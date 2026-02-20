Fenoménem se stává sebeobdarování, který do Česka přichází ze zahraničí. Data retailové platformy Lightspeed z USA ukazují, že kolem Valentýna si lidé dopřávají nejen svým blízkým, ale i sami sobě.
Podle psychologů může obdarování sebe sama fungovat jako práce se stresem nebo čisté potěšení. Zajímavý kontrast přináší pohled na Notino wishlist. Zatímco do nákupních košíků putovala především dekorativní kosmetika a skincare, mezi uloženými produkty dominovaly parfémové novinky. V Česku i na Slovensku patřila mezi nejčastěji přidávané vůně Yves Saint Laurent Libre Berry Crush.
Letošní Valentýn tak ukázal novou podobu romantiky. Je méně o povinném dárku a více o osobním prožitku. Ať už zákazníci nakupují pro partnera nebo pro sebe, spojuje je stejná motivace – cítit se dobře, výjimečně a sebevědomě.
„Vidíme, že se mění samotný význam Valentýna. Lidé chtějí potěšit své blízké, ale stále častěji využívají toto období i jako příležitost investovat do sebe. Dekorativní kosmetika letos jasně vedla, například v Rumunsku či v Itálii. Češi a Slováci nejvíce nakupovali produkty korejské péče o pleť. Bestsellerem se stal SPF krém od Beauty of Joseon, prodalo se ho v obou zemích téměř tři tisíce kusů,“ říká Alexandra Išuninová, mluvčí společnosti Notino.
Před Valentýnem make-up
Zatímco parfémy dlouhodobě tvoří více než polovinu všech objednávek, v období od 1. do 14. února se na Notinu nejprodávanějšími kategoriemi stala péče o pleť a dekorativní kosmetika. Valentýn se tak postupně mění ze svátku partnerských dárků na příležitost dopřát si radost i sám sobě. Produkty pro každodenní líčení letos předběhly tradiční vůně a ukazují, že zákazníci čím dál častěji spojují romantiku s péčí o sebe.
Počet objednávek na e-commerce portálu Notinu meziročně roste prakticky o polovinu (52 %) a zájem před „svátkem zamilovaných“ napříč zeměmi, kde společnost působí, stoupá zhruba o desetinu. Konkrétně v Česku zákazníci uskutečnili téměř 180 tisíc objednávek, přičemž za uplynulý týden jejich počet vzrostl o 7 % a meziročně o 4 %.
Objednávky na Valentýna meziročně nejvíce poskočily v Polsku a v Maďarsku – v obou zemích zákazníci objednali o 32 procent balíčků více. Firma s brněnskými kořeny rostla i v Itálii či na Slovensku – o 22 a 16 procent. I u Evropanů s měkčí výslovností se nejprodávanější kategorií stala dekorativní kosmetika a péče o pleť, což potvrzuje, že trend většího důrazu na osobní péči je patrný napříč celým kontinentem. Nejčastěji před svatým Valentýnem lidé stále nakupují vůně, které dlouhodobě tvoří více než 50 % nákupů.