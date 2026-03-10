Na prodej historické vily upozornily Hospodářské noviny s odkazem na katastr nemovitostí. Kupní cena přibližně odpovídá prodejní ceně, realitní kancelář Svoboda & Williams vilu loni v létě inzerovala za 250 milionů korun.
„Vila v Hradešínské ulici na Vinohradech patří mezi špičkové nemovitosti, jaké se na tuzemském realitním trhu objevují výjimečně. Propojují totiž klíčové parametry luxusu: skvělou lokalitu v jedné nejžádanějších vilových čtvrtích Prahy, mimořádné architektonické kvality a exkluzivní materiálové provedení,“ sdělil loni redakci iDNES.cz majitel Svoboda & Williams Prokop Svoboda.
Dřívější inzerát lákal kupce například venkovní bazén, wellness s parní saunou, finskou saunou, soláriem a balkony s výhledem do okolí. Součástí byly také garáže pro tři vozy, vyhřívaná pergola s ohništěm a studna.
Vila s pamětní deskou
Stavba se nachází ve vilové čtvrti poblíž Sadů Bratří Čapků a vznikla podle návrhu architekta Vladimíra Sedláčka. V roce 2019 prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Podle původního inzerátu vila zachovala svůj původní charakter a zároveň byla přizpůsobena moderním standardům bydlení.
Tak vypadá vila v Praze za čtvrt miliardy. Zbavuje se jí známý podnikatel
Celková užitná plocha domu přesahuje 766 metrů čtverečních. Vila stojí na pozemku o rozloze 1 538 metrů čtverečních, z toho více než 1 300 metrů tvoří zahrada. Zastavěná plocha domu činí 210 metrů čtverečních.
Majitelem vily byl v minulosti Viktor Felber, český vědec v oboru termomechaniky, hydrauliky a aeronautiky, který byl také ve 30. letech minulého století rektorem pražské ČVUT. Viktora Felbera na zdi připomíná pamětní deska od Miroslava Stejskala.