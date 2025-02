Nové valentýnské trendy: květiny z Lega, pugét z rozvážky i dárečky pro děti

Přestože svátek svatého Valentýna v České republice zdaleka neslaví všichni, je to událost pro maloobchod významná. Podle odhadů prodejců bude s tímto svátkem spojen růst tržeb o více než dvě miliardy českých korun ve srovnání s běžnými nesvátečními dny. Obliba Valentýnu v Česku podle dat obchodníků také neustále roste. Za několik posledních let vzrostly tržby spojené s oslavami o stovky procent.

„Vedle tradičních darů a oslav je v okolí Valentýna znát vyšší zájem o pobyty a sladké,“ uvedl Pavel Peterka expert ze společnosti XTB. Podle něj je každoročním problémem cena květin, které umí v okolí Valentýna zdražit klidně o 50 procent proti nejnižším cenám z roku. Především kvůli rostoucí poptávce.

„Na trhu je ale řada obchodníků, kteří místo výrazného zdražení nabízí rozumné ceny s cílem získat větší podíl na trhu v podobě vyššího počtu objednávek,“ dodal Peterka.

Ceny řezaných květin na tuzemském trhu před blížícím se svatým Valentýnem každoročně rostou, poptávka se kvůli svátku zamilovaných výrazně zvyšuje. Většina řezaných květin se do Česka dováží a jejich cenu určuje vývoj na burzách v Nizozemsku a Německu.

„Během Valentýna je poptávka až desetkrát vyšší než během roku a tím pádem rostou také ceny na burze. Jejich cena může být i pětkrát vyšší než obvykle. Nejžádanější a nejdražší červená růže vyskočila ze 75 korun na 125 korun,“ uvedl spolumajitel online květinářství Florea.cz., vysvětluje vyšší cenu řezaných květin Jiří Hemerle z Florea.cz. Ten čerstvé květiny kupuje přímo na květinové aukci v Nizozemsku.

Na poslední chvíli

Objednávky během valentýnského týdne rostou i společnosti Wolt, pro kterou je Valentýn nejsilnějším dnem prodeje retailových produktů. „Zatímco na začátku týdne si květiny objedná jen pár desítek lidí, v loňském roce konkrétně dvě desítky, v polovině týdne se tento počet zdvojnásobil. Vrchol pak nastal přímo na Valentýna, kdy Wolt doručil neuvěřitelných sedm set kytic,“ popisuje data tisková mluvčí Jana Jarošová.

Tento trend jasně ukazuje, že Češi často nechávají nákup valentýnských dárků na poslední chvíli, ale zároveň stále více oceňují pohodlí doručení romantických gest až ke dveřím.

Slavíte svátek sv. Valentýna? Ano 7 %(1 hlas) Ne 93 %(14 hlasů)

Valentýnskou nabídku promovali obchodníci již v minulém týdnu. Co se týká aktuálních trendů v rámci novinek evidují v posledních letech stále větší zájem především o „nevadnoucí“ květiny z řady LEGO Flowers a Botanicals. Stavebnice pugétu dvanácti rudých růží je v oficiálním obchodě českého Lega k mání za 1 449 Kč, lze koupit i dražší květinové aranžmá za 2 799 Kč. Alza nabízí dokonce i masožravou květinu za 1 299 Kč.

„Očekáváme zájem nejvíce o řezané květiny, čokolády, bonboniéry, prosecco. Co se týče porovnání s minulým rokem, tak prodej valentýnského sortimentu je zatím srovnatelný,“ uvedla Renata Maierl tisková mluvčí společnosti Kaufland.

I když se podle loňského průzkumu Košíku mezi 1 650 zákazníky Valentýn netěší takové oblibě jako První máj nebo Den dětí, jeho význam postupně roste. To potvrzuje i trend posledních let, když tento svátek není pouze záležitostí manželských a partnerských párů, ale stále častěji se do něj zapojují i děti, hlavně ty nejmladší.

„Trend valentýnských nákupů hraček roste dlouhodobě, ale není daný jen stále častější participací dětí na tomto svátku. Oblíbeným dárkem je například Lego, které není jen výsadou dětí. Zájem je například o řadu Botanicals, která nabízí různé varianty kytic. Jejich cena se pohybuje od 699 korun,“ říká František Brož, tiskový mluvčí online supermarketu Košík.cz.

Dubajská čokoláda i zážitky

Kromě tradiční kytice převládají jako dárky především drobnosti, jako jsou sladkosti, plyšové hračky a srdíčka, upomínkové předměty případně šperky a také erotické pomůcky. Případně jde o společné zážitky jako společný wellness či romantický pobyt.

Z průzkumu společnosti Shoptet vyplývá, že dárek by měl podle respondentů být v průměru do jednoho tisíce korun. U zážitkových věcí pak může být částka až trojnásobná. Pokud bychom srovnali průměrné hodnoty z posledních let, je patrné, že utracená částka se v průběhu posledních pěti let zvýšila o třetinu.

„Z dat je také patrné, že Valentýn se jakožto komerční svátek v Česku plně etabloval. Populárnější je především mezi mladší generací ve věku do 35 let,“ dodává ředitel společnosti Shoptet Samuel Huba.

Období kolem Valentýna patří také pro čokoládovny k úspěšnému období. „Přestože přes rok nakupují více ženy, před Valentýnem se tento poměr vyrovnává. Letos různým čokoládovým srdíčkům a valentýnským bonboniérám konkurovala dubajská čokoláda. Obecně je pro nás letošní rok lepší než loňský,“ uzavírá Václav Durďák, spolumajitel Čokoládovny Janek a pražírny Coffeespot.