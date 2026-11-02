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Vánoce budou dražší. Nákupy si lidé plánují dopředu a hledají výhodné nabídky

Veronika Bělohlávková
  16:07
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Před Vánocemi lidé plánují vyšší útraty za dárky i jídlo, nákupy si ale více promýšlejí a vyhledávají slevy. Vyplývá to z dat společnosti NielsenIQ a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Ve třetím čtvrtletí letošního roku vzrostl objem prodeje potravin a drogerie meziročně o 3,5 procenta. Průměrná cenová hladina naopak klesla o 1,6 procenta. Tržby za rychloobrátkové zboží tak vzrostly téměř o dvě procenta.

Podle dat pokles cen táhly hlavně mléčné výrobky. Průměrné ceny másla klesly o 33 procent, trvanlivého mléka o 26 procent a vajec o 15 procent. Zlevňovaly také margaríny, káva nebo čokoláda.

„Český obchod jasně ukazuje, že silná konkurence funguje ve prospěch zákazníků. Lidé dnes mohou nakupovat více a za řadu základních potravin platí výrazně méně než před rokem,“ řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Vánoční útraty porostou

Předvánoční období má podle obchodníků přinést další růst útrat. Lidé počítají s vyššími výdaji nejen za dárky, ale také za potraviny během vánočních prázdnin a dovolené. Nákupy si proto plánují dopředu a vyhledávají výhodné nabídky.

Vedle drobných pozorností chtějí více utratit za dárky pro nejbližší. Zájem je o stavebnice, kreativní a společenské hry, sběratelské předměty, dárkové kosmetické sady, prémiovou péči o tělo nebo adventní kalendáře. Část zákazníků místo dalších věcí volí poukazy a společné zážitky.

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„Boj o vánoční nákupní koš je obrovský. Lidé počítají s tím, že letos na Vánoce i na Silvestra utratí výrazně více než před rokem, ať už za dárky, nebo za jídlo,“ řekl Prouza.

Hlavní nákupní vlna přijde s akcemi Black Friday. Už nyní lidé podle Prouzy na internetu hledají dražší dárky a více přemýšlejí o kvalitě.

„Vypadá to, že letošní Vánoce budou výrazně bohatší než v předchozích letech. Lidé se snaží koupit jeden větší a kvalitnější dárek místo několika drobností,“ uvedl.

Pozor na podvody!

S předvánočními výprodeji podle něj poroste také počet podvodů. Podvodné stránky mohou napodobit vzhled známých obchodů, zákazníci by proto měli kontrolovat adresu e-shopu, zejména při nákupech přes mobilní telefon. Pomoci mohou také cenové srovnávače a kontrola cenové historie výrobků.

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Ceny potravin nyní meziročně klesají, další vývoj však zůstává nejistý. Podle Prouzy na ně budou působit rostoucí mzdy, energie, doprava, nové regulace i klimatické změny. Upozorňuje také na statistický efekt, protože s nižší srovnávací základnou může meziroční vývoj cen v dalších měsících působit méně příznivě.

Češi podle NielsenIQ zůstávají optimističtější než průměr Evropy, jejich důvěra ve vývoj domácí ekonomiky ale slábne. Zhoršení spotřebitelské nálady by se podle Prouzy rychle promítlo do obchodů i hospodářského růstu.

Privátní značky nejsou jen levnější alternativou

Téměř každý už někdy koupil výrobek privátní značky obchodního řetězce. Více než dříve je letos pořizuje každý pátý zákazník. Po růstu cen v období výrazného zdražování se jejich podíl na trhu potravin a drogerie ustálil na 28 procentech.

Cena zůstává hlavním důvodem nákupu. Pro 55 procent zákazníků je však kvalita privátních značek srovnatelná s tradičními výrobci. Řetězce proto rozšiřují nabídku prémiových výrobků, specialit i zboží určeného pro konkrétní skupiny zákazníků.

„Privátní značky už dávno nejsou levnější náhradou značkových výrobků. Zákazníci se přesvědčili o jejich kvalitě a dnes je považují za běžnou součást svých nákupů,“ uvedl generální ředitel NielsenIQ pro Česko, Slovensko a Maďarsko Karel Týra.

Privátní značky meziročně vzrostly o 0,4 procenta, zatímco značkové zboží o 2,5 procenta. Nejrychleji rostoucím prodejním kanálem zůstává internet. Tržby z on-line prodeje rychloobrátkového zboží vzrostly meziročně o 18 procent a internet už tvoří sedm procent trhu.

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Zákazníci přes něj nejčastěji nakupují výrobky, které si mohou plánovat dopředu, například dětskou výživu, krmivo pro zvířata, prostředky pro domácnost nebo osobní péči. Online se prodává také zhruba třetina plenek.

Odlišně se lidé chovají při nákupu elektroniky a dalšího dlouhodobého zboží. V prvních třech čtvrtletích roku se objem prodaného zboží meziročně snížil o 0,4 procenta. Ceny však vzrostly o tři procenta, tržby proto stouply o 2,5 procenta.

„Nákup si potřebují odůvodnit. Když mají pocit, že se ekonomice daří a jejich situace se zlepšuje, musí si to nejprve sami potvrdit. Teprve potom jsou ochotni otevřít peněženku,“ uzavřel generální ředitel NielsenIQ pro Česko, Slovensko a Maďarsko Karel Týra.

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