Valentýn se změnil. Češi po vzoru západní Evropy více investovali do sebe

Autor:
  12:02
Svátek zamilovaných už dávno není jen o růžích a klasických dárkových parfémech. Letos si spotřebitelé po celé Evropě ve větším dopřávali potěšení pro sebe sama a nejvíce nakupovali dekorativní kosmetiku a produkty péče o pleť.

Valentýn, pouták | foto: Shutterstock

Fenoménem se stává sebeobdarování, který do Česka přichází ze zahraničí. Data retailové platformy Lightspeed z USA ukazují, že kolem Valentýna si lidé dopřávají nejen svým blízkým, ale i sami sobě.

Podle psychologů může obdarování sebe sama fungovat jako práce se stresem nebo čisté potěšení. Zajímavý kontrast přináší pohled na Notino wishlist. Zatímco do nákupních košíků putovala především dekorativní kosmetika a skincare, mezi uloženými produkty dominovaly parfémové novinky. V Česku i na Slovensku patřila mezi nejčastěji přidávané vůně Yves Saint Laurent Libre Berry Crush.

Letošní Valentýn tak ukázal novou podobu romantiky. Je méně o povinném dárku a více o osobním prožitku. Ať už zákazníci nakupují pro partnera nebo pro sebe, spojuje je stejná motivace – cítit se dobře, výjimečně a sebevědomě.

Valentýn nevznikl v Americe. Jeho kořeny sahají do starověkého Říma

„Vidíme, že se mění samotný význam Valentýna. Lidé chtějí potěšit své blízké, ale stále častěji využívají toto období i jako příležitost investovat do sebe. Dekorativní kosmetika letos jasně vedla, například v Rumunsku či v Itálii. Češi a Slováci nejvíce nakupovali produkty korejské péče o pleť. Bestsellerem se stal SPF krém od Beauty of Joseon, prodalo se ho v obou zemích téměř tři tisíce kusů,“ říká Alexandra Išuninová, mluvčí společnosti Notino.

Před Valentýnem make-up

Zatímco parfémy dlouhodobě tvoří více než polovinu všech objednávek, v období od 1. do 14. února se na Notinu nejprodávanějšími kategoriemi stala péče o pleť a dekorativní kosmetika. Valentýn se tak postupně mění ze svátku partnerských dárků na příležitost dopřát si radost i sám sobě. Produkty pro každodenní líčení letos předběhly tradiční vůně a ukazují, že zákazníci čím dál častěji spojují romantiku s péčí o sebe.

Počet objednávek na e-commerce portálu Notinu meziročně roste prakticky o polovinu (52 %) a zájem před „svátkem zamilovaných“ napříč zeměmi, kde společnost působí, stoupá zhruba o desetinu. Konkrétně v Česku zákazníci uskutečnili téměř 180 tisíc objednávek, přičemž za uplynulý týden jejich počet vzrostl o 7 % a meziročně o 4 %.

Objednávky na Valentýna meziročně nejvíce poskočily v Polsku a v Maďarsku – v obou zemích zákazníci objednali o 32 procent balíčků více. Firma s brněnskými kořeny rostla i v Itálii či na Slovensku – o 22 a 16 procent. I u Evropanů s měkčí výslovností se nejprodávanější kategorií stala dekorativní kosmetika a péče o pleť, což potvrzuje, že trend většího důrazu na osobní péči je patrný napříč celým kontinentem. Nejčastěji před svatým Valentýnem lidé stále nakupují vůně, které dlouhodobě tvoří více než 50 % nákupů.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Premium
Z někdejšího největšího hračkářství v Evropě je dnes insolvence. Podnikatel...

Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...

Tatra cení zuby. Je to nový designový znak, říká oceňovaný Taneček

Hostem pořadu Industrial byl Lukáš Taneček, průmyslový designér, dvojnásobný...

Už jako malý kluk si Lukáš Taneček kreslil auta a fandil motoristické soutěži Rallye Dakar. Když se potom rozhodoval o své budoucí profesi, průmyslový design byl jasná volba. Loni získal Taneček...

OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě

Na výrobu Medovníků je potřeba lidská práce, bez té se firma neobejde. (20....

Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...

Přínos 15 miliard, nezdaněná dýška i méně kontrol. Schillerová představila novou EET

Tisková konference ministryně financí Aleny Schillerové k obnovení elektronické...

Ministryně financí Alena Schillerová představila návrh zákona na obnovení elektronické evidence tržeb (EET) a také legislativní změny týkající se daňových benefitů. EET chce resort financí zavést od...

Švihlíková: Odliv českých miliard udržuje blahobyt Západu i sociální smír v Německu

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ekonomka Ilona Švihlíková. (11. února 2026)

Z Česka podle ekonomky Ilony Švihlíkové každoročně odtékají stovky miliard korun – a politické elity to tiše přehlížejí. V Rozstřelu na iDNES.cz uvedla, že oficiálních 300 miliard je jen část reality...

Lidl Outlet se stěhuje do Ostravy. První zákazníky přivítá už v březnu

Lidl přestěhuje outletovou prodejnu z pražských Štěrbohol do Olomouce.

Outletová prodejna Lidl se již potřetí stěhuje. Tentokrát si pro svůj koncept se spotřebitelským zbožím vybrala moravskoslezskou metropoli Ostravu. V pondělí 2. března v 9 hodin zakotví v areálu...

20. února 2026  12:51

Strategie se povedla, míní byznys. Otázka ale je, zda se přerodí v praxi

Aktualizujeme
Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Vláda v pátek představila svou hospodářskou strategii. Jejím cílem je rozproudit hospodářský růst. Ekonomové i byznys jsou s plánem spokojení. Váhají ale nad tím, jak úspěšná nakonec vláda v plnění...

20. února 2026  12:20

Valentýn se změnil. Češi po vzoru západní Evropy více investovali do sebe

Valentýn, pouták

Svátek zamilovaných už dávno není jen o růžích a klasických dárkových parfémech. Letos si spotřebitelé po celé Evropě ve větším dopřávali potěšení pro sebe sama a nejvíce nakupovali dekorativní...

20. února 2026  12:02

Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry

Boeing 777 i s cestujícími vůbec poprvé přistál na letišti v Brně. Byl sem...

Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli špatnému počasí z...

20. února 2026  10:57,  aktualizováno  11:58

Pomůžeme, ale ne ruskou ropou. Chorvatsko odmítlo žádost Maďarska a Slovenska

Rafinérsko-petrochemická společnost Slovnaft kromě výroby, skladování,...

Chorvatsko nepovolí přepravu ruské ropy do Maďarska a na Slovensko prostřednictvím ropovodu chorvatské společnosti Janaf. Záhřeb je připraven oběma zemím pomoct, ale ne dodávkami ruské ropy. Ve...

20. února 2026  11:22

Praha bude mít druhý oficiální LEGO Store. Otevře se na podzim v centru

Stavebnice ze světa Star Wars tvoří už 25 let klíčovou součást nabídky...

Příznivci legendárních stavebnic mají další důvod k radosti. Dánský výrobce Lego potvrdil, že na podzim 2026 otevře v Praze druhý oficiální kamenný obchod. Nová pobočka vyroste v atraktivní lokalitě...

20. února 2026  11:19

Olympiáda probudila v Češích sportovce, obchodníci hlásí velké prodeje bruslí

Bruslení pod širým nebem

Češi se inspirovali medailovými úspěchy českých reprezentantů a podle všeho se chystají ve velkém zahájit jarní sportovní sezónu na kolečkových bruslích. Letos totiž nakoupili násobně víc bruslí,...

20. února 2026  10:46

Letiště ve Vídni i Mnichově ochromily přívaly sněhu

Letadlo aerolinek Austrian Airlines na letiště Schwechat ve Vídni, ilustrační...

Přívaly sněhu ochromily provoz mezinárodních letišť ve Vídni a Mnichově. Letiště Schwechat oznámilo, že obnovení letů bude později, než se původně předpokládalo. Odlety by měly začít kolem 12:00,...

20. února 2026  7:43,  aktualizováno  10:31

Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Eva Zamrazilová, viceguvernérka ČNB.

Inflace se v lednu dostala na 1,6 procenta a ČNB to označuje za dobrou zprávu. Viceguvernérka Eva Zamrazilová ale v Rozstřelu na iDNES.cz varuje před předčasnou euforií. Rizikem zůstávají služby,...

20. února 2026  9:30

Maďarsko uvolní 250 tisíc tun ropy z rezerv, přednostně je získá firma MOL

ilustrační snímek

Kvůli pozastavení dodávek ropovodem Družba rozhodla maďarská vláda o uvolnění 250 tisíc tun ropy ze svých strategických rezerv. Přednostní přístup k nim bude mít maďarská společnost MOL. S odkazem na...

20. února 2026  9:04

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ředitel Balíkovny Hőrzenberger skončí ve funkci

ilustrační snímek

Ředitel Balíkovny, logistické služby státního podniku Česká pošta, Adam Hőrzenberger ke konci února skončí ve funkci. Odchází podle svých slov po vzájemné dohodě s vedením České pošty, mimo jiné...

20. února 2026  9:02

Wall Street štědře vyplatil šéfy, mají stamilionové odměny jako před finanční krizí

Wall Street, New York

Americké banky na Wall Street vyplatily svým generálním ředitelům odměny přesahující 830 milionů korun. Celkové částky překonaly maxima z let ještě před finanční krizí v roce 2008 i z pandemického...

20. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.