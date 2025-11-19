Když révu setřásají kombajny. Bez moderních strojů už se vinobraní neobejde

Kombajn projíždí pomalu řádek za řádkem, díky své výšce se tyčí nad keři vinné révy a pomocí speciálních ramen s nimi vibruje. Výhodou je, že z keře upadnou jen ty hrozny, které jsou zralé. Bobule putují do zásobníku, zatímco listí a stonky zůstávají na vinici.
Ačkoliv byl stroj Braud ze stáje New Holland vyvinutý především pro vinice, jeho nasazení u dalších plodin, například aronie, ukazuje velký potenciál. Svou sílu a obratnost tak prokázal právě při sběru tohoto superovoce na Slovensku.
„Díky jednoduchému technickému vylepšení získávají pěstitelé možnost rychlejší a zároveň šetrnější sklizně, která šetří čas i náklady,“ vysvětluje Marek Žolko ze společnosti AGROTEC Slovensko. „Dříve jsme museli každý řádek projíždět dvakrát, protože náš původní kombajn neměl dostatečný výkon ani účinnost. Teď, s upraveným Braudem, dokážeme sklidit celou plantáž za jediný týden,“ popisuje pěstitel Branislav Baran.
Dobrý ročník
Letošní rok byl pro vinaře proměnlivý, zatímco jarní mrazy neškodily jako v minulých letech a vláha v červnu a červenci přišla v pravý čas, podzimní deště přidělaly vinohradníkům vrásky na čele. Některé hrozny začaly nahnívat.
„Rozhoduje čas, museli jsme zařadit vyšší rychlostní stupeň a posbírat vše, co nesneslo odkladu. Od toho jsou ty zkušenosti a také ta nejmodernější technika, bez toho už to nejde,“ vysvětluje David Štastný, ředitel CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice.
Místo stovek brigádníků tak i nad Dolními Dunajovicemi na Břeclavsku na dohled od novomlýnských nádrží pracují moderní kombajny. Stroje, které dokážou během pár hodin posbírat to, co by lidské ruce zvládly za několik dní. „Nejlepším pomocníkem jsou ty kombajny, které umějí šetrně a perfektně zklidit celý vinohrad, nepoškodí ho a navíc nevytváří ztráty. Nahrazují lidskou práci, kvalitních pracovníků v zemědělství je extrémní nedostatek,“ nastiňuje Šťastný.
Rodinné vinařství Chateau Valtice patří k největším pěstitelům vinné révy v tuzemsku, má přes 600 hektarů vlastních vinic, z toho více než čtvrtinu pod závlahou, kterou napájí voda z novomlýnských nádrží. Díky závlaze je úroda vyšší zhruba o 20 procent.
Letošní ročník bude podle Davida Šťastného výjimečný, především pro bílé odrůdy, očekává výrazná, plná, svěží vína s příjemnou a šťavnatou kyselinkou. To ukázala i první mladá vína ročníku 2025. Vinaři letos dodali na trh 1,9 milionu láhví svatomartinských vín, podobně jako loni. V nabídce je 323 vín od 73 vinařství, loni mohli zájemci ochutnat 310 druhů od 75 výrobců.