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Bytů 1+0,5 přibývá. Atypické dispozice někdy matou, lákají studenty i investory

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  15:48

Český realitní trh reaguje na poptávku po dostupnějším bydlení. Stále častěji se tak v nabídkách objevují byty s atypickými dispozicemi, jako jsou1+0,5 či 1+1,5. | foto: Lucas VallecillosProfimedia.cz

Český realitní trh reaguje na poptávku po dostupnějším bydlení. Stále častěji se tak v nabídkách objevují byty s atypickými dispozicemi, jako jsou 1+0,5 či 1+1,5. Díky nižší cenovce po nich sahají hlavně mladí lidé. Ve velkém je ale skupují také investoři.

Atypické dispozice se stávají standardní součástí nabídky nových developerských projektů, ale vznikají také při přestavbách starších nemovitostí.

Dispozice jako 1+0 či 1+0,5 jsou často označovány jako apartmány či mikrobyty bez vlastního kuchyňského koutu. Jednat se může o byty v projektech se sdílenými prostory nebo o jednotky, které primárně nejsou určeny k bydlení, přestože k nim v konečném důsledku slouží.

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Byty 1+1,5 jsou velikostně mezi dispozicemi 1+kk a 2+kk. Zpravidla nabízí menší oddělený prostor využitelný pro lůžko, nebo naopak velkorysejší zádveří pro uložení oblečení či kočárku.

Kompromis, který může zájemce mást

Podle Zuzany Chudoby, zakladatelky realitně-poradenské společnosti BTR Group, je byt 1,5+kk snahou trhu nabídnout o něco větší garsonku. „Je však důležité dodat, že se stále nejedná o plnohodnotný dvoupokojový byt. Oddělená část obvykle nesplňuje prostorové parametry klasické ložnice, a proto vnímáme tyto dispozice spíše jako kompromis mezi 1+kk a 2+kk než jako nový standard bydlení,“ vysvětluje Chudoba. Dodává, že pro řadu laických zájemců mohou být samotná označení těchto dispozic poměrně matoucí.

Tento typ bydlení není na trhu úplnou novinkou. Největší výběr je v Praze a Brně, za posledních patnáct let ale výrazně přibylo apartmánů v horských střediscích a zhruba před pěti lety začala růst jejich nabídka i v krajských univerzitních městech.

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Pokud jde o pronájmy těchto jednotek, cenově se pohybují mírně nad úrovní sdíleného bydlení (tedy pronájmu samostatného pokoje ve větším bytě). V Praze nájemci za takový atypický malý byt zaplatí zhruba 12 000 korun měsíčně, v Brně pak okolo 8 000 korun.

Dražší metry, ale levnější byt. Ideál pro investory

Ceny atypických dispozic se podle Roberta Sekery, zakladatele a majitele developerské společnosti RS Group, liší podle projektu a lokality. Obecně jsou ale podle něj menší byty v přepočtu na prodanou plochu dražší, kupní cena je ale nižší než u větších bytů. „Nižší vstupní kapitál, stabilní poptávka po nájmu, a to zejména ve větších městech, a snadná obsaditelnost z nich dělají oblíbenou volbu i pro investiční nákup,“ dodal Sekera.

Podle analýzy společnosti Deloitte se průměrná cena nových pražských bytů 2+kk pohybovala ve druhém čtvrtletí letošního roku kolem 181 100 Kč za metr čtvereční. U menších dispozic 1+kk to však bylo už 203 500 Kč za metr čtvereční – tedy o více než dvacet tisíc korun nad celkovým pražským průměrem.

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Podobná situace panuje v jihomoravské metropoli. Data developerské společnosti Trikaya ukazují, že v Brně se nové byty 1+kk ve druhém čtvrtletí nabízely průměrně za 171 000 Kč za metr čtvereční, což místní celkový průměr převyšuje o více než 12 000 korun.

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