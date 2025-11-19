Když révu setřásají kombajny. Bez moderních strojů už se vinobraní neobejde

Autor:
  14:46
Vinařina je tvrdá a časově náročná práce, a to především v době sklizně. Ačkoli ruční sběr nikdy plně nenahradí stroje, vinaři se již bez nich neobejdou, protože dokážou nahradit stovky brigádníků. Musí ale čelit i dalším výzvám. Tlaku levných vín z dovozu, vyšším nákladům na pěstování hroznů i celosvětově klesající spotřebě vína.

Kombajn projíždí pomalu řádek za řádkem, díky své výšce se tyčí nad keři vinné révy a pomocí speciálních ramen s nimi vibruje. Výhodou je, že z keře upadnou jen ty hrozny, které jsou zralé. Bobule putují do zásobníku, zatímco listí a stonky zůstávají na vinici.

Ačkoliv byl stroj Braud ze stáje New Holland vyvinutý především pro vinice, jeho nasazení u dalších plodin, například aronie, ukazuje velký potenciál. Svou sílu a obratnost tak prokázal právě při sběru tohoto superovoce na Slovensku.

„Díky jednoduchému technickému vylepšení získávají pěstitelé možnost rychlejší a zároveň šetrnější sklizně, která šetří čas i náklady,“ vysvětluje Marek Žolko ze společnosti AGROTEC Slovensko. „Dříve jsme museli každý řádek projíždět dvakrát, protože náš původní kombajn neměl dostatečný výkon ani účinnost. Teď, s upraveným Braudem, dokážeme sklidit celou plantáž za jediný týden,“ popisuje pěstitel Branislav Baran.

Dobrý ročník

Letošní rok byl pro vinaře proměnlivý, zatímco jarní mrazy neškodily jako v minulých letech a vláha v červnu a červenci přišla v pravý čas, podzimní deště přidělaly vinohradníkům vrásky na čele. Některé hrozny začaly nahnívat.

Vinařina je tvrdá a časově náročná práce, a to především v době sklizně. Ačkoli ruční sběr nikdy plně nenahradí stroje, vinaři se již bez nich neobejdou, protože dokážou nahradit stovky brigádníků. (18. listopadu 2025)
Rodinné vinařství Chateau Valtice patří k největším pěstitelům vinné révy v tuzemsku, má přes 600 hektarů vlastních vinic, z toho více než čtvrtinu pod závlahou, kterou napájí voda z novomlýnských nádrží. (18. listopadu 2025)
Vinařina je tvrdá a časově náročná práce, a to především v době sklizně. Ačkoli ruční sběr nikdy plně nenahradí stroje, vinaři se již bez nich neobejdou, protože dokážou nahradit stovky brigádníků. (18. listopadu 2025)
Vinařina je tvrdá a časově náročná práce, a to především v době sklizně. Ačkoli ruční sběr nikdy plně nenahradí stroje, vinaři se již bez nich neobejdou, protože dokážou nahradit stovky brigádníků. (18. listopadu 2025)
5 fotografií

„Rozhoduje čas, museli jsme zařadit vyšší rychlostní stupeň a posbírat vše, co nesneslo odkladu. Od toho jsou ty zkušenosti a také ta nejmodernější technika, bez toho už to nejde,“ vysvětluje David Štastný, ředitel CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice.

Místo stovek brigádníků tak i nad Dolními Dunajovicemi na Břeclavsku na dohled od novomlýnských nádrží pracují moderní kombajny. Stroje, které dokážou během pár hodin posbírat to, co by lidské ruce zvládly za několik dní. „Nejlepším pomocníkem jsou ty kombajny, které umějí šetrně a perfektně zklidit celý vinohrad, nepoškodí ho a navíc nevytváří ztráty. Nahrazují lidskou práci, kvalitních pracovníků v zemědělství je extrémní nedostatek,“ nastiňuje Šťastný.

Rodinné vinařství Chateau Valtice patří k největším pěstitelům vinné révy v tuzemsku, má přes 600 hektarů vlastních vinic, z toho více než čtvrtinu pod závlahou, kterou napájí voda z novomlýnských nádrží. Díky závlaze je úroda vyšší zhruba o 20 procent.

Letošní ročník bude podle Davida Šťastného výjimečný, především pro bílé odrůdy, očekává výrazná, plná, svěží vína s příjemnou a šťavnatou kyselinkou. To ukázala i první mladá vína ročníku 2025. Vinaři letos dodali na trh 1,9 milionu láhví svatomartinských vín, podobně jako loni. V nabídce je 323 vín od 73 vinařství, loni mohli zájemci ochutnat 310 druhů od 75 výrobců.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2025: kde můžete nakoupit

ilustrační snímek

Letošní 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, letos připadá na pondělí. Mezi sedm významných dnů, kdy musejí obchody zůstat zavřené, však tento svátek nepatří.

Jak budou otevřené obchody na státní svátek 17. listopadu 2025

Na podzim se otevře 30 nových obchodů (27. dubna 2025)

17. listopad 2025 vychází na pondělí, a protože si o tomto datu připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, řeší Češi věčné „sváteční dilema“: budou mít obchody...

SIPO od ledna 2026 zdraží. Kolik zaplatíte navíc?

Nová pobočka České pošty slouží v hradecké regionální centrále ČSOB. (2. dubna...

Používáte k hrazení pravidelných plateb SIPO, tedy službu Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva? Pak byste měli vědět, že od začátku roku 2026 tato služba poskytovaná Českou poštou podraží. O kolik...

OBRAZEM: Bechyňka v Táboře má nový most. Unikátní trať se dočkala repliky

V souvislosti s rekonstrukcí mostu přes Lužnici v Táboře probíhá na trati od 8....

Stavbaři tento týden v Táboře instalovali dva nové ocelové oblouky železničního mostu přes řeku Lužnici. Původní 100 let stará konstrukce byla již ve špatném technickém stavu. Most je součástí první...

Brusel zahájil vyšetřování Red Bullu. Vadí mu strategie s velikostí plechovek

Red Bull

Evropská komise zahájila antimonopolní vyšetřování rakouského výrobce energetických nápojů Red Bull. Komise, která mimo jiné plní funkci antimonopolního orgánu EU, prověří podezření, že se společnost...

Když révu setřásají kombajny. Bez moderních strojů už se vinobraní neobejde

Vinařina je tvrdá a časově náročná práce, a to především v době sklizně. Ačkoli...

Vinařina je tvrdá a časově náročná práce, a to především v době sklizně. Ačkoli ruční sběr nikdy plně nenahradí stroje, vinaři se již bez nich neobejdou, protože dokážou nahradit stovky brigádníků....

19. listopadu 2025  14:46

Mnozí spotřebitelé smlouvám s dodavateli energií nerozumějí, ukázal průzkum

Ceny paliv a energií ovlivňují ceny všeho dalšího. Jako když padají kostky...

Češi se vyhýbají revizím smluv s dodavateli energií, často jim totiž přijdou nepochopitelné, odhalil průzkum. Ukázal, že 70 procent Čechů by srozumitelnost své smlouvy ohodnotilo známkou 3 a horší....

19. listopadu 2025  13:59

Poslední termín pro doručení balíku do Vánoc je 19. prosince, hlásí dopravci

Covidové vánoční nákupy v logistickém skladu firmy DPD v Nehvizdech u Prahy.

Balíkoví dopravci letos doporučují pro bezpečné doručení zásilek do Štědrého dne jejich podání nejpozději 19. prosince. Největší doručovací nápor očekávají okolo 15. prosince, uvedly firmy.

19. listopadu 2025  11:33

Dokumentační chaos ROPIDU. Soutěž na nové vlaky pošpinila amatérská chyba

Ilustrační snímek

Organizátoři pražské a středočeské dopravy ROPID a IDSK se dostali do nepříjemné situace. V oficiálním podkladu pro připravovanou miliardovou soutěž na nové příměstské vlaky se objevilo skryté zápatí...

19. listopadu 2025  10:51

Otevření části dálnice D6 u Lubence se odsouvá, na stavbě se vyskytly problémy

Vrtání pilot pro budoucí estakádu přes Bílenecký potok na stavbě dálnice D6...

Zprovoznění první části dálnice D6 mezi Petrohradem a Lubencem na Lounsku se odsouvá na jaro příštího roku. Důvodem jsou problémy při zakládání stavby. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) původně...

19. listopadu 2025  10:27

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Senta Čermáková, zkušená manažerka a lektorka kurzů...

Umělá inteligence už teď mění svět práce. Například v Americe již zasahuje ty nejlépe placené profese a výrazně také omezuje příležitosti pro juniory. Jak nebýt překvapený a na moderní technologie,...

19. listopadu 2025

Od her a koček až k superpočítačům. Jak Nvidia svými čipy změnila svět

Premium
Šéf a spoluzakladatel společnosti Nvidia Jensen Huang na univerzitě ve švédském...

Svůj byznys model upnula k videohrám, v roce 1996 málem zbankrotovala a následně předběhla svou dobu vysoce výkonnými čipy. Před dvaceti lety je ještě nedokázal nikdo naplno využít a současná...

19. listopadu 2025

Ocenění technologických firem stoupá do výšin. Investoři řeší, zda růst vydrží

ilustrační snímek

Akcie technologických firem, jako je Nvidia, Meta či Alphabet, rostou jako by snad ani neměly strop. Těží z boomu kolem umělé inteligence (AI), od níž mají investoři – a nejen oni – vysoká očekávání.

19. listopadu 2025

Americké sankce mohou být zlomové. Dovoz ruské ropy do Číny se zpomalil

Tanker Boracay z takzvané ruské „stínové flotily“, podezřelý z účasti na letech...

Tok ruské ropy do Číny se podle nejnovějších statistik zpomalil. Příčinou jsou nedávné americké sankce, které Trumpova administrativa zacílila na ruské ropné kolosy Lukoil a Rosněfť. Propad by ovšem...

18. listopadu 2025

Kalifornie řeší novou miliardářskou daň. Nemá cílit na příjmy, ale na majetek

„Lidé proti miliardářům“, hlásá transparent jednoho z účastníků protestu proti...

Kalifornie zvažuje novou daň z majetku pro miliardáře. Přišel s ní zdravotnický odborový svaz SEIU-UHW, který chce takto získané prostředky použít na financování zdravotnictví, kde peníze dlouhodobě...

18. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pomohl trik s rolexkami? Švýcarská obchodní dohoda s USA v zemi budí vášně

Americký prezident Donald Trump a šéf firmy Rolex Jean-Frederic Dufour v lóži...

Švýcarsko se dohodlo s USA na snížení dovozních cel na zboží ze 39 na 15 procent. Sazba je tak nově stejná jako na zboží pocházející z Evropské unie. Obchodní dohoda však má i své odpůrce. Média si...

18. listopadu 2025  15:07

Holding Czechoslovak Group zvýšil tržby. Meziročně o více než osmdesát procent

ilustrační snímek

Zbrojařský a strojírenský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada za letošní první tři čtvrtletí meziročně zvýšil tržby o 82,4 procenta na 4,49 miliardy eur, tedy asi 109 miliard...

18. listopadu 2025  15:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.