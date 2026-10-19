Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

V Praze staví třetí nejvyšší rezidenční budovu ve městě. Má mít 70 metrů

Autor: ,
  14:17

V Praze 10 nedaleko stanice metra Depo Hostivař vznikne budova Metropolis Tower, která se po dokončení stane s výškou 70 metrů třetí nejvyšší rezidenční budovou v metropoli. Projekt developerské společnosti Central Group bude mít 23 podlaží a nabídne 256 bytů. | foto: Central Group

V Praze 10 nedaleko stanice metra Depo Hostivař vznikne budova Metropolis Tower, která se po dokončení stane s výškou 70 metrů třetí nejvyšší rezidenční budovou v metropoli. Projekt developerské společnosti Central Group bude mít 23 podlaží a nabídne 256 bytů. Výstavba už začala, hotová by měla být v závěru roku 2028.

Výstavba výškových budov v Praze podléhá dlouhodobé regulaci, vznikat mohou jen na vymezených místech a jejich umístění musí respektovat urbanistickou koncepci města. Nejvyšší dokončenou rezidenční budovou v Praze je v současnosti podle Central Group V Tower na Pankráci s výškou 104 metrů a 30 podlažími. Druhá je Rezidence Eliška ve Vysočanech s výškou 94 metrů. Metropolis Tower by tak měla být třetí nejvyšší rezidenční stavbou v hlavním městě.

Na jihu Prahy vznikne obří projekt nájemního bydlení. Pojme až 16 tisíc lidí

Projekt podle developera zahrnuje byty od 1+kk do 4+kk. Všechny mají mít rekuperaci a předokenní stínění, některé byty také klimatizaci. Většina bytů bude mít balkon, sklep a podzemní parkovací stání. Zaváděcí ceny v první i druhé etapě začínají na 6,9 milionu korun za byty 2+kk a 9,9 milionu korun u bytů 3+kk. „Během prvního týdne se prodalo více než 50 procent bytů z první etapy,“ řekl zakladatel a generální ředitel Central Group Dušan Kunovský.

Stavba podle společnosti vzniká přímo u tramvajových a autobusových zastávek, ke stanici metra Depo Hostivař to má být tři minuty. Součástí rozvoje lokality bude podle developera také nový park s dětským hřištěm a přímo v sousedství se připravuje nové obchodní centrum.

Jeden jako druhý? Trh s byty hledá originalitu, uniformní domy už netáhnou

Central Group má v současné době rozestavěných přibližně 3200 bytů v hodnotě zhruba 25 miliard korun. „V nejbližších měsících plánujeme zahájit výstavbu dalších více než 2000 bytů v devíti projektech v sedmi pražských lokalitách. Celková hodnota této nové výstavby dosahuje zhruba 17 miliard korun. A v dalším rozvoji chceme pokračovat. Jen v Praze máme připravené pozemky pro výstavbu více než 40.000 nových bytů v přibližně 60 lokalitách,“ dodal Kunovský.

Central Group založil Kunovský v roce 1994. Od roku 2008 společnost figuruje jako investor a v roce 2012 se stala akciovou společností. Zaměřuje se téměř výhradně na výstavbu v Praze a jejím okolí. Loni skupina podle výroční zprávy zvýšila čistý zisk o 169 procent na 1,7 miliardy korun. Obrat více než zdvojnásobila na 2,25 miliardy. Podle zástupců společnosti ale do koncernu patří také řada firem, pod které spadají konkrétní rezidenční projekty. Tržby a zisk developerské společnosti jako celku se tak reálně liší.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Miliardy i bizarnosti. Jak znáte nejbohatší Čechy?

Miliardář Karel Janeček se při zahájení své prezidentské kampaně zjevil před...

Jak dobře se vyznáte ve světě českého velkého byznysu? Otestujte své znalosti o nejbohatších Češích, jejich firmách, podnikatelských začátcích i zajímavostech z jejich života.

Vymíráme. Zachrání nás penze v 73 letech i vyšší daně pro bezdětné, radí ekonomové

Vysíláme
Hosty pořadu Rozstřel jsou Miroslav Singer, ekonom, SOLVO a Aleš Rod, ekonom,...

Postupný odchod do penze až v 73 letech, vyšší zdanění bezdětných a podpora pečujícího rodiče 800 tisíc korun během prvních dvou let života dítěte. Ekonomové Miroslav Singer a Aleš Rod v Rozstřelu na...

Do padelu investoři vložili miliardy. V Británii už ale první firmy krachují

NÁČINÍ. Bez toho se padel hrát nedá.

Padel zažívá nejen ve Velké Británii nebývalý rozmach. Do výstavby nových hřišť investoři ve Spojeném království vložili stovky milionů dolarů a další sportovní centra rychle přibývají. S rostoucí...

Kyberútok na Rohlík. Hackeři odcizili osobní údaje zákazníků i jejich komunikaci

Internetový supermarket Rohlik.cz (ilustrační snímek)

Část údajů uživatelů internetového supermarketu Rohlík byla odcizena, sdělil v neděli zástupce společnosti. Kyberútočníci napadli nástroj zákaznické podpory Rohlíku, odcizili tak jména, e-mailové...

Sucho může stát Česko až 50 miliard. Podívejte se, jak změnilo krajinu

Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...

Širší ekonomické dopady letošního extrémního sucha mohou v ČR dosáhnout podle odhadů až 50 miliard korun. Tento účet zahrnuje nejen nedostatek vody a přímé škody v zemědělství a lesnictví, ale...

V Praze staví třetí nejvyšší rezidenční budovu ve městě. Má mít 70 metrů

V Praze 10 nedaleko stanice metra Depo Hostivař vznikne budova Metropolis...

V Praze 10 nedaleko stanice metra Depo Hostivař vznikne budova Metropolis Tower, která se po dokončení stane s výškou 70 metrů třetí nejvyšší rezidenční budovou v metropoli. Projekt developerské...

19. října 2026  14:17

Volkswagen plánuje zmrazit mzdy do roku 2030, týká se to i Škody, tvrdí odboráři

ilustrační snímek

Automobilový koncern Volkswagen plánuje do roku 2030 zmrazit mzdy svých více než 660 tisíců zaměstnanců. V tiskové zprávě to v pondělí uvedl německý odborový svaz IG Metall. Volkswagen odmítl...

19. října 2026  11:22,  aktualizováno  13:51

Balíček za 10 miliard dolarů. Musk chce věnovat každému dítěti v USA akcii SpaceX

Elon Musk při děkovné řeči k příznivcům v hale Capital One Arena ve...

Americký miliardář Elon Musk chce příští rok darovat každému dítěti ve Spojených státech jednu akcii své kosmické společnosti SpaceX. Oznámil to ve svém příspěvku na sociální síti X.

19. října 2026  13:35

Války a sucho zvedají ceny potravin po celém světě. Drahota přetrvá i příští rok

Premium
Pekař vytahuje bochníky chleba z pece v egyptské Káhiře (13. října 2026)

Války narušující námořní dopravu, dražší energie a hnojiva i sucho spojené s klimatickým jevem El Niño vytvářejí podmínky pro další zdražování potravin. Jejich ceny by podle expertů koncem...

19. října 2026  12:30

Spotřeba plynu letos vzrostla, zájem je i o nová připojení, potvrzuje GasNet

ilustrační snímek

Skupina GasNet, největší distributor plynu v Česku, dodala od ledna do září letošního roku zákazníkům na svém distribučním území 42,9 terawatthodin (TWh) energie. Ve srovnání se stejným obdobím...

19. října 2026  11:34

Vymíráme. Zachrání nás penze v 73 letech i vyšší daně pro bezdětné, radí ekonomové

Vysíláme
Hosty pořadu Rozstřel jsou Miroslav Singer, ekonom, SOLVO a Aleš Rod, ekonom,...

Postupný odchod do penze až v 73 letech, vyšší zdanění bezdětných a podpora pečujícího rodiče 800 tisíc korun během prvních dvou let života dítěte. Ekonomové Miroslav Singer a Aleš Rod v Rozstřelu na...

19. října 2026

Čínská ekonomika zrychlila růst na 4,5 procenta, překonala veškerá očekávání

ilustrační snímek

Čínská ekonomika ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostla na 4,5 procenta. Tempo růstu tak zrychlilo ze 4,3 procenta v předchozím čtvrtletí a překonalo očekávání analytiků. Ekonomiku podpořil silný...

19. října 2026  7:44,  aktualizováno  9:54

Otevírací doba 28. října 2026: které obchody budou zavřené a kde nakoupíte?

Ve středu 28. října 2026 budou mít velké obchody kvůli státnímu svátku zavřeno. Prodejny do 200 metrů čtverečních mohou otevřít.

Ve středu 28. října si Česko připomene vznik samostatného československého státu. Velké obchody budou mít kvůli státnímu svátku zavřeno, jinde si ale nakoupit můžete. Kterých prodejen se zákaz týká a...

19. října 2026  8:26

Když se odpad z jatek mění na energii. Nová bioplynka zužitkuje prakticky všechno

Bioplynová stanice v maďarské Szarvasi patří k největším zařízením svého druhu...

Bioplynová stanice v maďarském Szarvasi byla od počátku navržena pro zpracování regionálního odpadu. Po převzetí skupinou MOL a díky následnému technickému vylepšení začala vyrábět také zelený...

19. října 2026

Delší záruka rozhodne o nákupu. Nový štítek GARAN změní výběr zboží

Premium
lednice prodejna štítek GARAN

Výrobci, kteří nabízejí bezplatnou záruku na celý výrobek delší než dva roky, budou své produkty označovat jednotným štítkem GARAN. Zákazníci díky němu snáze poznají, na které zboží se delší záruka...

19. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dětská hračka vyjde v USA na 30 dolarů. Čínský výrobce ale na ní vydělá drobné

Panenky společnosti Zuru v hračkářství JouéClub v Nice (28. listopadu 2020)

Hračka, za kterou zákazník v americkém obchodě zaplatí 30 dolarů (asi 650 korun), přinese čínskému výrobci jen úplné minimum. Továrna za její výrobu získá zhruba šest dolarů (130 korun), ze kterých...

18. října 2026

Česko patří mezi silné koncertní trhy. Udržet krok znamená dál modernizovat

Koncert Billie Eilish v O2 areně (1. června 2025, Praha).

Iron Maiden, Bruce Springsteen, AC/DC nebo Billie Eilish, Pitbull či další hvězdy. Jen během několika týdnů loňského léta se v Česku vystřídala jména, která běžně plní největší evropské stadiony. Na...

18. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×