdy na Vánoce nepůjčilo.

Půjčili jste si někdy na nákup vánočních dárků?

celkem hlasů: 11

„Data z posledních let ukazují, že naprostá většina lidí považuje půjčku na vánoční dárky za špatný nápad. Je velmi příznivé, že podíl populace, která se kvůli Vánocům zadlužuje, drží na velmi nízké úrovni. Tento velmi racionální přístup by bylo dobré udržet i nadále,“ uvedl hlavní právník a náměstek výkonného ředitele ČBA Filip Hanzlík.

Stop přehnanému úklidu a pečení. Na tohle se o adventu rozhodně vykašlete

Skoro polovina lidí, kteří si půjčili, má obavu, že nebudou schopni splácet. Z toho čtyři procenta nyní ví, že to bude velký problém, o kterém neví, jak ho budou řešit. Svoji půjčku stejně jako loni včas celou uhradilo 38 procent dlužníků.

Stoupl počet Čechů, kteří problémy se splácením úvěru, plánují řešit půjčkou v rodině. Lidé si úvěr nejčastěji berou u bank, následují leasingové a jiné finanční společnosti.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

V Česku brzy otevře další fastfood, burger vám tu sestaví přímo před očima

Cheeseburger byl několikrát větší, než jsme z fastfoodu zvyklí. Porce hranolek...

Po roce a půl odkladů se americký řetězec Five Guys konečně chystá otevřít svou první pobočku v České republice. Restaurace vznikne v nedávno zrekonstruovaném obchodním domě Máj na pražské Národní...

Tuny uhlí navždy zaplaví voda. Unikátní pohled do lomu ČSA

Povrchový hnědouhelný lom ČSA.

Lom ČSA na Mostecku je považován za jedno z přírodně nejcennějších nelesních prostředí v Česku. Nachází tu útočiště zvířata, která scházejí z nedalekých Krušných hor, biologové zde odhalili stovky...

Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná

Elektrárna Počerady

Zavíráme elektrárny, končíme. I tak by se dal ve zkratce popsat obsah dopisu, v němž zástupci společnosti Sev.en Česká energie informují státní úředníky o ukončení provozu elektráren. Oznámení se...

Nejdražší soutěž iDNES.cz vrcholí, poslední šance vyhrát milion v diamantech

Milionový diamant s Arete Diamond

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty finišuje. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti Arete Diamond....

Perla Jadranu má vadu na kráse. Dubrovník zaplavily odpadky z Albánie

Pro Dubrovník není boj s naplaveným odpadem ničím novým. Špatné počasí se...

Historické město Dubrovník oblíbené pro své jedinečné scenérie řeší problém. Silné proudy Jaderského moře během nedávné bouře vyplavily na břeh obrovské množství odpadu, převážně z Albánie. Do...

Začínají platit přísnější pravidla pro prodej e-cigaret. Některé příchutě zmizí z obchodů

Elektronické cigarety

Od prvního prosince platí v Česku přísnější pravidla pro prodej elektronických cigaret. Příchutě připomínající bonbony, žvýkačky nebo sladkosti jsou nově zakázané. Obchody mají sedm měsíců na jejich...

1. prosince 2025  9:51

Průzkum ukázal, kolik plánují Češi utratit za vánoční svátky. Někteří se zadluží

Vánoční trhy na Staroměstském náměstí (29. listopadu 2025)

Průměrná česká domácnost plánuje v letošním roce utratit za vánoční svátky 12 600 korun, podobně jako loni. Největší část výdajů jde na dárky, nejčastěji mezi 5 000 až 10 000 korunami. Půjčku na...

1. prosince 2025  9:37

Do Prahy pojedou vlaky z Budějovic bezpečněji díky ETCS. Dráhy přidají expresy

IV železniční koridor Praha - České Budějovice. (28. listopadu)

Od poloviny prosince České dráhy přidají na trasu mezi Českými Budějovicemi a hlavním městem Prahou další Jižní expresy. I to je součást modernizace IV. železničního koridoru propojujícího sever a...

1. prosince 2025  9:16

Veterináři si stěžují na rozpočet. Poslední kapkou byla slintavka

Ředitelství silnic a dálnic začalo s frézováním dvou dezinfekčních jam na...

Státním veterinářům, kteří kontrolují jatka, dobrou pohodu zvířat nebo nakládání s potravinami živočišného původu, chybí na příští rok jenom na laboratorní diagnostiku 32 milionů korun. Hovoří ale...

1. prosince 2025

Dvoustovkou do Budějovic a pak roky nic. Zvyšování rychlosti na železnicích vázne

Premium
ilustrační snímek

Drobná ochutnávka železnice 21. století. Tak by se dalo nazvat zvýšení rychlosti na dvou úsecích na trase z Prahy do Českých Budějovic. Minimálně na několik let jde ale o jedinou podobnou ukázku....

1. prosince 2025

Japonsko neřeklo poslední slovo. Hokkaidó Valley má splnit sny o čipové soběstačnosti

Továrna společnosti Rapidus na ostrově Hokkaidó (25. listopadu 2025)

Japonské Hokkaidó prochází obrovskou proměnou. Ekonomika druhého největšího ostrova dlouhá léta stála hlavně na zemědělství. Pěstování slunečnic či levandulí ale v posledních letech nahrazuje...

30. listopadu 2025

Jakarta je nejlidnatějším městem světa, sesadila z trůnu Tokio

„Zelená“ mešita Istiqlal se solárními panely v indonéském hlavním hlavním městě...

Indonéská Jakarta předstihla Tokio a stala se nejlidnatějším městem světa. V žebříčku postoupila poté, co OSN začala používat novou metodologii, která má lépe odrážet rychlou urbanizaci. Podle nové...

30. listopadu 2025

Ztemnělé továrny a provozy bez lidí. Čína investuje do technologií, nemá na výběr

Robotické rameno zvedá těžší přepravky a navíc pomáhá při rutinních činnostech....

Čínský hospodářský model postavený na levné pracovní síle se stává minulostí. Firmy výrazně investují do robotizace a AI a v zemi dnes funguje nespočet provozů, v nichž lidští pracovníci hrají již...

30. listopadu 2025

Potíže pod Machu Picchu neustávají. Oběťmi jsou jak turisté, tak i místní

Policisté u kolejí ve městě Aguas Calientes. Kvůli protestům bylo evakuováno...

Machu Picchu je nejoblíbenější turistickou destinací Peru a památkou zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO. Přetrvávající spor o autobusy, které vozí návštěvníky k památce ležící vysoko v...

30. listopadu 2025

Odpojená Amerika. Přibývá domácností, které nezvládají platit účty za energie

ilustrační snímek

Stále více Američanů čelí dosud nepoznanému problému: jak zaplatit účet za energie. Ceny elektřiny stouply letos v průměru o jedenáct procent, což je více než trojnásobek míry inflace. Řada...

30. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zájem o zimní dovolené se za dekádu zdvojnásobil. Láká hlavně exotika

Ilustrační snímek

O zimní dovolené v exotice je každým rokem větší zájem. Roste i částka, kterou Češi na takovou dovolenou utratí. Není výjimkou zájezd za 50 či 90 tisíc. A jednoznačně vedou luxusnější hotely s lepším...

30. listopadu 2025

Není udržitelné, aby si lidé do paneláků živelně pořizovali klimatizace, míní expert

Premium
„Zabýváme se komplexním řešením především u novostaveb nebo kompletních...

Jak dokáže potrápit rodinný rozpočet kvůli účtům za elektřinu deset roků stará lednička? Víte, jak správně ovládat termostatické hlavice na topení? „Nejvíce může domácnosti ušetřit peníze samotný...

30. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.