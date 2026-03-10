Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala

Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka z Olomouce Klára Anemone Coufal.
Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Na prodej historické vily upozornily Hospodářské noviny s odkazem na katastr nemovitostí. Kupní cena přibližně odpovídá prodejní ceně, realitní kancelář Svoboda & Williams vilu loni v létě inzerovala za 250 milionů korun.

„Vila v Hradešínské ulici na Vinohradech patří mezi špičkové nemovitosti, jaké se na tuzemském realitním trhu objevují výjimečně. Propojují totiž klíčové parametry luxusu: skvělou lokalitu v jedné nejžádanějších vilových čtvrtích Prahy, mimořádné architektonické kvality a exkluzivní materiálové provedení,“ sdělil loni redakci iDNES.cz majitel Svoboda & Williams Prokop Svoboda.

Dřívější inzerát lákal kupce například venkovní bazén, wellness s parní saunou, finskou saunou, soláriem a balkony s výhledem do okolí. Součástí byly také garáže pro tři vozy, vyhřívaná pergola s ohništěm a studna.

Vila s pamětní deskou

Stavba se nachází ve vilové čtvrti poblíž Sadů Bratří Čapků a vznikla podle návrhu architekta Vladimíra Sedláčka. V roce 2019 prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Podle původního inzerátu vila zachovala svůj původní charakter a zároveň byla přizpůsobena moderním standardům bydlení.

Tak vypadá vila v Praze za čtvrt miliardy. Zbavuje se jí známý podnikatel

Celková užitná plocha domu přesahuje 766 metrů čtverečních. Vila stojí na pozemku o rozloze 1 538 metrů čtverečních, z toho více než 1 300 metrů tvoří zahrada. Zastavěná plocha domu činí 210 metrů čtverečních.

Majitelem vily byl v minulosti Viktor Felber, český vědec v oboru termomechaniky, hydrauliky a aeronautiky, který byl také ve 30. letech minulého století rektorem pražské ČVUT. Viktora Felbera na zdi připomíná pamětní deska od Miroslava Stejskala.

