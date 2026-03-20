Válka na Blízkém východě komplikuje i dodávky léků, Česko má zásobu

Veronika Doskočilová
  15:55
Konflikt na Blízkém východě ukazuje, jak se i malé narušení obchodních tras může rychle přelít do mnoha dalších oblastí. Jednou z nich je i distribuce klíčových léčiv, kterou zasáhly výpadky a přesměrování leteckého provozu.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Dodavatelské trasy pro léky na rakovinu i další přípravky, které vyžadují chlazení, jsou v ohrožení. Farmaceutické firmy musí přesměrovávat lety a hledat pozemní alternativy dopravy, informovala agentura Reuters.

Země Perského zálivu jsou silně závislé na dovozu, přičemž některé léky mají krátkou trvanlivost a vyžadují přísně kontrolovaný chladicí řetězec, což ztěžuje jejich přepravu po souši. Jeden z manažerů po vypuknutí konfliktu upozornil, že alternativní „chladicí koridory“, tedy dopravní trasy s kontrolovanou teplotou, nelze vytvořit ze dne na den a nejsou vždy dostupné.

Podle Dorothey Becherové z firmy Kuehne+Nagel směřovaly v prvních týdnech konfliktu léky do Džiddy, Rijádu a Ománu a následně se využívala pozemní doprava do cílových destinací. „Zatím nevidím riziko, že by zásoby dramaticky klesly,“ uvedla. Podle ní má zdravotnický materiál prioritu. Udržet dodávky v chodu je však neustálý boj.

Tady rozhoduje Írán. Hormuzským průlivem proplují jen vybrané tankery

To znamená delší dobu přepravy, vyšší náklady na palivo i větší využití suchého ledu pro udržení nízké teploty, což zvyšuje celkové náklady na dopravu. Problémy v dopravě mohou navíc ovlivnit i nepřímé součásti výroby léčiv, například nedostatek uzávěrů lahviček, plastů pro infuzní vaky či obalových materiálů.

„Nejde vždy o nedostatek samotného léku. Někdy chybí jen drobnost, jako je uzávěr lahvičky, ze které se dávka odebírá,“ uvedl analytik David Weeks.

Tlak na trasách do Evropy

„Situace na Blízkém východě zvyšuje tlak na některé logistické trasy. Sem patří snížená kapacita letecké nákladní dopravy v důsledku uzavření letišť v regionu, které jsou důležitými přepravními uzly ve spojení Evropy a Asie,“ potvrzuje mluvčí České asociace farmaceutických firem Eva Zahradnická.

Zejména Dubaj představuje hlavní nákladní uzel spojující Evropu s Asií a Afrikou. Část léků mířících do Evropy se totiž přepravuje právě přes letiště v Dubaji nebo Dauhá. Farmaceutické společnosti jsou proto nuceny řešit situaci jinak. Některé přesměrovávají lety, jiné hledají pozemní cesty.

Nad hlavou jsem napočítal dvacet dronů. Hormuz je pro námořníky smrtelná past

Problematická je totiž i lodní doprava. „Další tlaky, které se na toto omezení nabalují, jsou zpoždění při provádění kontrol kvality a delší přepravní časy způsobené zejména omezením v Hormuzském průlivu nebo Suezském průplavu,“ vyjmenovává Zahradnická s tím, že i farmaceutům rostou náklady na energie, palivo či pojištění.

Hledání alternativ

Možné důsledky situace na Blízkém východě na globální dodavatelské a logistické řetězce léčiv monitoruje ministerstvo zdravotnictví s členskými společnostmi Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. V případě problému totiž existuje alternativní řešení.

„Dodávky léčiv jsou zajišťovány prostřednictvím více logistických tras a přepravních uzlů,“ uvádí výkonný ředitel asociace David Kolář. Pokud dojde v některé části přepravní sítě ke komplikacím, společnosti hledají alternativní řešení tak, aby byl vliv na pacienty co nejmenší.

Návrat stabilního světa je spíš zbožné přání. Bod zlomu přijde v dubnu, říká ekonom

„V tuto chvíli neevidujeme informace, že by bylo nutné taková mimořádná opatření ve vztahu k dodávkám do ČR ve větším rozsahu aktivovat,“ dodává Kolář. „Zatím nepozorujeme žádné problémy v zásobování léčivy, které by bylo možné přičíst na vrub situaci na Blízkém východě,“ přidává se i šéf Asociace velkodistributorů léčiv Tomáš Votruba.

Podle Evy Zahradnické výrobci generických léčiv obvykle nefungují v režimu just-in-time, ale udržují svoje zásoby v objemu několika týdnů až měsíců. Krátkodobé výpadky v dopravě tak systém zpočátku dokáže absorbovat tím, že jede na rezervy.

Pokud by se ale situace na Blízkém východě protahovala, mohlo by k výpadkům docházet. „Zda současné dění povede ve střednědobém horizontu k problémům v zásobování, závisí především na délce a intenzitě napětí v blízkovýchodním regionu,“ uzavírá šéf Asociace velkodistributorů léčiv Tomáš Votruba.

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Test kávy z řetězců: doušky radosti i velké nedostatky, nejhůř dopadla známá značka

Premium
ilustrační snímek

Plod kávovníku je ovoce, proto je dobře připravená káva svěží, šťavnatá a jiskrná. Harmonicky propojuje nakyslou, sladkou a lehce nahořklou chuť, má plné tělo a příjemný dozvuk na patře. A jde sehnat...

Habibi Come to Dubai? Masový odchod cizinců ohrožuje ekonomiku města

Bezpilotní letoun zasáhl dubajskou luxusní čtvrť. (12. března 2026)

Desítky tisíc turistů a zahraničních rezidentů opustily Spojené arabské emiráty poté, co Spojené státy a Izrael zahájily útoky vůči Íránu. Konflikt otřásá především Dubají, jejíž ekonomika stojí na...

Zkrachovalé Brašnářství Tlustý nabízí značku na Bazoši. Zvláštní, říkají experti

V roce 1981 se jeden ze zakladatelů Roman Tlustý dostal na učiliště, kde se...

Brašnářství Tlustý, které na sebe už dříve podalo insolvenční návrh, nyní nabízí svou ochrannou známku k prodeji. Překvapivě přes inzertní portál Bazoš. Insolvenční správkyně ji prodává jako součást...

Fico přitvrdil. Slovensko omezí prodej nafty, cizinci si za tankování připlatí

Cizinci by mohli u slovenských čerpacích stanic platit víc, naznačil Fico

Slovenská vláda ve středu nařídila na 30 dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit za naftu...

Nad hlavou jsem napočítal dvacet dronů. Hormuz je pro námořníky smrtelná past

Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je...

Hormuzský průliv se po úderech na Írán proměnil v nebezpečnou past pro desítky tisíc námořníků. Posádky tankerů a nákladních lodí zůstávají týdny na moři pod hrozbou útoků raket, dronů i rušených...

Dva nové přístavy a prohrábka Vraňanského kanálu. Vodní cesty dostanou přidáno

První lodě v pátek proplouvaly novou plavební komorou Rohatec – Sudoměřice na...

Dvojice přístavů pro rekreační plavidla na Baťově kanále nebo pokračování prohrábky Vraňansko-Hořínského kanálu. To jsou hlavní investiční akce, které plánuje letos spustit Ředitelství vodních cest....

20. března 2026  15:30

Češi na irskou notu slyší. Hutná piva a sýry objednávají i po svatém Patrikovi

Pátou Avenue v New Yorku prošel průvod oslavující Den svatého Patrika, irského...

Svátek svatého Patrika, který připadá na 17. března, každoročně zvyšuje v Česku zájem o irské produkty, a to po celý třetí březnový týden. Data online supermarketu Rohlik.cz ukazují, že nejde jen o...

20. března 2026  15:04

Trutnovská Kara našla nového kupce. Kožešnická firma míří do rukou herních miliardářů

Kožešnická společnost Kara Trutnov našla nového kupce. (20. března 2026)

Trutnovská kožešnická a oděvní společnost Kara má nového kupce. Investiční skupina SPM miliardářů Slavomíra Pavlíčka a Marka Španěla podle informací Hospodářských novin finalizuje akvizici tradiční...

20. března 2026  13:37

Trump bude mít vlastní zlatou minci. Schválila ji komise, kterou ustavil

Donald Trump na výroční zlaté minci

Americká Komise pro krásná umění ve čtvrtek schválila návrh zlaté mince s podobiznou prezidenta k připomínce 250. výročí založení Spojených států amerických. Komise, jejíž členy Trump sám jmenoval,...

20. března 2026  11:47

Stropy na spotřebitelské úvěry ohrozí až devadesát tisíc lidí, varují experti

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma dostupnosti malých spotřebitelských úvěrů a...

Neuvážené zastropování spotřebitelských úvěrů může podle expertů vytlačit desítky tisíc lidí z legálního trhu. Ve studiu iDNES Lounge na to upozornili Jiří Hauptmann z Asociace poskytovatelů...

20. března 2026

Doporučení IEA v době energetické krize? Práce z domova, méně létání a využít MHD

Ilustrační snímek

Podpora veřejné dopravy, snížení rychlostních limitů na dálnicích alespoň o deset kilometrů v hodině, vyhýbání se letecké dopravě, práce z domova, pokud je to možné, vyšší sdílení vozů či podpora...

20. března 2026  8:13

O revizi emisních povolenek se bude jednat v červnu, řekl Babiš na summitu EU

Český premiér Andrej Babiš (ANO) na summitu EU v Bruselu (19. března 2026)

Evropská komise do června předloží návrh revize systému emisních povolenek, kvůli dopadům na průmysl to žádá skupina členských zemí včetně Česka. Novinářům to po skončení čtvrtečního summitu Evropské...

20. března 2026  6:46

Nad hlavou jsem napočítal dvacet dronů. Hormuz je pro námořníky smrtelná past

Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je...

Hormuzský průliv se po úderech na Írán proměnil v nebezpečnou past pro desítky tisíc námořníků. Posádky tankerů a nákladních lodí zůstávají týdny na moři pod hrozbou útoků raket, dronů i rušených...

20. března 2026

Návrat stabilního světa je spíš zbožné přání. Bod zlomu přijde v dubnu, říká ekonom

Premium
Hlavní ekonom ČSOB Private Banking Dominik Rusinko.

Světová ekonomika prochází v posledním období sérií šoků. Ačkoli opakování hluboké krize roku 2008 nebo mohutné inflační vlny nejspíš nehrozí, předpovědi jsou zatížené mimořádnou nejistotou....

20. března 2026

Válka na Blízkém východě ohrožuje dodávky ropy pro TAL jen v menší míře

Italský ropovod TAL zásobuje i Česko

Dodávky ropy pro ropovod TAL současná válka na Blízkém východě ohrožuje pouze v menší míře. Uvedla to společnost Siot, která spravuje ropovod na italském území. Největší objem ropy směřuje do Terstu...

19. března 2026  21:44

Poptávka po letenkách zůstává v USA obrovská. Rostoucím cenám navzdory

Letadlo společnosti Delta Airlines

Americko-izraelský konflikt s Íránem se dotýká i aerolinek, jimž prudce zdražuje letecké palivo. Přestože se náklady okamžitě promítly do cen letenek, mnohé americké letecké společnosti hlásí, že...

19. března 2026

