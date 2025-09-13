Obchodní dům s módou Van Graaf na Václavském náměstí nabízel od června 2010 na více než 10 tisících metrech čtverečních a pěti podlažích kolem 200 mezinárodních značek. Teď je ale jeho konec jistý. Na výlohách se objevily velké nápisy „Na shledanou, Praho. Zavíráme náš obchodní dům. Vše musí pryč.“
Rozhodnutí společnosti ukončit provoz na Václavském náměstí potvrdilo i několik zaměstnanců. „Je pravda, že se Van Graaf zavře a v Praze již nebude. Ohledně podrobností se obraťte na vedoucí prodejny,“ sdělil jeden z pracovníků pod podmínkou anonymity. Ani na sociálních sítích Van Graafu nejsou uvedeny žádné podrobnosti či dokonce zmínka o chystaném uzavření.
Podle informací redakce by se do uvolněných prostor měla nastěhovat španělská módní značka Zara. Na žádost o oficiální stanovisko žádná z firem nereagovala. Není tak ani jasné přesné datum uzavření obchodního domu, některé informace ukazují na prosinec.
Do té doby láká obchodník na masivní výprodeje. Sleva dosahuje až 50 procent, navíc je možné uplatnit extra slevu 20 procent na celý sortiment. Oblečení se tak prodává výrazně levněji, což zájemce přitahuje.
„Koupil jsem si několik triček za výhodnou cenu, ale musel jsem vystát zhruba desetimetrovou frontu u pokladen. Bylo to horší než v nedalekém Primarku,“ popsal jeden z pravidelných zákazníků.
Van Graaf je německá rodinná firma, která spadá pod koncern Peek & Cloppenburg. Kromě České republiky působí i v Německu, Rakousku, Polsku, Maďarsku a Švýcarsku. Nabízí multibrandový koncept – tedy širokou škálu mezinárodních módních značek pod jednou střechou. Pražská pobočka byla v době svého otevření jedinou v Česku a patřila mezi vlajkové obchody firmy mimo německý trh.