Češi letos nakupují dárky dříve. A preferují e-shopy

Veronika Doskočilová
  12:00
Češi se při nákupu dárků vyhýbají předvánočnímu stresu a shonu. Dárky tak nakupují ideálně s předstihem a on-line. Podle společnosti Home Credit se tak letos hlavní vrchol nákupů posunul už na přelom listopadu a prosince.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Z průzkumu Home Creditu vyplynulo, že právě v tomto období pořídilo většinu vánočních dárků 74 procent respondentů. A šestnáct procent dokonce nakupuje dárky v průběhu roku, aby si stres před Vánoci ušetřili úplně.

Stejný trend zaznamenávají i obchodníci. „Z našeho průzkumu vyplynulo, že 46 procent zákazníků nakupuje už během listopadu. V první polovině prosince pořizuje dárky 36 procent a na poslední týden před Vánoci se spoléhá jen 11 procent,“ říká mluvčí Alzy Eliška Čeřovská. Často zmiňované nákupy na poslední chvíli tak budou letos spíše minoritní záležitostí. Těsně před Štědrým dnem nakupuje dárky jen devět procent dotázaných.

Nákupy se už nejčastěji odehrávají na e-shopech. Většinu vánočních dárků tam pořídí šedesát procent Čechů. S tím nabývá na oblibě i možnost doručení do výdejních boxů. „Ve srovnání s loňským rokem posílilo doručení do AlzaBoxů. Letos ho preferuje 74 procent dotázaných, zatímco loni to bylo 71 procent,“ poukazuje Čeřovská. Výdejní boxy umožňují vyzvednutí balíčků non-stop, což zejména před Vánoci může být pro řadu lidí komfortnější, než hlídat otevírací hodiny výdejních míst a kamenných prodejen.

Na e-shopech nakupuje zejména generace Čechů do 45 let a také vysokoškoláci. V těchto skupinách je preferuje 65 procent lidí. Kamenné obchody pro nákup vánočních dárků vyhledává 31 procent, většinou ve věku 54 až 65 let. „Starší generace a lidé s nižším vzděláním stále preferují osobní výběr v kamenných obchodech,“ potvrzuje analytik Home Creditu Jaroslav Ondrušek.

Ve specifických případech se ale preference obrací a výjimka potvrzuje pravidlo. „Osobní odběr volí přibližně 70 procent zákazníků. Dává jim možnost poradit se přímo s elektrospecialisty,“ říká za Datart jeho mluvčí Petra Psotková. Zde často hraje roli právě cena kupovaného zboží. „Nejčastěji si lidé vyzvedávají menší a dražší elektroniku, kterou si chtějí před platbou prohlédnout,“ vysvětluje.

Průzkum ukázal, kolik plánují Češi utratit za vánoční svátky. Někteří se zadluží

A důležitý je i finanční rozpočet. Podle průzkumu společnosti Alza plánuje letos 35 procent Čechů utratit za dárky přes 10 000 Kč. „Naopak do 1 000 korun má v plánu dát za dárky 12 procent respondentů,“ popisuje Eliška Čeřovská. Podle průzkumu společnosti Home Credit si pevně stanovenou částku volí 29 procent nakupujících, a to pravidelně. Podobný počet si pevnou částku stanovuje alespoň občas. Ve 13 procentech případů se však Čechům stanovené limity dodržet nedaří.

„Je to kombinace nerealistického odhadu a částečně impulzivního chování před Vánocemi,“ myslí si Jaroslav Ondrušek. Češi si podle něj obecně moc nedělají plány svých výdajů na delší dobu než jeden nebo dva měsíce dopředu. „ Deklarovaný rozpočet na dárky je tak často jen podstřelený základ. Čím blíže jsou Vánoce, tím více do rozhodování vstupuje potřeba ´udělat si hezké Vánoce´. Nakupujeme tedy i další dárky, které jsme původně neplánovali,“ vysvětluje Jaroslav Ondrušek.

Poslední „čínské“ Vánoce s Temu? Globální obchod se láme, míní experti

Obecně rozpočet řeší spíše ženy, nejvíce ve věku 36-44 let. Nemalá část Čechů, konkrétně 43 procent, ale rozpočet neřeší vůbec. „Častěji si ho nedělají muži, lidé ve věku 54+ let a osoby s vysokoškolským vzděláním,“ zmiňuje Ondrušek. Procenta těch, kteří si rozpočet dělají pak klesá s tím, jak se zvyšuje příjem domácnosti.

Další důležitou roli hrají před Vánoci slevové akce. Celkem 46 procent dotázaných kombinuje nákupy ve slevových akcích s nákupy za běžnou cenu, zhruba osmina Čechů nakupuje vánoční dárky pouze v akci. „Častěji toto chování vidíme u osob ve věku 27-35 let a u domácností s nižším měsíčním příjmem do 40 000 Kč,“ dodává Ondrušek.

Co se týče skladby vánočních dárků, Češi jsou konzervativní. „Češi se v dárkovém sortimentu příliš nemění. Nejčastěji pořizují elektroniku, drogerii a kosmetiku, hračky a knihy,“ dodává Eliška Čeřovská. A potvrzují to i další obchodníci. „Chytrá elektronika je dlouhodobě nejoblíbenějším vánočním dárkem. Letos ale pozorujeme také posun směrem k praktickým a dlouhodobě užitečným produktům. Zajímavostí je narůstající zájem například o AKU nářadí,“ uzavírá Petra Psotková.

